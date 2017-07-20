تأييد منخفض لأداء الإدارة تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017 أشارت معظم استطلاعات الرأي العام إلى أن معدلات التأييد لإدارة الرئيس دونالد ترامب وسط الشعب الأميركي بلغت أدنى مستوى في نهاية الشهور الستة الأولى من عمر أي إدارة بين كل الرؤساء الأميركيين منذ 70 عاماً. وبلغت النسبة المتوسطة نحو 40 في المئة، وهو ما يوضح عدم شعبية البيت الأبيض والكونجرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، وربما أيضاً عدم شعبية مواقف الرئيس وبعض المقربين منه. ومن اللافت للانتباه أن أداء ترامب غير المرْضي في استطلاعات الرأي العام يتواكب مع ازدهار في سوق الأسهم الأميركية، والتي سجلت أرقاماً قياسية جديدة منذ الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر الماضي، والمشكلة هنا تتمثل في أن الأرقام المرتفعة التي سجلتها سوق الأسهم تصب في مصلحة أغنى الأميركيين في المقام الأول، بينما يبدو أن المواطنين الأميركيين العاديين أكثر اهتماماً بعدم قدرة الإدارة على إقرار تشريع جديد في قضية ذات أهمية حيوية لهم، وهي تحديداً إصلاح نظام الرعاية الصحية. والواقع أن الجمهوريين في الكونجرس متحدون على ضرورة إلغاء قانون الرعاية الصحية الميسورة الذي أقرته الإدارة السابقة برئاسة أوباما، لكنهم منقسمون بشدة بشأن السياسات التي يتعين أن تحل محل قانون إدارة أوباما. وحتى كتابة هذه السطور، لم يستطع ميتش مكونيل، الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ، الحصول على الأصوات الكافية لإقرار مشروع قانون جديد للرعاية الصحية. ويعتقد معظم المحللين أن كل المقترحات المطروحة لتحل محل القانون الحالي تقلص عدد الأميركيين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي كما ترفع تكلفة أقساط وثائق التأمين التي تغطي علاجات الأمراض الخطرة. واستهلكت هاتان القضيتان، الرعاية الصحية والعلاقة بالروس، معظم وقت البيت الأبيض خلال الشهور المنقضية من رئاسة ترامب. ووكل عدد من كبار المسؤولين في فريق ترامب الرئاسي، ومنهم الرئيس نفسه وزوج ابنته، محامين خاصين بهم للتعامل مع هذه التحقيقات. ووكل ترامب الابن -رغم أنه ليس من العاملين رسمياً في البيت الأبيض- فريقاً قانونياً خاصاً به للدفاع عنه. وفي المقابل، نجد أن أنشطة ترامب الأخرى، بما في ذلك رحلتان إلى أوروبا ومساعيه لتعزيز العلاقات مع الزعماء الأوروبيين والروس، لم يكن لها إلا تأثير كبير على تحسين مكانته على المسرح الدولي. ولم يحرز تقدماً في حل أزمة كوريا الشمالية، كما أن المساعي الدبلوماسية لفريقه لتحسين العلاقات فيما بين دول الخليج العربي، أو لتحسين العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، لم تثمر شيئاً يذكر. وربما تتمثل الأخبار الجيدة الوحيدة وسط كل هذه الأحداث والتطورات في الدور الحاسم الذي لعبه المستشارون العسكريون الأميركيون والقوة الجوية الأميركية في إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» في العراق، وخاصة في المعركة الضروس لإعادة السيطرة على الموصل. وعلى الجبهة المحلية مجدداً، لم يتحقق شيء ذو بال فيما يتعلق بخطط ترامب لإعادة تنقيح قانون الضرائب الأميركي، أو فيما يتصل بتمويل برنامج كبير لإجراء تحسينات على البنية التحتية، أو في موضوع إعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية، أو فيما يتصل ببناء جدار كبير على امتداد الحدود المكسيكية. ومع الأخذ في الاعتبار أنه من المقرر أن تبدأ العطلة الصيفية للكونجرس في شهر أغسطس القادم، فلن يكون بوسع الإدارة أن تشير إلى سجل إنجازات كبير في العام الأول، ما لم يحدث تغير جذري في الطريقة التي يجري بها العمل في واشنطن. وهذا قد يقتضي تعاوناً مع الديمقراطيين في مشروعات القوانين الخاصة بالبنية التحتية وإصلاح الضرائب، لكن ما من فرصة لحدوث هذا ما لم يتم التوصل إلى بعض الحلول الوسط فيما يتعلق بسياسات الرعاية الصحية. ولعل الجمهوريين فاجأتهم الاحتجاجات اليومية ضد مقترحات ترامب بشأن الصحة، ولم يستطيعوا حتى الآن تأييد سياسات يرفضها المواطنون الأميركيون العاديون، وكذلك شركات صناعة الصحة والتأمين، وكما كان الحال في إدارة أوباما من قبل، وفي إدارة بيل كلينتون الأولى، فقد أصبحت الرعاية الصحية نقطة ضعف كلا الحزبين، وستظل كذلك على الأرجح إلى حين إجراء انتخابات جديدة حاسمة تعالج القضية.