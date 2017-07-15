زيارة مودي لإسرائيل تاريخ النشر: السبت 15 يوليو 2017 أخرجت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإسرائيل، التي استغرقت ثلاثة أيام، العلاقات الهندية الإسرائيلية إلى دائرة الضوء. فمودي هو أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل منذ تأسيسها، رغم أن الجانبين أقاما علاقات دبلوماسية بينهما منذ عقدين من الزمن. وخلال الزيارة، لم يكن بمقدور مودي التخلي عن التوازن الدقيق الذي حرصت الهند على الاحتفاظ به لسنوات، في علاقاتها مع إسرائيل من ناحية، وبالعالم العربي والإسلامي من ناحية أخرى. وهذا هو السبب وراء حرص مودي في تصريحاته لوسائل الإعلام الإسرائيلية، على التأكيد أن الهند ليست لديها نية على الإطلاق لنقل مقر بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس، وعلى التعبير في الآن ذاته عن دعم الهند الصريح للقضية الفلسطينية. لكن زيارة مودي لإسرائيل، كونها الأولى من نوعها، حظيت بمتابعة عن كثب من قبل مراقبي الشرق الأوسط، بغية تقييم درجة ميل الهند نحو إسرائيل. ومع أن العلاقات بين البلدين قد اتسمت بدفء ملحوظ، خلال السنوات الماضية، خصوصاً في الجانب المتعلق بالتعاون في مجالات الدفاع، والزراعة، والتقنية الفضائية، إلا أن الهند نجحت في الوقت ذاته في الفصل ين علاقاتها مع إسرائيل، وعلاقاتها مع الفلسطينيين. فقد وقع الجانبان في نهايتها على ست اتفاقيات في مجالات المحافظة على المياه في الهند، والتقنية الفضائية، والفضاء السيبراني، والتعاون من أجل مقاومة الإرهاب. وتحدث الجانبان كذلك عن رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية مع تركيز أكبر على الأجندة التنموية. وفي المجال الدفاعي الذي يعتبر بمثابة حجر الزاوية في العلاقات الإسرائيلية الهندية، قرر البلدان العمل من أجل إقامة مشروعات إنتاج مشترك للمعدات العسكرية. ومن المعلوم أن إسرائيل قد ظلت، من دون ضجيج، تبيع أسلحة للهند لمدة عقود، وذلك بعد أن قررت الأخيرة، تحديث قواتها العسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية التي تواجهها من الدول المجاورة مثل الصين وباكستان. وفي الوقت الراهن تعتبر إسرائيل ثالث أكبر مورد لأحدث أنواع الأسلحة إلى الهند، بعد الولايات المتحدة وروسيا على التوالي. وعلى الرغم من أن الحكومات الهندية السابقة، كانت تتعامل بشكل وثيق مع تل أبيب، إلا أنها كانت حريصة بدرجة كافية على عدم تسليط الضوء على هذه العلاقات خوفاً من أن يترتب عليها تداعيات سياسية داخلية سلبية. ولا يرجع هذا فقط إلى أن تلك الحكومات كانت حكومات ائتلافية تضم تحت مظلتها حلفاء من الأحزاب السياسية اليسارية المناوئة بشدة للسياسات الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، وإنما كان يرجع كذلك إلى موقف «حزب المؤتمر الوطني الهندي» المبدئي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وهذا هو السبب في أنه على الرغم من التعاون بين الجانبين في المجالات الدفاعية، والزراعية على وجه الخصوص، لم تكن هناك زيارات رفيعة المستوى، من قبل أي زعيم هندي لإسرائيل. ويذكر أن «حزب بهاراتيا جاناتا» الهندي الحاكم، هو حزب يميني قومي يحتفظ بعلاقات غير مخفية عن أي أحد بالجناح اليميني في إسرائيل بشكل عام ومع «حزب الليكود» الحاكم بشكل خاص، وكان يدعو دائماً إلى إقامة علاقات وثيقة مع إسرائيل، حتى في الفترات التي كان فيها خارج الحكم. ومن هنا، وبمجرد صعوده للحكم، حرص على وضع زيارة رئيس الوزراء الهندي لإسرائيل على الأجندة. لكن مودي، وهو سياسي معروف بذكائه، انتظر ثلاث سنوات كاملة، حتى وجد الفرصة الملائمة للقيام بهذه الزيارة، وهي مناسبة مرور 25 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة في وقت ينشغل فيه الفلسطينيون تماماً بأمورهم الداخلية. ومما لا شك فيه، أن الصدع بين حركتي «فتح» و«حماس»، والخلافات الداخلية في فتح نفسها، قد أضرت القضية الفلسطينية إلى حد كبير. وإذا لم يقم الفلسطينيون بإعطاء أولوية لموضوع حل خلافاتهم الداخلية، وتوحيد صفوفهم، لإنهاء معانة شعبهم، وتحقيق طموحاتهم، فإن هناك مخاوف من أن يضعف تأييد القوى التي كانت منذ فترة طويلة، في طليعة المؤيدين للقضية الفلسطينية. فالوحدة بين الجماعات السياسية الفلسطينية المختلفة، ووضع نهاية سريعة للخلافات داخل «فتح»، هما شيئان يحتاج إليهما الفلسطينيون بصورة ماسة في الوقت الراهن.