الإبداع طريقنا إلى الرقم واحد تاريخ النشر: السبت 15 يوليو 2017 قامت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، على فكر وحدوي تنموي إبداعي، ابتكرته العبقرية المشهودة لمؤسس الدولة وباني نهضتها الوالد القائد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تمكن وإخوانه من الآباء المؤسسين من إنشاء دولة فتية، سرعان ما بهرت القاصي والداني بنوع وكمّ إنجازاتها القياسية في مختلف مجالات التنمية البشرية والمادية، حتى باتت دولتنا الحبيبة محط إعجاب وتقدير العديد من الشعوب والدول التي كانت وما زالت تستقي من هذه التجربة الإماراتية الملهمة أروع الدروس والعبر. واليوم، فإن قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لا تكتفي فقط بصون هذا النهج العبقري العظيم ومواصلة تطوير مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، بل إنها تمضي بخطوات واثقة ومدروسة إلى تتويج دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول العالم في المجالات كافة، تجسيداً للرؤى التنموية الطامحة التي تتشبث بها الدولة، وعلى رأسها «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071». فقيادتنا الرشيدة التي لا حدود لطموحها المتّقد، تضع المركز الأول نصب عينيها، وتتطلع بعين حكيمة وإرادة صلبة إلى تحويل الإمارات إلى نموذج تنموي متفرد على مستوى العالم، مواصلةً الليل بالنهار لإطلاق المشروع تلو المشروع، وحصد الإنجاز تلو الإنجاز، بما يصب في تحقيق هذا الهدف وتجسيده واقعاً إماراتياً يمضي بالدولة وشعبها نحو المستقبل المشرق المستحق. إن للمتأمل في كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن يدرك جلياً أن استثنائية النموذج التنموي الإماراتي لا تقتصر على أنه ذو طموح لا محدود وحسب، بل تتمثل أيضاً في أنه يضع خير الإنسان وسعادته، بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه، على رأس أولوياته، فدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن واحداً من أسعد شعوب المعمورة، تسهم أيما مساهمة من خلال ما تمثله من عاصمة عالمية للعمل الإنساني والتنموي في تحسين حياة البشرية وسعادتها. وليس هذا وحسب، بل إن ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من مسؤولية تجاه تحسين حياة البشرية، جعلها تبرز كحاضنة عالمية استثنائية لمختلف المبدعين والمبتكرين وأصحاب الفكر التطويري الخلاق في شتى المجالات، ومنصة عالمية لنشر ثقافة الإبداع والابتكار وتحفيز العقول في مختلف أنحاء المعمورة، بما يعود بالنفع على صناعة المستقبل العالمي. وفي هذا السياق، جاء تشديد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أهمية توفير كل المقومات الداعمة للإبداع والابتكار وكل سبل التشجيع الممكنة لأصحاب الفكر الخلاق والمواهب المبدعة كمطلب رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ دعائمها، موجهاً سموه بضرورة مواصلة العمل على تعزيز المناخ المحفّز على الإبداع ومضاعفة الجهد في سبيل اكتشاف المواهب القادرة على الابتكار، ولاسيما بين الشباب لاستحداث مسارات غير تقليدية للتنمية يمكننا من خلالها تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى الرقم واحد في شتى المجالات. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية