زمن الإعلام الخليجي تاريخ النشر: الخميس 13 يوليو 2017 أصبح الإعلام الخليجي ظاهرة تستحقُّ الدراسة والاهتمام، بالنظر إلى حجم الاستثمار في مجالاته المختلفة، إن على مستوى الحكومات أو على مستوى القطاع الخاص، وهو بلا ريب حرّر منطقة الخليج العربية كلها من سلطة مؤسسات إعلامية، خاصة في الصحافة المكتوبة، قام بعضها عل الابتزاز، وبعضها الآخر على خدمة أهداف دول أخرى تكرّست سياستها على معاداة دول مجلس التعاون، وإضافة إلى ذلك فإنه اليوم يتحرك في فضاء الخليج، مؤسساتيّاً وقياديّاً، ويظهر ذلك في أن معظم المؤسسات الإعلامية بما فيها تلك التي أقامت لها فروعاً في الخارج يديرها خليجيُّون على مستوى القيادة، وحتى في مجال العمل الإعلامي المباشر. ومن ناحية أخرى، يكشف الفضاء الإعلامي العربي أن أهم الفضائيات العربية، بما فيها الإخبارية، تبث من دول الخليج، وأهم الصُّحف العربية ذات رأسمال خليجي، وأن المواد التي تنشر في تلك الصحف، أو التقارير والبرامج التي تبثُّها الفضائيات الخليجية هي الأهم مقارنة مع مثيلاتها في الدول العربية، وأنَّ مُدناً إعلامية، مجهزة ببنية تحتية متطورة أصبحت جزءاً من حركة العمران والتغيير في الدول الخليجية، وبيّنت قدرة هائلة على استيعاب منابر إعلامية تلفزيونية وصُحفيَّة، تعمل بها كفاءات من مختلف البلدان العربية، بما في ذلك من دول الخليج نفسها، فيما يعدُّ إنجازاً عربيّاً قوميّاً يعود الفضل فيه إلى صُنَّاع القرار في الدول الخليجيَّة. الواقع، أن كلَّ المعطيات السابقة تشير إلى أننا في حقبة الإعلام الخليجي لجهة المتابعة والتناول، وإن كان لا يملك رؤية موحدة أو على الأقل متقاربة حول مجمل القضايا، ومع ذلك فهو أكثر نجاحاً وحضوراً مقارنة بمثِيلِهِ في الدول العربية الأخرى، وهو في معظمه كما نعرف مدعوم من الحكومات أو بشراكة حكومية مع القطاع الخاص، إلا أنه يحاول في بعض الحالات، النادرة، التفكير خارج الصندوق، ولكنه يتخوف، في الغالب، من تناول مجمل القضايا خاصة السياسية بروح نقديَّة، يضاف إلى ذلك أنه يمثل رد الفعل، وهو متغير وليس ثابتاً، تحركه مواقف كل دولة خليجية، وكل هذا يفقده طابع العمل الجماعي المشترك، وهو جزء من واقع عربي يعمل على تكريس الدولة الوطنيَّة على حساب الدور القومي. ومهما يكن النقد المُوجَّه للإعلام الخليجي، فإنه مرشح للقيام بدور نهضوي وتعبوي في المستقبل على مستوى كل دولة، لما يملكه من إمكانيات مادية وتقنية، وحتى بشرية، ولكن لا ينتظر منه أن يكون مؤثراً لدرجة يصنع فيها رأياً خليجيّاً عامّاً موحداً، وذلك لأسباب ثلاثة، أولها: عدم وجود رؤية موحَّدة ذات طابع استراتيجي، والثاني: التأثر بمعطيات العصر، حيث العودة الشوفينية للدولة القطرية وازدهار الهويّات المحلية، والثالث: عدم قدرته على التخلص من الميراث العربي في بعض التقاليد الإعلامية القائمة على الإقصاء والنقد الشديد بمجرد وقوع اختلاف في الرأي، ورغم ذلك فإن المنطقة العربية تعيش في مرحلة الزمن الإعلامي الخليجي بامتياز.