المساعدات الأجنبية تاريخ النشر: السبت 15 يوليو 2017 في محاولة مايك مولفاني، مدير الميزانية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتسويغ طلب الإدارة خفض المساعدات الأجنبية في ميزانية 2018 بنسبة 30%، قال: «يتعين عليَّ أن أجد السبب الذي يجعل لهذه النفقة معنى لدى أسرة في مدينة جراند رابيدز بولاية ميتشجان». وحجة مولفاني معقولة. ولكوني عملت لأكثر من عقدين في وكالة التنمية الدولية، سأحاول تفسير الأسباب التي تنفق الولايات المتحدة من أجلها الأموال في المساعدات الأجنبية. فقد أنفقت 33 مليار دولار على المساعدات عام 2016، أي 0.7% من الميزانية الاتحادية، لكنه لا يزال مبلغاً كبيراً كان يمكن استغلاله في أمور أخرى. وخصص الكونجرس لأميركا الوسطى 750 مليون دولار، أي ضعف المخصص لها عام 2014، وذلك لأن أمننا يتأثر بالأوضاع في هذه المنطقة. فحين تسيطر عصابات المخدرات على الحكومات المحلية، يستطيع المجرمون نقل المخدرات بسهولة إلى الولايات المتحدة. كما أن الاضطراب يزيد الهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة. وحين أصبح المثلث الشمالي الذي يضم السلفادور وجواتيمالا وهندوراس واحداً من أكثر المناطق عنفاً، تصاعدت الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. وبالمقابل، يؤدي شيوع الأمن والاستقرار في هذه المنطقة إلى استيراد السلع والخدمات من الولايات المتحدة. فنحو 40% من واردات المثلث الشمالي تأتي من المصنعين الأميركيين. مارسيلا اسكوباري مسؤولة سابقة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»