المرجعيات الدينية وسلوك الشباب تاريخ النشر: السبت 15 يوليو 2017 لاشك أن من أهم المحفزات المؤثرة في التحولات التي تطرأ على ممارسات وسلوكيات الشباب، بما قد يجعلهم عرضة للتأثر أفكار الإرهابيين أو الحركات الدينية التي تتبنى خيار العنف وتنفيذ الاعتداءات الإجرامية، هو محفز المرجعية الدينية المؤثرة في سلوك هذا الشباب، حيث إن الشباب الذي كان يبحث سابقاً عن المعلومة الدينية، أصبحت اليوم تأتي إليه طوعاً، عبر بعض القنوات الإعلامية المنخرطة في إثارة الخطاب الديني بشكل لا يخضع لضابط ولا يقف عند حدّ، ولا يأخذ بمنهاج واضح، حتى أصبحت بعض هذه القنوات لسان حال تلك الجماعات وزعمائها لنشر خطابها المتطرف، بل وخططها لزعزعة أمن المجتمعات والناس. والواقع أن الأمر لا يتعلق فقط بالقنوات الإعلامية والفضائيات الدينية الناطقة باللغة العربية، التي تخطى عددها الـ 200 قناة: السنية: أكثر من 60 قناة، أو الشيعية: أكثر من 155 بعضها يبث عن طريق القمر الإسرائيلي «آل البيت، الأنوار، فدك، الحسين، العالمية، الغدير»، حيث تبث جميعاً من القمر الإسرائيلي «أموس»، عبر شركة «أر. أر. سات». وإنما يتعلق الأمر أيضاً بالعديد من المواقع الإلكترونية التي يصعب حصرها حتى على المؤسسات البحثية أو الأجهزة الأمنية، وهناك أبحاث حديثة الإصدار تؤكد في خلاصاتها التأثير الواضح للمواقع الإلكترونية، وتوظيفها في استقطاب بعض الشباب لتنفيذ اعتداءات إرهابية. إننا نرى أن أولى الخطوات التي من الضروري الانتباه لها في معرض الاشتغال على معالجة أسباب الإرهاب والتطرف والعنف والغلو الديني في صفوف الشباب في عالمنا المعاصر، هو الانتباه لدور المرجعيات الدينية، وطبيعة خطابها ومدى تأثيرها، والتفريق بين المرجعيات الإسلامية المعتدلة، والمرجعيات الإسلامية المتشددة، مع وضع ضوابط وحدود وفوارق فاصلة بين الخطابين، حتى يكون الجميع على بيّنة، سواء كنا نتحدث عن الدولة أو عن المؤسسات الإسلامية أو عن الكتاب والباحثين في الحقل الديني، أو عن الدور المنوط برجال التربية والتعليم. وإن إعداد منهج إسلامي نستطيع من خلاله حماية شريحة الشباب والأطفال من التشدد، يمر عبر التربية، والتربية تعني التنمية، والتأديب يعني الترشيد، واستئناساً بألفاظ الأثر الشريف فكل مولود يولد على فطرة الخير، على التيسير والتوسط والاعتدال، ليس فيه تشدد أو تطرف، ثم أبواه «يشددانه» أو «يطرفانه»، لأنه يولد بصفات كلها خير تعينه على الانتفاع بالحياة هو ومن حوله والسعادة فيها، كصفات المحبة والتعاون والتراحم والتسامح والتشاور ونحوها، ثم على البيت والمجتمع تنميتها. فالحب الفطري ينمو ثم يزداد أكثر فأكثر باستخدامه عند التعامل مع الجيران والأقارب والزملاء والأصحاب. وصفة التشاور تنمو بالحوار المنزلي ثم المدرسي ثم الجامعي ثم العملي في الحياة العملية، والتكامل ينمو بالتعاون، والتراحم ينمو بالتكافل، والتيسير ينمو بالرفق، والتوازن ينمو بالاعتدال.