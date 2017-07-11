صراع القومية والعولمة تاريخ النشر: الجمعة 14 يوليو 2017 لم تكن نهاية الزيارة التي قام بها الرئيس دونالد ترامب إلى أوروبا شبيهة بنهاية زيارته الأولى لها. فقد عاد هذه المرة بحقيبة متخمة بملفات مختلفة. وكان من الغريب أن يبادر خلال زيارته للتقرّب من بولندا وروسيا واستعداء معظم الدول الأوروبية والقوى الاقتصادية التي جاءت إلى هامبورج للمشاركة في مؤتمر قمة العشرين. وعاد إلى واشنطن يوم 9 يوليو ليضيف ورشة أخرى إلى خططه وأفكاره المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية والعلاقة مع روسيا. وكانت بولندا الدولة الأولى التي حطّ رحاله فيها، وراح يخاطب من فوق أحد منابرها حكومة الجناح اليميني البولندية، بما تضمه من ذي التوجهات القومية اليمينية. وتحدث في خطابه عن التاريخ المرير والمثقل بالمتاعب الذي عاشته بولندا، وأشاد بشجاعة البولنديين في مقاومتهم الباسلة لألمانيا وروسيا إبان الحرب العالمية الثانية. وتعهّد بمواصلة التزام الولايات المتحدة بدعم حلف «الناتو»، بما في ذلك المادة الخامسة من قانونه الأساسي، والتي تدعو كل أعضائه لمساعدة أي دولة عضوة فيه لو تعرضت لهجوم من دولة أخرى أو أي كيان أجنبي آخر. لكنّه تجنّب الحديث عن الأيدلوجية الأميركية وسعيها لتكريس القيم العالمية، بما فيها حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب. بيد أنه شدّد على النضال الذي يخوضه الغرب من أجل تكريس المعاني الحضارية وإنقاذها من الأخطار التي تتعرض لها من دعاة التطرف الإسلامي، وهو الصراع الذي يبدو أن روسيا تقف فيه إلى جانب صف المعسكر الغربي. ومما استثار المزيد من قلق تلك الأوساط هو أن قمة مجموعة العشرين ذاتها شهدت اتجاه الولايات المتحدة نحو العزلة في قضايا رئيسة، مثل التجارة العالمية، والتخلي عن مسؤولياتها فيما يتعلق بظاهرة التغير المناخي. ولم يبذل ترامب أي مجهود لكسب التأييد في اجتماع مجموعة العشرين لإدانة السلوك الاستفزازي لكوريا الشمالية، وظهر وكأنه لا يأبه بالتعاون مع الشركاء التقليديين للولايات المتحدة. وتبيّن من نص البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع أن 19 من أصل الدول العشرين المشاركة في الاجتماع وقفت في صفّ اتفاقية باريس للمناخ، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي قررت الانسحاب منها. ويُعدّ هذا موقفاً غير معتاد لأقوى دولة في العالم، وهي التي كانت تقود الأحداث الدولية المهمة، مثل قمة مجموعة العشرين. أما بالنسبة لأقرب المقرّبين إلى ترامب، فإن التصويت بالموافقة على اتفاقية المناخ بنسبة 19 إلى 1 في قمة العشرين، كان انتصاراً. وقال مستشار ترامب ستيفن بانون في وصفه لما حدث: «لقد كان ترامب ضد الباقين جميعاً». ويرى الرئيس الفرنسي الجديد والقوي إيمانويل ماكرون أن نتائج القمة كانت سيئة. وقال: «لم يسبق لعالمنا أن مرّ بمثل هذه الحالة من الانقسام». وكان الانطباع الذي خرج به كل من ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هو أن موقف الولايات المتحدة يبدو وكأنه معادٍ لأمن ومستقبل التحالف الأطلسي. وإذا أضفنا إلى ذلك درجة استيائهما من القرار البريطاني بالانسحاب من منظومة الاتحاد الأوروبي، وضعف موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي في البرلمان، فسوف نعي مستوى المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق ماكرون وميركل لإعادة إحياء حلف «الناتو» والاتحاد الأوروبي، هذا لو افترضنا أن ميركل ستفوز في الانتخابات العامة التي ستنظم في ألمانيا خلال شهر سبتمبر المقبل. وفي غياب قيادات سياسية قوية في العديد من دول أوروبا، وانسحاب القيادة الأميركية من الساحة، فلن يكون هناك مناص من القول بأن الرابحين الحقيقيين مما يحدث على المستوى الدولي هما روسيا والصين، وهما الدولتان اللتان تقفان بعناد ضد المؤسسات والأحلاف الدولية التي تأسست في الغرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولقد لعبت هذه المؤسسات دور حجر الزاوية التي ارتكزت عليها فكرة العولمة وقامت على أساسها الاتفاقيات الدولية التي أدّت دوراً كبيراً في انتشار الرخاء والنمو في كل قارة من قارات العالم.