توقيت المبادرة الإسرائيلية تاريخ النشر: الجمعة 14 يوليو 2017 أعتقد أننا أمام بعض الأسئلة التي تستحق الاهتمام حول التسريبات التي تظهر في الصحافة الإسرائيلية، والتي تفيد بأن حكومة نتنياهو قد بلورت مبادرة سلام قدمتها إلى الإدارة الأميركية لتعرضها على الدول العربية. السؤال الأول هنا يتعلق بالتوقيت؛ فهذه المبادرة تأتي بعد انتهاء حكم أوباما الذي كان يحلم بإنجاز السلام العربي الإسرائيلي على أساس معادلة الأرض مقابل السلام وعلى أساس رؤية حل الدولتين. وأيضاً تأتي المبادرة الإسرائيلية بعد مرور خمس عشرة سنة على ميلاد مبادرة السلام العربية التي تعاملت معها إسرائيل بفتور، رغم كل ما قدمته من آفاق جادة للسلام. أطلق العرب مبادرتهم لتمثل تحولاً جوهرياً في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، فقد أعلنت الدول العربية استعدادها الجاد لتطبيق معادلة الأرض مقابل السلام. قبل تلك المبادرة كان العقل الجماعي الإسرائيلي منقسماً بين معسكرين؛ الأول معسكر اليسار بقيادة حزب العمل الذي كان مستعداً لتطبيق المعادلة بدرجة أو أخرى مع فكرة تبادل بعض الأراضي، والتخلي عن الأطماع في الضفة والجولان والسماح للفلسطينيين بإقامة دولتهم في الضفة وغزة مقابل حصول إسرائيل على مزايا من أهمها تحقيق الأمن الإسرائيلي عبر إنهاء الصراع مع العرب، فضلاً عن الحصول علي القبول الإنساني من العالم العربي على اتساعه في صورة اعتراف بدولة إسرائيل وإقامة علاقات سلام سياسية واقتصادية وإنسانية معها. أما المعسكر الثاني فكان معسكر اليمين الإسرائيلي بقيادة حزب الليكود المتمرس حول الأطماع التوسعية في الضفة الغربية والجولان والرافض لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية، والمتمسك بشعار «بين النهر والبحر لا مكان إلا لدولة واحدة هي دولة إسرائيل». ومن المفارقات أن المبادرة العربية قد جاءت بعد أن فقد معسكر اليسار مقاعد الحكم وبعد أن كان معسكر اليمين قد سيطر على السلطة عقب قيام شارون عام 2000 باستفزاز الشعب الفلسطيني عندما اقتحم المسجد الأقصى مما فجّر الانتفاضة الفلسطينية. من المؤكد أن حكومة نتنياهو لاحظت، خصوصاً بعد قمة الرياض لمكافحة الإرهاب وتواصل الرئيس ترامب مع الزعماء العرب، أن أفكاره بدأت تبتعد عن الانحياز المطلق لمفاهيم اليمين الإسرائيلي، ومن المؤكد أيضاً أن نتنياهو شعر بإمكانية التحول في أفكار ترامب لصالح الرؤية العربية العادلة والمتوازنة، فقرر عدم ترك الساحة خالية لمبادرة السلام العربية. من هنا قدّم مبادرته في محاولة لتخفيض سقف متطلبات السلام الواردة بالمبادرة العربية. وبهذا يحاول تقديم بديل لهذه المبادرة يتفق مع أطماعه التوسعية، ذلك أن التسريبات الأخيرة تشير إلى أن مبادرة نتنياهو تتحدث عن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لدولة إسرائيل وإلى الاحتفاظ بالقدس الشرقية كجزء من الدولة الإسرائيلية، كما تشير نفس التسريبات إلى رغبة نتنياهو في الاحتفاظ بالجولان داخل حدود دولة إسرائيل. وينبغي الانتباه إلى أن هناك تسريبات أخرى عن محتوى مبادرة نتنياهو تفيد بأنها قريبة من محتوى المبادرة العربية مع تعديلات. طبعاً نحن ما زلنا ننتظر إعلاناً رسمياً لهذه المبادرة للحكم عليها. وإني على يقين بأن الزعماء العرب يستطيعون إقناع الرئيس ترامب بسلامة المبادرة العربية وقدرتها على إنجاز سلام قابل للحياة، خلافاً لمبادرة نتنياهو التي تحافظ على شعلة الصراع متأججة إذا ما كانت تهدر معادلة الأرض مقابل السلام مع العالم العربي.