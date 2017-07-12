العنوسة النسبية وتجميد البويضات تاريخ النشر: الخميس 13 يوليو 2017 في الوقت الذي يوجد فيه حد قانوني أدنى للزواج في جميع دول العالم تقريباً -يتراوح ما بين 12 إلى 21 عاماً- لا يوجد حد قانوني لأقصى سن للزواج. ولذا كثيراً ما تتناقل وسائل الإعلام خبر زوجين عقدا قرانهما وهما في الثمانينيات من العمر. وهذا الوضع ينطبق أيضاً على ما يمكن أن نطلق عليه تخطي «السن المعتاد للزواج» أو العنوسة، حيث يختلف تقدير السن الذي تمنح فيه المرأة لقب «عانس»، حسب البلد والثقافة المحلية. والغريب أنه في الوقت الذي يعتبر فيه هذا المصطلح انتقاصياً أو ازدرائياً، لا يوجد في العديد من لغات العالم -وربما غالبيتها- مُذكر هذا اللفظ، حيث تتصف به الإناث وحدهن دائماً. وحتى في اللغة العربية، تشرح المراجع اللغوية كلمتي (عانس وعانسة) على أنها لوصف المرأة التي (أَسَنَّتْ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ). وتتعدد وتتنوع الأسباب التي تدفع بالمرأة نحو هوة العنوسة، حسب الزمان والمكان، والظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة. وإن كانت الحروب والصراعات المسلحة كثيراً ما شكلت سبباً رئيسياً لعنوسة النساء عبر مراحل التاريخ البشري المختلفة، وخصوصاً في القرن العشرين مع تطوير أسلحة الحرب بشكل جعلها قادرة على إبادة أعداد كبيرة من المتحاربين بسرعة وكفاءة ملحوظة. وهو ما تجسد بشكل واضح في الحرب العالمية الأولى، التي راح ضحيتها تسعة ملايين جندي وضابط، الغالبية العظمى منهم من الذكور في سن الشباب، هذا بالإضافة إلى سبعة ملايين قتيل من المدنيين، من الجنسين. وملايين الجنود هؤلاء الذين راحوا ضحية تلك الحرب، ثم أكثر من 60 مليوناً في الإجمالي بسبب الحرب العالمية الثانية، منهم 25 مليوناً من الجنود والضباط الذكور في سن الشباب، تركوا جميعاً خلفهم ملايين مساوية في العدد من الإناث، في سن الشباب أيضاً دون أزواج. ولذا يرى بعض المؤرخين أنه بخلاف التبعات العسكرية والسياسية والاقتصادية للحروب العالمية في القرن العشرين، كان لتلك الحروب أثر عميق على النسيج الاجتماعي للشعوب المنخرطة في تلك الحروب، وخصوصاً الشعوب الأوروبية، وهو ما كان له عظيم الأثر على جبهات اجتماعية عدة، بما في ذلك المنظومة الجنسية الأخلاقية، والتركيبة السكانية، ومساهمة المرأة في النشاطات الاقتصادية، وباقي الجوانب الحياتية التي كانت محظورة أو غير متاحة بسهولة للنساء قبل الحرب. فبسبب تساوي مستويات التعليم بين الجنسين في غالبية الدول الأوروبية -باستثناء إيطاليا وإسبانيا إلى حد ما- وتخطي نسبة النساء مثيلاتها بين الرجال في العديد منها، كما هو الحال في بريطانيا مثلًا، التي تشكل الإناث فيها نسبة 56 في المئة من الملتحقين بالتعليم الجامعي، مقارنة بـ44 في المئة من الذكور، أصبح هؤلاء الفتيات يلقين صعوبة في العثور على زوج مناسب وملائم، على صعيد جوانب الحياة الزوجية الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية. وأدى هذا الوضع بالتبعية إلى لجوء أعداد متزايدة من الخريجات الجامعيات البريطانيات اللاتي قاربن بلوغ سن اليأس أو انقطاع الطمث وفقدان الخصوبة إلى تجميد بويضاتهن، على أمل العثور على زوج مناسب لاحقاً، وتكوين أسرة، من بين أفرادها أطفال يولدون من بويضة الأم المجمدة، وحيوانات منوية من زوج المستقبل. ويشهد هذا الإجراء، الذي قد يصفه البعض بأنه محاولة يائسة لشراء مزيد من «وقت الخصوبة»، تزايداً مطرداً في عدد المستخدمات، حيث تظهر الإحصاءات البريطانية زيادة بمقدار 25 في المئة بين عامي 2013 و2014 في عدد من لجأن لتجميد بويضاتهن لأسباب مختلفة. وساعد على انتشار هذا الإجراء أن القوانين البريطانية تسمح بتجميد البويضات لفترة 10 سنوات، وفي بعض الحالات الخاصة لفترة 55 عاماً. هذا على رغم أن عملية تجميد البويضات تكلف الآلاف من الجنيهات الإستيرلينية، بالإضافة إلى «إيجار التخزين المُبرّد» لسنوات عدة، ثم تكلفة عملية التلقيح الصناعي، عند الرغبة في الحمل بعد العثور على الزوج المناسب، التي تكلف كل محاولة فيها أكثر من 5 آلاف جنيه إسترليني. وبناء على أن معدلات نجاح التلقيح الصناعي باستخدام بويضات مجمدة، تبلغ واحدة فقط من بين كل خمس محاولات، يحتاج هؤلاء النسوة غالباً لعدد من المحاولات، ليتحملن في النهاية تكلفة باهظة لعنوستهن النسبية.