دعم التخصصات العلمية لتعزيز مسيرة التقدم تاريخ النشر: الأربعاء 19 يوليو 2017 انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقدرات شبابها على الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية، جعلت من أبرز أولوياتها الاستثمار في تعليمهم في أرقى الجامعات المحلية والعالمية لاكتساب آخر ما توصلت إليه المعارف الإنسانية في شتى المجالات، كما كرس القائمون على العملية التربوية داخل الدولة وقتهم وجهدهم لإبراز طاقاتهم وتحفيزهم على الإسهام الفاعل في استشراف المستقبل، ولهذا تعمل الدولة على تذليل جميع التحديات والعقبات لتسهيل تألقهم في مسيرة التعليم الطويلة، فشجعت المتفوقين على ولوج أكبر المعاهد والجامعات المتخصصة، وفتحت المجال أمامهم لاختيار أهم المجالات العلمية التي تتطلبها التنمية. فالقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ومن خلال تلمسها الأثر الملموس لدور العلم في ما وصلت إليه من تطور وازدهار على كافة المستويات، وإدراكاً منها للدور الاجتماعي الذي يلعبه التعليم، رسمت خطة واضحة لجعل هذا القطاع في سلم أولوياتها. فبالتعليم نهضت الأمم وتطورت المجتمعات، وأحرزت تقدماً وثورة صناعية كبيرة يعيش العالم اليوم ثمارها، وقد كان لدولة الإمارات نصيب منها بفضل مؤسساتها التعليمية التي أسهمت في خدمة المجتمع. وتستهدف عملية الابتعاث السنوية التي تحرص عليها دولة الإمارات تمكين الطلاب من دراسة التخصصات العلمية الضرورية لبلوغ أهداف التنمية، وهي تعد جزءاً من الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الدولة في دعم عملية التعليم بشكل عام بما يواكب «رؤية الإمارات 2021» و«خطة أبوظبي 2030» التي تستهدف توفير نظام تعليمي رفيع المستوى يربط الطالب بمجتمع المعرفة ويبني قاعدة من الكوادر المواطنة المتخصصة في المجالات النوعية الدقيقة والقادرة على التعامل مع التطورات التي يشهدها عالم اليوم في مجال التكنولوجيا وثورة المعلومات وتطويعها لخدمة اقتصاد المعرفة، وذلك انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في تطوير المسيرة التعليميّة وحرص سموه على وضع الأسس لتعليم عصري عالمي يواكب طموح الإمارات نحو المستقبل، وذلك بالاستفادة من أحدث التجارب العالمية والجامعات الرائدة في مجال التعليم. فقد أكد سموه في مناسبات عديدة أن «رهان دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون في السنوات المقبلة على الاستثمار في التعليم لأنه هو القاعدة الصلبة للانطلاق نحو مرحلة ما بعد النفط». لأجل هذا تتنوع وتتعدد أبعاد الخطة التي تسير عليها الإمارات لتطوير التعليم لتشمل الابتعاث والتدريب وتطوير المناهج وتحسين ظروف الطواقم التربوية بالإضافة إلى خلق البيئة التربوية المناسبة للطلاب وإقامة صلات مباشرة مع ذويهم باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح العملية التربوية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية