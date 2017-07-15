قطر وغياب البوصلة تاريخ النشر: السبت 15 يوليو 2017 على ضوء رفض الممسكين بزمام السلطة في قطر تلبية مطالب دول الخليج العربي الثلاث ومصر، فإن تساؤلات تثور حول مدى وضوح الرؤية وبعد النظر وسعة الأفق لدى الجهات الرافضة في الدوحة، وحول مدى إدراك التداعيات التي يمكن أن تنعكس على قطر والشعب القطري جراء ذلك. وهذا يجرنا نحو التطرق لعمق المشكلة التي تمر بها رؤية قطر إلى ما يدور حولها من أحداث وحقائق في محيطها الخليجي والعربي، والتساؤل إن كانت هذه الرؤية واضحة وتخدم المصالح القطرية الحقيقية وليس المتخيلة، والتي ربما زرعها «الإخوان المسلمون» في عقول وأذهان من يتولون زمام الأمور في قطر منذ عام 1995! إن ما نستشفه من الموقف القطري المتعنت والمكابر والرافض لما يتطلبه العقل والمنطق، يوضح أن تلك الرؤية للأمور ناقصة وتحتاج لمن يعيد إليها توازن بوصلتها. ورغم أن قطر تبدو من الخارج حالياً كما لو أنها في بحبوحة، فالأمور في حقيقتها ليست كذلك، فهي لاتزال تصنف ضمن دول العالم النامي، وثروتها تأتي من مصدر وحيد هو الغاز والنفط، وليس لديها تقدم علمي وتكنولوجي، وليس لديها إمكانيات بشرية واقتصادية لتنويع مصادر دخلها. وفي عالم اليوم الذي يتسم بالمنافسة فإن خلق الثروة عوضاً عن التطلعات والحتميات الاستراتيجية هو ما يحدد وزن الدول التي لها تأثير على الآخرين، لكن قطر تقف وهي محدودة الإمكانيات، ويتوجب أن تكون لديها رؤية واضحة لهذا الأمر. وما يحدث حالياً هو عكس ذلك تماماً. فمن أين أتت هذه الرؤية غير الواقعية؟ لكن ما نلاحظه هو أنه في مقابل جميع الجوانب الإيجابية التي يجب أن تتواجد في رؤية من يتولون زمام الأمور في قطر تجاه حجم بلادهم وإمكانيتها وقدراتها، توجد تراجعات إلى الخلف في الأسباب الجذرية للمشكلة المحيرة لعدم وضوح الرؤية القطرية التي ربما تكمن في جوانب الفهم الأفضل لدى من يرسمون الأمور ويديرونها وينفذونها.. وهذه مصيبة كبرى لأنها تعني غياب ملكة القيادة. ووفقاً لمفهومنا الشخصي لملكة القيادة، فإنها تعني أن يدير القائد الأمور وفقاً لكيفية فهمه لماهية ومعنى القيادة. وهنا، في تقديري أيضاً، أن للقيادة أبعاداً تاريخية وثقافية وأيديولوجية وفلسفية تقوم على الواقع المعاش وليس على التصور المفترض. ومن هذا المنطلق فإن رؤية القيادة للأمور يجب أن يتم تعريفها عن طريق وجود رابط بينها وبين الإنجاز والنتائج، بما في ذلك عملية إدارة الحكم ذاتها. لذا فإن القيادة الحكيمة تعني القدرة على وضع رؤية واقعية لمنظومة من الأمور المراد تحقيقها من الأولويات القابلة للتحقيق ضمن قدرات الدولة المعنية، وركوب المخاطر بالقدر الذي لا يجلب الدمار الذاتي، وتعبئة المجتمع باتجاه تحقيق ماهو مرغوب فيه ومخطط له. وهذا يبدو غائباً تماماً عن الرؤية القطرية الحالية.