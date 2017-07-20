تطرف صهيوني إضافي تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017 ظهر أخيراً نمط جديد من فكر التطرف الصهيوني يهدف إلى إقناع الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة بنفض أيديها من فكرة رعاية المفاوضات بين إسرائيل والعرب وتمكين إسرائيل من تحقيق انتصار نهائي يرغم العرب على قبول الهزيمة وقبول الإملاءات الإسرائيلية المتطرفة. يمثل هذا النمط تحالفاً مشكلا من مجموعة شخصيات من اليهود الأميركيين المنتمين لتيار اليمين الصهيوني بقيادة دانيال بايبس ومجموعة من أعضاء الكنيست الإسرائيلي يقودهم عضو الكنيست عوديد فورير من حزب «إسرائيل بيتنا» وعضو الكنيست يعقوب بيري رئيس وكالة الأمن الإسرائيلية السابق، وهو عضو كنيست في حزب «يش عاتيد». إذا وضعنا توقيت ظهور هذا التحالف الذي يحمل اسم تكتل انتصار إسرائيل في الاعتبار فسنستنتج أن هذا النمط من التفكير الصهيوني جاء كرد فعل متخوف من فرض رؤية للحل تناقض أطماع اليمين الصهيوني. ينبع هذا التخوف تحديداً من نجاح الدول العربية خلال قمة الرياض في إقناع الرئيس الأميركي ترامب بضرورة رعاية المفاوضات على أساس حل الدولتين. ويعلم اليمين الصهيوني أن هذا الإقناع العربي حقق تقدماً ملحوظاً تمثل في تراجع الرئيس ترامب عن تحقيق وعده بنقل السفارة الأميركية إلى القدس وفي قيامه بإرسال مبعوث خاص للسلام لاستطلاع رأي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حول الحل، وأيضاً في انشغاله بتكوين الرؤية الأميركية لمشروع التسوية والسلام. يركز هذا التحالف المتطرف جهوده على إقناع الرئيس ترامب بتمكين إسرائيل من اتخاذ الإجراءات القمعية المطلوبة لإجبار الفلسطينيين على الاعتراف بالهزيمة والاستسلام لإرادة إسرائيل. والملاحظ أن هذا النمط يزايد على الموقف الحالي لنتنياهو المتطرف أصلا والقائم على محاولة تجنب الصدام مع ترامب وذلك عبر إعلان موافقته على استئناف المفاوضات بينما يحتفظ في جعبته بالكثير من حيل الدهاء السياسي المعروف عنه لإفشال المفاوضات المتوقعة، تماماً مثلما فعل مع المفاوضات التي كان يرعاها الرئيس الأميركي السابق أوباما. تسجل مسيرة الصراع أن الفكر الصهيوني بدأ في المرحلة الأولى مع مطلع القرن العشرين بوجود معسكرين، الأول معتدل يحاول التفاهم مع الفلسطينيين على تقاسم أرض فلسطين لتمرير فكرة إقامة وطن لليهود، والثاني كان متطرفاً يريد فرض المشروع بالقوة المسلحة مع الاستعانة بالدول العظمى وإغرائها بتحقيق مصالحها. بالمقابل شعر الفلسطينيون بخطر يهدد حياتهم ووجودهم على أرضهم، فرفضوا المشروع الصهيوني بكامله. وجاءت المرحلة الثانية وفيها استقوى المشروع الصهيوني ببريطانيا كدولة انتداب على فلسطين مع صدور وعد بلفور المؤيد لإقامة وطن لليهود في فلسطين. وبدأ معسكر الاعتدال يتوارى في الوقت الذي صمم فيه الفلسطينيون على المقاومة دفاعاً عن وجودهم. في المرحلة الثالثة صدر قرار تقسيم فلسطين عن الأمم المتحدة ونشبت حرب 1948. هنا ضعف تماماً معسكر الاعتدال الصهيوني، فيما تمسك الفلسطينيون والعرب بهدف تحرير فلسطين وإقامة دولة علمانية تضم العرب واليهود معاً. ثم جاءت المرحلة الرابعة بالهزيمة العربية عام 1967، وهنا انتعش معسكر التطرف الصهيوني الذي أعلن تمسكه بالأرض المحتلة الجديدة، لكن في الوقت نفسه انتعش المعسكر المعتدل وبدأ سياسيون من حزب العمل مثل «آرييه لوفا إلياف» في طرح فكرة إرجاع الأرض مقابل السلام مع العرب.