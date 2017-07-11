رسالة إلى المثقفين القطريين تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017 منذ تفجرت الأزمة الأخيرة التي نجمت عن ممارسات النظام القطري كان العروبيون المخلصون كافة حريصين على أن يؤكدوا أن الأزمة مع النظام القطري وليست مع شعب قطر العزيز الذي يُعتبر دون شك المتضرر الأول من الأزمة على الأقل بحكم تبديد موارده في عمليات التخريب السياسي التي يقوم بها نظامه، والإساءة إلى علاقات بلاده مع شقيقاتها العربيات، وما ترتب على ذلك من صعوبات يمكن أن يعاني منها في حياته اليومية. وقد كان من الطبيعي أن يحاول النظام القطري توظيف الإعلاميين والمثقفين والأكاديميين من أبناء قطر فاستجاب بعضهم لأسباب مفهومة، غير أنهم انقسموا فريقين حافظ أولهما وإن اختلفنا معه في المنطق والحجة على الحد الأدنى المقبول من الموضوعية وأدب الحوار كأن يقول إنه يختلف مع من يصنفون «الإخوان المسلمين» كجماعة إرهابية مدعياً أنها مجرد فصيل سياسي معارض، أو كأن ينفي عن نظامه دعمه للإرهاب! أما الفريق الثاني فقد انساق للأسف وراء خطاب النظام القطري بل وزاد عليه! ومن هؤلاء أستاذ جامعي ساقني سوء الحظ لسماعه في الفضائية البريطانية فلم أصدق نفسي، إذ لم يكتف صاحبنا بالدفاع عن نظامه وممارساته، بل انطلق في غرور ظاهر يتحدث عنه وكأنه يدير العالم بأحد أصابع يديه! فعندما سُئل عن مستقبل الأزمة أجاب في ثقة شديدة بقوله «يا سيدي لقد هزم الاقتصاد السياسة»! وعندما واصل حديثه اكتشفت أنه يقصد أن «القوة الاقتصادية» لقطر المتمثلة في احتياطي الغاز الموجود في باطنها قد هزمت السياسة التي تتبعها الدول الأربع المقاطعة لقطر، فقد أردف قائلاً إن كبريات شركات الغاز في العالم عقدت اجتماعاً في قطر مؤخراً، والمعنى واضح، وإن لم يقله، وهو أن هذه المصالح التجارية الضخمة لا يمكن أن تخاطر بإغضاب نظام قطر، وكأن بمقدور هذا النظام أن يوقف نشاط هذه الشركة أو تلك، وهو الذي يواجه أحياناً مشكلات في تصدير غازه. ولم يكتف صاحبنا بما سبق وإنما بلغ السيل الزبى بالاستخفاف الأرعن بقوة عظمى كالولايات المتحدة ورئيسها، فعندما سُئل عن الموقف الأميركي قال ما معناه أن قطر تفهم الرئيس الأميركي وتعرف مفاتيحه، فهو من رجال الأعمال الذين -بنص كلماته- يحبون المال حباً جماً ويأكلون التراث أكلاً لماً! وهو يلمح بهذا إلى صفقة الطائرات ذات الاثني عشر ملياراً من الدولارات. والحقيقة أنني لم أصدق نفسي عند هذا الحد حتى وإن كانت الإدارة الأميركية تعطي بتصرفاتها المتناقضة لمثله أن يقول ما يقول! والحق أنه حتى لو كان الأمر كذلك، أي أن قطر قد اشترت سكوت الولايات المتحدة بصفقة سلاح فإن هذا لا يُشرف أي دولة لأن معناه الوحيد أن هذه الدولة لا تستطيع أن تشق طريقها في المجتمع الدولي إلا بشراء ذمم الآخرين بالمال. ثم يستمر صاحبنا في المغالطة عندما سُئل عن احتمالات تصعيد الدول المقاطعة عقوباتها على قطر، فقد لفت محدثه إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس ترامب مع الرئيس السيسي أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر في القاهرة، ملمحاً إلى أن ترامب قد حسم الأمر بإصدار توجيهاته في هذه المكالمة بعدم تصعيد العقوبات على النظام القطري، كأنه على بينة تامة مما خفي من الأسرار، وكأن مضمون المكالمة بالضرورة هو الأوامر التي تنصاع فيها الإدارة الأميركية لحاكم قطر، وليس مثلاً رجاء الدول المقاطعة بأن تعطي فرصة لمزيد من جهود الوساطة. ويلاحَظ أن هذا الادعاء يمثل استمراراً للمغالطة الأصلية التي زعمت يوماً أن قرار المقاطعة نفسه كان بضوء أميركي أخضر إلى أن فضح الارتباك الأميركي في إدارة الأزمة زيف هذا الزعم.