نتنياهو: ضربة مزدوجة لإسرائيل تاريخ النشر: الخميس 13 يوليو 2017 بالنسبة للملاحظ العادي، فإن إسرائيل لم يسبق لها أن كانت أكثر أمناً وازدهاراً مما هي عليه اليوم. ذلك أن جيرانها العرب في حالة تفكك، وبرنامج إيران النووي مجمَّد لبعض الوقت، في حين أن فريق ترامب ودود للغاية، والفلسطينيون ضعفاء جداً.. وكل شيء هادئ على جبهة تل أبيب. لكن عندما يمعن المرء النظر، يجد أن أسس أمن إسرائيل القومي على المدى الطويل أخذت تتصدع؛ فتحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تفرط إسرائيل في إجهاد نفسها عبر أمرين تقوم بهما بالتزامن: محوُ الخط الفاصل بينها وبين الفلسطينيين، حيث أخذت تستوعب 2.5 مليون فلسطيني، ما قد يحوِّل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية بحكم الواقع، ورسمُ خط بينها ويهود الشتات، لاسيما الجالية اليهودية الأميركية التي تُعد مهمة لأمن إسرائيل ومكانتها الدبلوماسية ونموها الاقتصادي. فنتنياهو يضع نفسه على طريق ستجعله شخصيةً محوريةً في التاريخ اليهودي: الزعيم الذي حرق الجسور مع «حل الدولتين» ومع يهود الشتات في الوقت نفسه. واليوم، هناك تهديد أكبر يلوح في الأفق. ففي الأسابيع الأخيرة، تعاون نتنياهو مع الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية في ائتلافه الحكومي اليميني لتوجيه ضربة مزدوجة ليهود الشتات، لاسيما في الولايات المتحدة. فهناك 6 ملايين يهودي في إسرائيل، ومثلهم تقريباً في الولايات المتحدة، و4 ملايين موزَّعون في بقية العالم. لكن نحو 75% من يهود الشتات هم من غير الأرثوذكس. أولاً وحتى لا يجازف بفقدان قبضته على السلطة، رضخ نتنياهو لمطالب الأحزاب الأرثوذكسية وألغى اتفاقاً يعود لـ2016 يقضي بإقامة فضاء خاص ومتكافئ للصلاة بالقرب من حائط البراق، حيث يستطيع الرجال والنساء من اليهود الصلاة معاً. ذلك أن الحاخامات الأرثوذكس المسيطرين على حائط البراق يشددون على أن يصلي الرجال في مكان والنساء في مكان آخر منفصل. وبالتوازي مع ذلك، استسلم نتنياهو ودعم مشروعَ قانون لأحد الأحزاب الأرثوذكسية في الكنيسيت يمنح اليهود الأرثوذكس المتشددين ما يرقى إلى احتكار لعمليات التحول إلى الديانة اليهودية في إسرائيل، «عبر سحب اعتراف الحكومة بعمليات الاعتناق الخاصة». وهكذا، أخذ الكثير من يهود الشتات اليوم يقفون على ازدواجية المعايير الحقيقية التي تنظر إليهم بها الدولةُ والمجتمع الإسرائيليان، كما يقول جرينشتاين، مؤسس «رويت غروب»، وهو معهد إسرائيلي بارز للسياسات العامة والاستراتيجيات. ويضيف قائلاً: «لسنوات لم يكن حاخامات الشتات معترَفاً بهم من قبل الحكومة الإسرائيلية، لكن دعمهم السياسي كان مرغوباً وأموال رعيتهم الدينية كانت مطلوبة. وكان الساسة الإسرائيليون الذين يصوِّتون ضد مصالح يهود الشتات في البرلمان الإسرائيلي يتوسلون فرصة الصعود إلى المنصة في مؤتمر «آيباك» في واشنطن، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من امتيازات. لكن تلك اللعبة ربما انتهت الآن، وقد يتضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير كان القشة التي قصمت ظهر البعير». والواقع أن الإسرائيليين لطالما نظروا إلى دعم الولايات المتحدة القوي لإسرائيل في الأمم المتحدة، وغضها الطرف عن المستوطنات، وتأمينها لتفوق إسرائيل التكنولوجي على أعدائها من خلال أنظمة دفاعية مثل «القبة الحديدية»، ووعدها الأخير لإسرائيل بـ38 مليار دولار من المساعدات الأمنية على مدى عشر سنوات.. باعتباره من المسلَّمات. لكن معظم الإسرائيليين، يقول جرينشتاين، «يجهلون حقيقة أن هذا الواقع المذهل إنما هو نتيجة عمل مضن وجهود جبارة من قبل مئات الآلاف من اليهود، ومعظمهم ليسوا من الأرثوذكس الذين تعبّأوا بحب وإيمان لتعزيز أمن إسرائيل وازدهارها بأموالهم ووقتهم ومواهبهم». اليوم، توجد هوية إسرائيل أمام مفترق طرق: فالقومية اليهودية المنفلتة من عقالها تهدّد بخلط إسرائيل مع الفلسطينيين في الضفة، بينما تهدّد السياسةُ الأرثودكسية المنفلتة بفصل إسرائيل عن أكثر أنصارها التزاماً ووفاءً. إنها ضربة مزدوجة لمستقبل إسرائيل، تقوّض أمنها القومي، تحدث على مرأى ومسمع من الجميع! توماس فريدمان كاتب ومحلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»