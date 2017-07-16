الليبرالية وأزمة الثقة تاريخ النشر: الإثنين 17 يوليو 2017 عندما سُئل المهاتما غاندي حول رأيه في الحضارة الغربية، يقال إنه أجاب بأنها قد تكون فكرة جيدة. والواقع أن الجدل حول الديمقراطية الليبرالية في عهد ترامب ينضح بتشاؤم مماثل بشأن الإنجاز الغربي لدرجة تلامس حدود اليأس المؤذي للذات، إذ يتم التنديد بالخليط «الليبرالي» من الرأسمالية والديمقراطية على اعتبار أنه يفضي إلى التفاوت الاجتماعي، وأنظمة جشعة وفاسدة قائمة على المحسوبية، وانعدام الكفاءة الحكومية. عيوبٌ فتحت الباب أمام رئاسة دونالد ترامب المحزنة. وفي أعقاب قمة مجموعة العشرين الأخيرة في هامبورغ الألمانية، ذهب البعض إلى حد القول إن التهديد الأكبر الذي يواجه الأميركيين لا يأتي من الحكام المستبدين غير الليبراليين في روسيا أو كوريا الشمالية أو الصين أو من الدول الدينية الإسلامية، وإنما من الثمرة الفاسدة لنظامنا الخاص. وبعبارة أخرى: إن العدو هو نحن. بيد أن هذا التيار الفكري ينبغي وقفه. ذلك أن الليبرالية تواجه تحديين اثنين: الأعداء الخارجيين، من جهة، ومن جهة ثانية، أزمة داخلية تتمثل في الثقة بالنفس -وقد آن الأوان لنعترف جميعاً بأن التهديد الخارجي أكبر وأشد. إذ مهما كانت الانتقادات على ترامب مثلاً، إلا أنه ليس فلاديمير بوتين أو كيم جون أون. سيباستيان مالابي كاتب وباحث أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس»