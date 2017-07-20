استراتيجية التوتير والإرهاب تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017 يقول دانيل بايبس رئيس «منتدى الشرق الأوسط»، بحضور مجموعة من المحللين والخبراء والمختصين في الشأن السياسي: «أنا كأميركي أريد أن تقول حكومتي لإسرائيل: افعلي ما تحتاجينه لإقناع الفلسطينيين بأنهم انهزموا». وعلى ضوء مثل هذه الرغبة فربما أصبح واضحاً ما ينوي الكنيست الإسرائيلي فعله، وهو إجبار الفلسطينيين على الاعتراف أولاً بالهزيمة حتى تتحرك خطة «السلام» التي تريدها إسرائيل! وفي هذا الإطار نقرأ ما قالته «عينات ويلف»، وهي مشرعة إسرائيلية، إذ تزعم أن «النزاع يمكن أن ينتهي فقط عندما يجبر العرب على إعادة تفسير دور الصهيونية في تاريخهم»، وكذلك ما كتبه المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: «إن أرض إسرائيل أرض يهودية منذ آلاف السنين، ولا حق لشعب آخر فيها». وهذا غير بعيد عما تنشره الصحف الإسرائيلية يومياً وهي تبشر العرب والمسلمين بانهزام حضاري واسع. لذا لا غرابة في أن نسمع مَن يقول إنه ليس فلسطين والمسجد الأقصى والقدس هي فقط ما يواجه الخطر حالياً، بل الأمة العربية بأكملها تواجه هذا الخطر، من خلال الفتن والخلافات الداخلية والحروب الأهلية. وهناك تشابه على هذا المستوى مع ما حدث خلال الاستعداد لحملة غزو العراق، حيث قيل إن صدام حسين يملك أسلحة دمار شامل، وإن هناك ارتباطاً بين العراق وتنظيم «القاعدة»، لكن كل هذا اتضح أنه كان مجرد أكاذيب تم تلفيقها لإيهام العالم بأن العراق يريد نشر الإرهاب في كل مكان، وأن هذه الحرب ضرورية للقضاء على الرعب الذي يمثله صدام حسين وجيشه، في حين أن الدافع الحقيقي كان الرغبة في السيطرة على موارد الطاقة الضخمة، والتي يتوجب على من يريد الهيمنة عليها التخفي وراء أكاذيب كهذه. إنها بالفعل أكاذيب كبيرة، لكن إذا تم ترديدها آلاف المرات، فسيصدقها الناس في نهاية المطاف وسيقولون إن هذه الحرب ضد العراق ذات جدوى. وقد اتضح أن إسرائيل لم تكن بعيدة من تلك الاستراتيجية، بل كان لها دور مؤثر، إذ عملت على تشجيع ذلك التوجه وإدارته لمصلحتها، ليتضح مرة بعد أخرى دورها في نشر الفتنة والاضطراب في المنطقة العربية لإضعافها أكثر فأكثر.