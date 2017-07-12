الإرهاب ليس «تجريباً عقلياً» تاريخ النشر: الأربعاء 12 يوليو 2017 يعيش العالم في مرحلتنا الراهنة أخطاراً قصوى، ربما تحمل في أحشائها ظاهرة تهدد ألوف البشر، فيما لو حدث حادث يطيح بما لا نعرفه ولا نقدره من الأرواح البشرية والأشياء والمباني والمنتجات والمدن الصغيرة والكبيرة. وهنا نلاحظ أن التقدم الحاصل في حقل الأسلحة الذرية خصوصاً، قادر على أن يُرجع البشرية مئات السنين إلى الوراء، وأن يُحدث مآسي تجعل البشر لا يخرجون منها إلا بعد سنين طويلة، وبما يُفسد عليهم بيئتهم بما لا يحصى من الأمراض والعلل والعذابات التي تجعل العيش الصحي حالة استثنائية. وجاء «الإرهاب الدولي» بصيغة «داعش» وغيرها، ليُحدث رعباً عالمياً ويرفع درجة المخاطر المحتملة، مما جعل العالم أجمع يعيش كابوس الموت «الحضاري» الذي يأتي من التطورات التي تبثها أجهزة الإعلام صباح مساء، وكأنها تبث مباريات رياضية، يعيشها الكثيرون بشغف وترقب. لقد تكونت أجيال من اليافعين والشباب في ظل تلك «المباريات الرياضية»، فاتحة بذلك أبواباً ما من «المنازلات» بمختلف أنماطها، وحتى الآن لم نسمع بإعلام «رياضي» يحذِّر منه «المعنيون»، لأسباب عديدة، منها الإهمال المرضي، حين يتحول الأمر إلى فاعلية نتيجة للدروس والممارسة المرضية والإهمال. وعلى كل حال، فالمخاطر الناتجة عن بعض العروض «المسلية» في الرياضة وغيرها، لا يصح تمريرها دون نقد مناسب وفاعل، بتعميم أخطائها ومخاطرها وسذاجتها، وبالتنبية إليها. ذلك أن قسطاً كبيراً من النقاط النقدية التي تظهر في عدد من العروض، منها العنف والصمت، ربما تؤسس لشخصيات ذليلة أو متهتكة وقادرة على مسح مفاهيم النقد والكرامة والشجاعة. إن مثل تلك النقاط ينبغي فتح باب النقد حيالها ضمن عملية تربوية فاعلة ومستمرة «مفتوحة». وأكثر من ذلك، فما يفعله «داعش» باسم الإسلام، وما فعله بخفاء مسؤولون في قطر، يمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان العربي الذي طالما وُضع في تهم التشدد من قبل أطراف أجنبية. إن نوازع العنف والكراهية والتفرد مع القدرة الحسية الفائقة، إضافة إلى الشعور المرضي بالتميز أو بالتفاهة، كل ذلك يمهد الطريق أمام العنف والاستئثار، مما ينتج شعوراً بالثأر في حالات كثيرة. لقد خصصت بعض حديثي للـ«القوة المفتوحة»، أي القوة التي لا يضبطها ضابط، لأن هذا النموذج من الشباب خصوصاً يمثل مشروع «عنف مفتوح»، وعلى نحو خاص حين يكون النظام السياسي القائم ممهوراً بالاستبداد والفساد، وما يجمع بينهما من نزاع شخصي في تأسيس «الدولة الأمنية» وشعارها المحكم: «يجب إفساد من لم يُفسد بعد»، بحيث يصبح الجميع ملوثين ومُدانين تحت الطلب. إن ملاحقة الإرهاب عربياً باتت الرهان القومي الذي يتعذر التراجع عنه.. لكن البعض يتحدث باسم مشروع طائفي مصنّع قومياً، أو عن مشروع سوريا المقسمة باسم «العدالة»، لينتهي الأمر للحديث عن «التقسيم»!