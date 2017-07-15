رسالة الديمقراطيين تاريخ النشر: السبت 15 يوليو 2017 دشن الحزب الديمقراطي الأميركي جدلا طال انتظاره بشأن ما يمثله الحزب ويناضل من أجله. والحزب موحد بشكل مؤثر ونشطاؤه حشدوا قواهم ضد الرئيس ترامب وقائمة أولويات الجناح اليميني في الحزب الجمهوري. وفي ظل انخفاض شعبية الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يتطلع الديمقراطيون إلى انتخابات العام المقبل التي قد تسمح لهم باستعادة السيطرة على الكونجرس. لكن كي يحقق الديمقراطيون مرادهم، يتعين أن تكون لديهم قائمة أولويات اقتصادية ورسالة أكثر إقناعاً. ولا عجب أن يكون هناك خلاف بشأن محتوى هذه الرسالة. فقد جادل مارك بين واندرو ستاين في صحيفة «نيويورك تايمز» بأن طريق العودة إلى السلطة بالنسبة للديمقراطيين يتطلب «سيراً نحو الوسط ورفضاً لدعوات التحذير من اليسار الذي أضعفت سياساته وأفكاره الحزب». لكن الشيق هنا أن بين وستاين يمثلان جناح المال في الحزب. فقد عمل «بين» في وظيفة «كبير المفكرين الاستراتيجيين» لحملة هيلاري كلينتون الرئاسية عام 2008 وظل يعمل رئيساً تنفيذياً لشركة بيرسون-مارستيلر للعلاقات العامة. وأُدين المليادير ستاين، الرئيس السابق لحي مانهاتن في مجلس مدينة نيويورك، بالتهرب الضريبي، كما دعم ترامب في حملته الانتخابية لعام 2016. ويتخذ بين وستاين من الرئيس بيل كلينتون مثالا يحتذى ويجادلان بأن الحزب الديمقراطي يجب أن يكون حزب «المسؤولية المالية»، وقد ركّزا على «النمو الاقتصادي» ورفع الأجور. وطرحا سلسلة من القضايا التي تمثل المسعى التقليدي للحزب الديمقراطي، مثل الاستثمار في البنية التحتية، وإصلاح الهجرة، ونشر الأمن في الأحياء، وحماية العمال في «اقتصاد يعتمد على العمالة المؤقتة»، والإبقاء على برنامج أوباماكير. وقد خاض كلينتون السباق الرئاسي وفاز به عام 1992 بناءً على قائمة أولويات اقتصادية شعبوية ووعد بأن يعزز الضرائب على الأغنياء، ودشن برنامجاً لخلق وظائف وتقديم الرعاية الصحية للجميع. لكن مع توليه المنصب تخلى عن وعوده الشعبوية مما ساهم في هزيمة الديمقراطيين عام 1994. وفي 1996 أعيد انتخابه بعد أن عطل الكونجرس الجمهوري عمل الحكومة. ولم يخسر الديمقراطيون في ظل إدارة أوباما بسبب «سياسة الهوية والرعاية الاجتماعية للطبقة والحكومة الكبيرة»، كما كتب بين وستاين، بل الواقع أنهم دفعوا ثمناً باهظاً لإنقاذهم أصحاب بنوك وول ستريت وتخليهم عن ملاك المنازل. وأقر أوباما حزمة تحفيز غير ملائمة ودافع عن خفض العجز التجاري، بينما زادت البطالة على 10٪. وعانى الديمقراطيون من التعافي البطيء ومن هجمات الجمهوريين على برنامج أوباماكير. وغابت عن ذهني بين وستاين الكلفة الكبيرة لسياسات النيوليبرالية التي يدافعان عنها، لأن الطاقة والأفكار وقاعدة النشطاء في الحزب موجودة لدى اليسار. كما أن ساندرز ووارين والنشطاء والحركات التي وراء هذا الجدل، لا يريدون مجرد انتصارات سياسية فارغة، بل إصلاحات اقتصادية و«ثورة سياسية» يقوم فيها صغار المتبرعين والنشطاء بتحدي حكم الأغنياء في نهاية المطاف. كاترينا فانيدن هيوفل رئيسة تحرير وناشرة مجلة «ذي نيشن» الأميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»