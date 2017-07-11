اهتمام استثنائي بتطوير التعليم تاريخ النشر: الجمعة 14 يوليو 2017 ليس الاستثمار في الإنسان الإماراتي مجرد شعار تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة، بل هو جوهر عقيدة وطنية متجذرة في عمق التكوين الإماراتي منذ إنشاء الدولة في مطلع سبعينيات القرن الماضي. فمؤسس هذه الدولة الفتية وباني نهضتها الوالد القائد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دائماً ما نتذكر مقولته الخالدة «إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره»، أدرك باكراً، بما امتلكه من حكمة كبيرة وبصيرة نافذة وقدرة استثنائية على استشراف المستقبل، بل وصناعته، أن المواطن هو أغلى ثروات الوطن، وأن بناءه علمياً وعملياً، وتسليحه بأرقى العلوم والمعارف والقيم، وفتح مختلف آفاق تطوير الذات أمامه، وتحفيزه على إطلاق طاقاته الإبداعية الخلاقة في مختلف المجالات، هي حجر الأساس لمسيرة الوحدة والنهضة التي أطلقها، وهي الضامن لاستدامة تلك المسيرة العظيمة والحفاظ على مكتسباتها ورفدها بالمزيد من الإنجازات الرائدة والقياسية بما يحقق آمال وطموحات شعب هذه الأرض الطيبة عبر الأجيال المتعاقبة. إن نهج الوالد زايد، رحمه الله، في تمكين أبناء الإمارات وبناتها كافة من مواصلة ارتقاء قمم الريادة والسعادة، على نحو يصون راية الإمارات الشامخة خفاقة في مختلف ميادين الإنجاز والفخر والأمجاد، ويعزز من المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحتين الإقليمية والدولية، لهو نهج راسخ تصرّ قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، على مواصلته بكل إخلاص وتفانٍ. ويزخر الواقع الإماراتي بما لا يحصى من الشواهد الدالة على حجم ونوع الجهود العظيمة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في هذا النطاق، ولعل أبرزها الاهتمام الاستثنائي بقطاع التعليم بشتى فروعه ومجالاته العلمية منها والتكنولوجية والمهنية والإنسانية والثقافية وحتى الأخلاقية، إلى جانب المبادرات والمشروعات الضخمة والمبتكرة التي تتبناها الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في سبيل تطوير التعليم وكوادره ومختلف أدواته، بما يواكب أحدث المعايير العالمية وصولاً إلى أن يكون النظام التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة واحداً من أفضل النظم التعليمية في العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد تجسيداً لـ«رؤية الإمارات 2021». عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية