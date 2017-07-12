«ملاذ آمن» للعمال المسنين

تاريخ النشر: الأربعاء 12 يوليو 2017

كل يوم تقريباً، يفقد مئات الأميركيين ممن تزيد أعمارهم على الخمسين وظائفهم نتيجة لتقليص أعداد العاملين بالشركات. وهؤلاء العمال يظلون عاطلين لفترات طويلة أكثر من العمال الأصغر سناً والأكثر ترجيحاً أنهم يتركون القوى العاملة برمتها. ويؤدي ارتفاع البطالة لفترات طويلة بين الأميركيين في منتصف العمر إلى إرهاق الموارد العامة، ما ينتج عنه تعاطي المواد المخدرة وإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي.

فما الذي يمكن عمله؟ من المفارقات أن القوانين الفيدرالية التي تناهض التمييز على أساس السن تثبط الشركات عن فرصة الحصول مع طالبي العمل من ذوي السن المتقدمة. ولهذا السبب فإن السبيل لمساعدة العمال الأكبر سناً هو إيجاد وظائف للحد من تكاليف تسريحهم.

وتميل الشركات إلى افتراض أن المتقدمين للحصول على عمل من كبار السن سيشكلون إشكالية بالنسبة للموظفين، إذ كثيراً ما يتعين على العمال الأكبر سناً أن يتكيفوا مع رواتب أقل مما كانوا معتادين عليه، وربما يتخذون موقفاً عدائياً من العمل لدى المشرفين الأصغر سناً. ولأن العمال الأكبر سناً ينتمون إلى طبقة تحميها القوانين، يواجه أرباب العمل إجراءات قانونية محتملة إذا ما حاولوا فصل الموظفين الساخطين أو غير المنتجين. والطريق الأسهل يتمثل في تجنب المشكلة تماماً وعدم التفكير في المتقدمين للحصول على وظيفة ممن تزيد أعمارهم على الخمسين.

وهناك وسيلتان للتعامل مع هذه المشكلة: العصا والجزر. فالعصا المتاحة هي رفع دعاوى قضائية من قبل المتقدمين للوظائف، والذين يعتقدون أنهم كانوا ضحية للتحيز على أساس السن. بيد أن هذا النهج تأثيره محدود؛ فالقانون يعطي لأرباب العمل حرية كبيرة عندما يتعلق الأمر بقرارات التعيين، والتحديات الفعالة التي تواجه التحيز في التعيين نادرة للغاية. ولا يتم إخبار الباحثين عن عمل بسبب فشل طلباتهم. وحتى عندما يتبنى أرباب العمل قواعد شاملة ضد توظيف العمال المسنين، نادراً ما يتم إلغاء هذه السياسات التمييزية ومن ثم يصعب إثباتها.

أما طريقة الجزر فهي أكثر فعالية. وعلى وجه التحديد، يجب أن تسمح الحكومة باستخدام أوسع نطاقاً لـ«الملاذات الآمنة»، وهي قواعد إدارية لتعيين العمال من كبار السن، ثم تقييم ما إذا كانت السلبيات المتصورة تتحقق فعلًا.

والوكالة المسؤولة عن إنفاذ القانون الفيدرالي الذي يمنع التمييز على أساس السن هي لجنة تكافؤ فرص العمل. وتتمتع هذه اللجنة بسلطة منح إعفاءات، والتي يطلق عليها أيضاً الملاذ الآمن، من القانون الفيدرالي للتمييز في العمل على أساس السن.

كما أعلنت المحكمة العليا الأميركية نوعاً من الملاذ الآمن في الأحكام التي أصدرتها عام 1998، لتخبر الشركات متي ستتم مساءلتهم بشأن التحرش الجنسي الذي يرتكبه المشرفون.

ومن الممكن استخدام نهج الملاذ الآمن لتجربة وسائل لتجنب المعوقات التي تواجه التوظيف بالنسبة لكبار السن.

صامويل إستريشر

أستاذ القانون بجامعة نيويورك

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»