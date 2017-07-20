انفجار الفقاعات

تاريخ النشر: الجمعة 21 يوليو 2017

الأزمات المالية أمر لا مهرب منه في تاريخ الحضارة، وهي تنتج عادة عن انفجار فقاعات الأصول، فالناس أو الشركات يقترضون لشراء شيء تتصاعد أسعاره ثم تأتي مرحلة لا يمكنهم فيها الوفاء بخدمة الدين. وفي الفترة السابقة على عام 2008 كانت هناك فقاعات ممولة بالديون لشراء الأوراق المالية والسندات الحكومية المدعومة برهون عقارية من دول جنوب أوروبا. وفي نهاية المطاف انهارت الأسعار وأُغلقت فجأة أسواق الائتمان التي مولت التدافع على الاستثمار.

وبعد ذلك بعقد، أدت الاستجابة إلى أزمة عامي 1997 و1998 إلى خلق فقاعة وبالتالي ظروف لانهيار آخر.

والنتيجة المنطقية للحصول على الأموال بسعر رخيص للغاية هي أسعار سندات مرتفعة للغاية، والتيسير الكمي يكفل طلباً نهماً على سندات الحكومة، مما يؤدي إلى رفع الأسعار.

والآن تريد البنوك المركزية الانسحاب لخشيتها من أن يؤدي الإبطاء في إنهاء سياساتها الفضفاضة للغاية قبل حلول الركود التالي إلى إجبارها على اعتماد علاجات أكثر استثنائية مصحوبة بآثار جانبية لا يعلمها إلا الله.

لذا لم يعد هناك دعم بلا قيود لأسواق السندات، ولذا نجد أن فقاعة سندات الحكومة والفقاعات الموازية في الأسهم وفي أشياء أخرى معرضة فيما يبدو للانفجار. وإذا انفجرت فستؤدي إلى ارتفاع كبير في كلفة الإقراض، وهذا سيضر بالنمو.

ويخبرنا التاريخ أن الفقاعات تنفجر، لكنه لا يخبرنا بموعد انفجارها، وإن أخبرنا أن البنوك المركزية تخلق الفقاعة لتهرب من الأزمة، كما حدث في الأزمة الأخيرة التي لم تكن متأكدة تماماً من انتهائها.

هيلين طومسون

أستاذة الاقتصاد في جامعة كامبريدج

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز نيوز سيرفس»