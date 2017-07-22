المجتمع المدني وتأطير الشباب تاريخ النشر: السبت 22 يوليو 2017 في رده على سؤال محرج حول تورط «خلية هامبورغ» في أحداث 11 سبتمبر 2001، اعتبر الدكتور الهادي الصباح، إمام مسجد مدينة باساو بألمانيا، أن «ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة سلبية معقدة لها أكثر من جانب. ولا يستطيع علماء الدين وحدهم أن يحلوا هذه المشكلة. فظاهرة الإرهاب في عامتها هي ظاهرة سياسية وليست ظاهرة دينية». وإذا تجاوزنا بالتالي، عقبة وتحديات مرجعية الفقيه أو العلامة في التأثير على سلوك الشباب العربي والمسلم، يمكن، بالموازاة مع التوجيه الديني والفقهي الممارس من طرف هذا المرجع الإسلامي، الاشتغال على تحدي انخراط الشباب وقدرتهم على امتلاك الفضاءات التي توفرها هذه المجتمعات لإدماج شبابها في النسيج المجتمعي، من خلال تشجيع الشباب على امتلاك الفضاءات التربوية والإعلامية اللازمة، والكفيلة بإبعاده عن العنف والإرهاب والغلو، وإسهامه بامتياز في عملية التنمية، من منطلق أن إقصاء الشباب عن هذه المشاركة الفعالة، له آثار خطيرة، كارتفاع مستويات الكبت وتقويض التماسك الاجتماعي، مما يزيد من خطورة بعض المشاكل الاجتماعية كالفقر والجريمة والعنف والتطرف. وهذا يفرض علينا إلى جانب الإلحاح على الأدوار الكلاسيكية المنوطة بالمؤسسات الحكومية والتأكيد على الأدوار المصيرية التي يجب أن تقوم بها مؤسسات ومنظمات «المجتمع المدني»، إذ دور محوري في تطوير الحوار والتواصل بين الثقافات المختلفة، وخصوصاً في مجتمعاتنا العربية ومساهمة هذه المنظمات غير الحكومية في تنمية القدرات والخبرات والمعارف حتى تقوم بدورها كاملاً في بناء مجتمع جديد. لقد حذّر متدخلون أميركيون في يوم دراسي عقد بالعاصمة الأميركية منذ سنين من أن التأكيد على أمن الولايات المتحدة في التعاون مع حكومات شمال أفريقيا قد تكون له نتائج عكسية، كأن يؤدي إلى إعاقة الإصلاحات السياسية، وأجمعوا أيضاً على أن القوى الأجنبية تركز اهتمامها في الدول العربية فقط على الجوانب الأمنية، بينما تتركز اهتمامات أغلبية المواطنين على المشاكل السوسيو-اقتصادية، مثل الشغل، والتعليم، والصحة، والسكن. والنتيجة أن هناك شعوراً بالامتعاض من التدخل الأجنبي. إن لمؤسسة المجتمع المدني دوراً في التربية على المواطنة وحسها المستمر، من خلال تأطير الشباب في خدمة المصلحة العامة، حتى لا يستسلم الشباب لهواجسهم، هواجس اليأس وفقدان الثقة، باعتبارها قدرهم المحتوم، وحتى يتمكنوا من الاستفادة من مختلف حقوقهم كمواطنين. وهي المؤونة الأساسية لنمو الفكر التشاركي لدى مختلف مكونات المجتمع التي تؤمن بالفعل بالانفتاح والتأسيس لثقافة الحوار والتعدد والاختلاف. وبالتالي، يكون المجتمع ممتلكاً لكل أدوات الحصانة الأساسية للدفاع عن مكوناته من كل الضربات والتيارات المتعصبة. وبناء على ما سبق، يتضح الدور الحاسم الذي يقع على عاتق كل مكونات مؤسسات المجتمع المدني مهما اختلفت وتعددت تشكيلاتها، مما يدعوها إلى تعزيز حضورها بقوة طبيعة علاقتها المتميزة مع السلطة، ودمقرطة أجهزتها الداخلية وشفافية تسييرها المالي واستقلالها عن أي تأثير خارجي (حزبي أو مؤسساتي)، والتغلب على تناقضاتها وموضوعية أطروحاتها. وأن تكون النموذج الممكن اللجوء إليه من طرف كل تائه، وأن يمتد حضورها في مختلف فئات الشعوب العربية حتى لا تترك المكان لكل من سولت له نفسه في بث أفكار اليأس والموت والتفرقة في وسط شباب مجتمعنا، فهي المعول عليها في دعم التضامن الاجتماعي بكل أنواعه. ‏ولا يكفي في هذا المقام أن تكف قطاعات المجتمع المدني المختلفة، اجتماعية كانت أم سياسية، عن مكافحة كل ما من شأنه بث روح الكراهية، ‏بل إن الأمر يتطلب قيام جميع فئاته بجهد واع لدعم هذا التضامن بين مختلف فئات المجتمع، ويتبين هنا دور مثقفي ومفكري المجتمع في رفض ومحاربة الخضوع لجميع صور الإرهاب الفكري الذي يحول دون تقدم المجتمع برمته ويسيء إلى حملة شعلة الحضارة‏ والحداثة.