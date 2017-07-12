مؤشر المشروعات وقوة الاقتصاد الوطني تاريخ النشر: الأربعاء 12 يوليو 2017 تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في حجم المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، والمشاريع المزمع تنفيذها مستقبلاً، محتلّة المركز الأول في التقرير الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال»، تلتها السعودية ومصر. وقدّر التقرير قيمة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً بأنها تفوق 200 مليار دولار، أما بالنسبة للمشاريع المزمع تطويرها مستقبلاً، فتقدر بـ400 مليار دولار، أي نحو (1469.2) مليار درهم. وهذه المرة ليست الأولى التي تتصدر فيها الإمارات دول المنطقة في قائمة المشروعات الحالية والمستقبلية، فبحسب تقرير سابق لشركة «بي إن سي» للأبحاث واستشارات البناء، صدر في فبراير الماضي، جاءت الإمارات والسعودية في قائمة الدول الأكثر تنفيذاً للمشاريع ذات القيمة العالية. وعلى الرغم من التحديات التي عصفت بالاقتصاد العالمي، فقد حافظت الإمارات على المضي قُدماً في تنفيذ العديد من المشاريع المخطط لها، فكانت مشاريع قطاع النقل، كمشروع مبنى المطار الجديد في أبوظبي، من أضخم المشاريع التي هي قيد الإنشاء من حيث القيمة الاستثمارية، وبقيمة تقدّر بنحو 13 مليار درهم (3.56 مليارات دولار)، يليه مشروع توسعة الخط الأحمر لمترو دبي وبقيمة 10,64 مليار درهم (2.9 مليار دولار). فضلاً عن العديد من المشروعات في القطاعات المختلفة، ففي إمارة أبوظبي على سبيل المثال، بلغ عدد المشاريع النشيطة، التي تضم المشروعات في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ (2233) مشروعاً، وبقيمة تقدر بنحو 1.17 تريليون درهم، واستحوذت المشروعات الإنشائية في الإمارة على نحو 48.5% من إجمالي قيمة المشروعات النشيطة، وبنحو 1691 مشروعاً بقيمة 568.4 مليار درهم. وبلغت قيمة مشروعات البنية التحتية والمرافق فيها نحو 117 مشروعاً، مقابل 167 مشروعاً في قطاع النقل و67 مشروعاً في قطاع النفط والغاز، ونحو 191 مشروعاً في القطاع الصناعي. ودائماً ما تأتي الإمارات في مرتبة متقدمة في التقارير والمؤشرات الدورية التي تصدرها المؤسسات الدولية أو المجلات العالمية المتخصصة، والتي تقيس، بشكل دوري ودقيق، مستويات التقدم والرقي التي تحققها الدول والمجتمعات في المجالات المختلفة، فقد توقعت مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» في تقرير صدر عنها في يونيو من العام الجاري أن تتسارع وتيرة نمو اقتصاد الإمارات ليرتفع من 2.2% في 2016 إلى 2.8% في 2017، وإلى 3.3% في العامين المقبلين، في ظل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي أثبتت سياسات الدولة الاقتصادية جدارتها في التعامل مع عصر ما بعد النفط بحرفية واقتدار. كما حازت الإمارات العام الماضي، وفقاً لتقرير صدر عن المؤسسة أيضاً، المركز الأول في مؤشر الدول الأقل مخاطر في الاستثمار والتجارة بفضل امتلاكها مناخاً قانونياً وتشريعياً جيداً لتعزيز الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية، ودعم الحكومة لسياسات السوق المفتوحة. إن السياسات الاقتصادية المتوازنة للإمارات، ركزت على مبدأي التنوع والجدوى، فنجحت في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً، وتنبهت لضرورة الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والنقل والخدمات المالية والتجارة والصناعات القائمة على المعرفة، مثل: الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والتعليم، علاوة على قطاع الإنشاءات الذي يشكل أحد العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية