دعم المعرفة والعلوم.. لغدٍ أكثر ابتكاراً تاريخ النشر: الخميس 20 يوليو 2017 «خلق الثروات المستدامة للأجيال القادمة سيعتمد على العلم والمعرفة والتقنية والابتكار، وسياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي نقطة تحول رئيسية في مسيرتنا التنموية»، إحدى مقولات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تعكس الاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعلوم والمعرفة، باعتبارها ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز اقتصاد المعرفة. ولأن سياسات الدولة تعتبر أن الابتكار هو غاية المستقبل ووسيلته، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم، وضمن مبادرة «سفراؤنا»، مؤخراً عن إيفاد (411) من الطلبة والمعلمين إلى ست دول تضم «الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا وفرجينيا وهولندا وموريشيوس وزنجبار»؛ بهدف استكشاف مستجدات المعرفة وتطوراتها في أكبر بيوت الخبرة العالمية، وبرؤية تربوية شمولية معاصرة، ترتكز على قيم الابتكار، وتجابه من خلالها تحديات العلوم والتكنولوجيا والتصميم والروبوت. وبفضل التوجيهات الحثيثة للقيادة الرشيدة، حرصت وزارة التربية والتعليم على دعم وتطوير قدرات الطلبة عبر إيفاد مجموعة من ذوي الإنجازات في مجال الابتكار والعمل التطوعي، في زيارات إلى خارج الدولة ضمن مبادرة تضم ثلاث فئات، هي: سفراء الابتكار، المتضمن إيفاد من تتوافر لديهم الميول والإنجازات في مجال الابتكار والريادة، ثم برنامج سفراء المستقبل، والمتضمن إيفاد الطلبة إلى نخبة من الجامعات الرائدة عالمياً بغية مساعدتهم على تحديد مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية، وبرنامج سفراء العطاء، للطلبة الفاعلين في مجالات التطوع، لتمكينهم من المساهمة في مشاريع إنسانية تسهم في تعزيز قيم العطاء لدى الطلبة، وترسّخ مكانة الدولة في المجال الإنساني الدولي. ولا شك في أن حرص الدولة ومؤسساتها على دعم كل مبادرات الابتكار، إنما يستهدف بالأساس الارتقاء بمواهب الطلبة، وتعزيز رصيدهم المعرفي، وتوثيق صلاتهم بمنابع الريادة المعرفية والتكنولوجية، فضلاً عن كونها وسائل مهمة للنهل من العلوم، وفرصة سانحة للتطوع وتنمية القيم الفاضلة لديهم، ما يشكل قيمة مضافة تتكامل فيها الأهداف التعليمية، ويبقى فيها الطلبة على تماس مباشر مع أرقى بيوت الخبرة وكبريات الشركات المتخصصة عالمياً في كل ما له صلة بمجالات الابتكار، ما سينعكس على مستقبلهم التعليمي بالإيجاب. لعل أهم ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة هو أنها تسعى دائماً إلى تحقيق التفوق والريادة في المجالات كافة، ولذا تعمل على نشر ثقافة الابتكار لتكون المنهج الذي يحكم عمل مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية، من منطلق إدراكها بأهمية بناء مجتمع الابتكار، باعتباره الاستثمار الأمثل في المستقبل، الذي يضمن استمرار تفوقها في مؤشرات التنمية المختلفة، ولأجل هذا تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في عام 2014، والتي تتضمن مبادرات وتشريعات لدعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار، وتحفيز الابتكار في القطاعات الوطنية الرئيسة. لقد قطعت دولة الإمارات مرحلة متقدمة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار، وليس أدل على ذلك من حصولها على مراتب متقدمة في التقارير الدولية المعنية بهذا المجال، فقد حلّت في المرتبة الأولى عربياً، و41 عالمياً على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016، كنتيجة للإنجازات المستدامة في مدخلات الابتكار، خاصة في قوة المؤسسات وتطور الأسواق، والتطور الهائل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية، والتمتع بأفضل البيئات السياسية والتشريعية عالمياً. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية