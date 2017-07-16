إنجازات متواصلة للدبلوماسية الإماراتية تاريخ النشر: الأحد 16 يوليو 2017 لا يختلف اثنان على الحكمة العظيمة التي تتسم بها السياسة الخارجية الإماراتية، منذ اليوم الأول لإعلان الاتحاد وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. فهذه الدولة الفتية التي أسسها بكل محبة وصدق الوالد القائد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، استطاعت أن تثبت للعالم بأسره، وفي وقت قياسي، أنها دولة قامت بحق على أرقى قيم السلام والتسامح العالمي، بما أسسته وتتشبث به على الدوام من دبلوماسية عبقرية وسياسة خارجية حكيمة متوازنة، قائمة على أسس ومبادئ ثابتة، من أبرزها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ومساندة الحق ونصرة المظلوم، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى العمل على بناء أسس الحوار والتقارب بين مختلف الأمم والأديان والثقافات، ودعم كل ما من شأنه تحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الساحتين الإقليمية والدولية. ولا شكّ في أن هذا النضج وذلك التميز اللذين تتسم بهما السياسة الخارجية لدولة الإمارات، أثمرا نتائج طيبة مشهودة، أبرزها ترسيخ الموقع الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات على الخريطة العالمية، كنقطة مضيئة تشعّ خيراً ومحبة وسلاماً، وتعزيز المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات في مختلف الهيئات الإقليمية والدولية، وتنامي المحبة التي تملأ قلوب الملايين من شعوب المعمورة شرقاً وغرباً تجاه دولتنا الحبيبة، على اعتبار أن الإمارات عنوان عالمي بارز للأمن والاستقرار والسلام العالمي، فضلاً عن بروزها كعاصمة عالمية للعمل الإغاثي والإنساني والتنموي، أسهمت -وما تزال- في رفع المعاناة عن ملايين المعوزين والمنكوبين في مناطق الفقر والصراعات والكوارث، إضافة إلى دورها الرائد في تحسين حياة البشرية جمعاء عبر ما تنفذه من مشروعات وبرامج تنموية ضخمة كماً ونوعاً في العديد من دول العالم. وها هي الدبلوماسية الإماراتية تخطو بخطوات واثقة نحو تجسيد هذا الهدف، عبر ما تحققه من إنجازات متتابعة على هذا الصعيد، حيث أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤخراً، أن المواطنين يمكنهم دخول 130 دولة من دون تأشيرة مسبقة، تضم الإعفاء من تأشيرات الزيارات أو الحصول عليها عن طريق «الإنترنت»، أو في المطارات. وكان جواز السفر الإماراتي قد حقق مجدداً قفزة نوعية خلال العام الجاري 2017، بحصوله على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ22 عالمياً بعد أن كان في المرتبة الـ26 على مستوى العالم، من حيث القوة، وذلك بحسب مؤشر جوازات السفر العالمي للعام الجاري الذي أصدرته شركة «آرتون كابيتال». كما حافظت الإمارات على مكانتها بصفتها صاحبة أقوى جواز سفر بين دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» للعام الثالث على التوالي، وفقاً لأحدث نسخة من «مؤشر قيود التأشيرات السنوي»، الذي يقيس مستوى حرية السفر التي يوفرها جواز السفر لحامله، والذي تصدره «هينلي وشركاؤه» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي. هذه الإنجازات المهمة المتتالية التي تحققها الدبلوماسية الإماراتية، والتي هي مصدر فخر وسعادة لكل مواطن، هي بالتأكيد ثمار جهود جبارة تقوم بها في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي منفتح على الجميع يتمتع بأرقى العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف دول العالم وفي شتى المجالات. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية