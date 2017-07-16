أخطار «داعش» بعد الهزيمة تاريخ النشر: الأحد 16 يوليو 2017 يُحتمل أن يختفي تنظيم «داعش» قريباً بعد استعادة الموصل منه، وصار من المرجح أن تستعاد، في غضون أسابيع، السيطرة على مدينة الرقة أيضاً. ومن الجائز ألا يبقى وجود مادي ل«داعش»، ولكن أفكاره المنحرفة العنيفة قد تتناسخ في صيغ أخرى لتظهر في عقول المقاتلين الأجانب العائدين إلى بلادهم الأصلية، وفي الحضور الذي أقامه التنظيم على الإنترنت. ومن المهم تقييم هذه الأخطار والبدء في التعامل معها، حتى قبل الهزيمة العسكرية ل«داعش» التي تلوح في الأفق. فقد ذكرت تقارير أن المقاتلين الأجانب، ممن لم يُقتلوا، يغادرون في جماعات كبيرة وبأعداد يصعب تحديدها. ولكن آلافاً منهم ما زالوا في سوريا والعراق، وكثيرون منهم سيحاولون العودة إلى ديارهم. ومن الجدير بالذكر أن توماس هيجهامر، وهو مرجع في قضية المقاتلين الأجانب في جامعة أوسلو، توصل في عام 2013 إلى أن من بين 401 إرهابي تورطوا في هجمات في الغرب بين عامي 1990 و2010 هناك 107 إرهابيين سافروا إلى دول أجنبية للقتال في جماعات متطرفة. وقدر هيجهامر أن واحداً على الأغلب من كل تسعة مقاتلين أجانب يعود لينفذ هجوماً في الغرب. ولكن في ورقة بحثية أخرى، في عام 2016، جادل «دانيال بايمان»، من جامعة جورجتاون، بأن النسبة الأكثر دقة ربما تكون واحداً من كل 20 مقاتلاً أجنبياً. ولكن هذا ما زال يعني عدداً كبيراً من الهجمات على كل حال. ثم هناك شبكة دعاية «داعش» التي ستظل كما هي بعد هزيمة التنظيم عسكرياً على رغم أن تقلص الموارد المالية أضر بشدة بعملياته الإعلامية. وفي نهاية المطاف، فإن إدارة حملات التجنيد على شبكات التواصل الاجتماعي رخيصة، ونشر منتج الدعاية الإرهابي سهل لغاية. ولكن القائمين بالدعاية سيواجهون مشكلة فيما يتعلق برسالة الدعاية. فقد كانت دعاوى السيطرة على أراضٍ دعاية فعالة. ولكن ذاك عهد مضى. وهزيمة «داعش» الكاملة قريبة جداً ومؤكدة. والهزيمة من الصعب الاتجار بها كما علمت «القاعدة» ذلك جيداً عبر سنوات طويلة قُتل فيها زعماؤها، ودُمرت فيها قواعدها واحدة تلو الأخرى. غير أن سد الذرائع أمام محاولات استغلال معاناة العرب السنة في مناطق العراق وسوريا، التي يجري تحريرها اليوم، قد تكون أكثر صعوبة من معالجة مشكلة العائدين أو عمليات الدعاية المتبقية ل«داعش». والموصل تم تدميرها، مع تحريرها، والرقة قد تسلك الطريق نفسها. وإعادة البناء لأي من المدينتين والمناطق الأخرى التي كانت تحت سيطرة «داعش» تبدو مسألة بعيدة المنال مع الأخذ في الاعتبار حجم موارد الحكومة العراقية والمعارضين السوريين. ويبدو التوصل إلى تسوية سياسية أكثر واقعية، ولكنه حل يستغرق وقتاً أيضاً. وقد يكون الأجدى نفعاً هو تعزيز التدابير الأمنية مصحوبة بعملية إعادة بناء وإعمار، وهو مزيج يصعب تنفيذه بالشكل الصحيح.