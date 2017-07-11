زيف دعاوى الحرب على الغرب! تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017 أجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رحلته الصيفية إلى لندن، خوفاً من أن تثير مثل هذه الرحلة سجالاً واسع النطاق، في مدينة دأب على انتقاد عمدتها على الدوام في تغريداته. واختار ترامب، بدلاً من ذلك، أن يزور بلداً، يمكن العثور فيه على نوع المستمعين الذين يتوق إليهم، ففي الميدان الرئيسي في العاصمة البولندية «وارسو»، وأمام جماهير نقلت إلى هذا الميدان بالحافلات من مختلف أنحاء البلاد، ألقى ترامب خطاباً أوضح فيه رؤيته لقضية صراع الحضارات، وكان من ضمن ما قاله فيه إن: «السؤال الجوهري في عصرنا هذا هو: هل يمتلك الغرب حقاً إرادة البقاء؟ وهل نمتلك حقاً الثقة في قيمنا، وفي قدرتنا على الدفاع عنها مهما كانت التكلفة؟». وفي حين حدد ترامب في خطابه أعداء الغرب بأنهم روسيا والإرهابيون، إلا أنه لم يحدد بشكل واضح، ما الذي كان يقصده بـ«قيمنا» ولكن لوحظ أن ترامب قد أثنى على بولندا، باعتبارها دولة تدافع عن هذه القيم، وقال موجهاً حديثه للرئيس البولندي: «يجب أن نعمل معاً لمواجهة القوى المعادية، سواء جاءت من الداخل أو من الخارج، من الجنوب أو الشرق، تلك القوى التي تهدد بتقويض القيم، والروابط التي تجمعنا معاً مثل روابط الثقافة، والإيمان، والتقاليد، والتي تجعلنا على ما نحن عليه بالفعل». ولا يقصر الأمر على ذلك بالنسبة لبولندا، حيث نجد أن علاقات سلطاتها مع القضاء، ووسائل الإعلام، وأحزاب المعارضة لا تخلو من تعقيدات، وتعمل على تحويل الحكم تدريجياً إلى حكم قوي القبضة، على غرار حكم نظام الرئيس «فيكتور أوربان» في المجر الذي يدعو إلى ما يعرف بـ«الديمقراطية غير الليبرالية»، ويسخر من القيم الديمقراطية، التي تُقرن في الوقت الراهن بالغرب. وبالنسبة لكثيرين داخل أوروبا، فإن السؤال ليس عما إذا كان يتعين تقليد قيم هاتين الدولتين، وإنما كيف، ومتى يمكن لعضوين من أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يتعاملا بطريقة غير ملائمة مع المجتمع المدني دون أن يواجها عقوبات؟ يذكر هنا أن الاستشهاد بعبارات «العالم الحر»، و«القيم الغربية» كان هو الموضة الرائجة خلال سنوات الحرب الباردة، وكان المقصود بترديدها بشكل مستمر، التأكيد على تفوق الديمقراطية الغربية على الشيوعية، وبعض الشخصيات العالمية غير المنتمية للغرب، التي حاولت نقض فكرة إضفاء طابع أخلاقي على الخطاب الغربي، مثل «لي كوان» مؤسس سنغافورة الحديثة، ومهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، استدعت في محاولاتها تلك ما أطلقا عليه «القيم الآسيوية». واليوم نجد أن هذه الصيغ من إطراء الذات، باتت غير ذات معنى إلى حد كبير، وهذا يرجع إلى أن القيم، في الحقيقة، لا تقتصر على مناطق معينة أو شعوب بعينها، فالثقافات الديمقراطية والتعددية، يمكن على سبيل المثال العثور عليها في مختلف أنحاء العالم، كما أن الديماغوجيين والإرهابيين يمكن أيضاً أن ينبعوا من أي مجتمع. وعندما يسمع المرء عبارات مثل «القيم الغربية» أو «القيم الآسيوية»، فإن أول ما قد يرد إلى ذهنه، هو صورة مجتمعات سياسية ومعنوية عظيمة، ولكن هذه المجتمعات العظيمة «المتخيلة» لا تستطيع في حقيقة الأمر، المحافظة على تماسكها، إلا إذا ظلت تمتلك القدرة على تحديد خصمها بوضوح. أما المجتمعات التي تصنع حول نواة من الخوف، وعدم الثقة، تجاه الخصوم، فتتعرض عادة إلى الضعف بمرور الوقت، وهو ما يحدث غالباً نتيجة لعوامل تنبع من الداخل، أكثر مما تنبع من الخارج. ومنذ أن قامت الولايات المتحدة برد فعلها على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، عن طريق شن حروب، انتاب الشك العديد من الأوروبيين، بشأن ما إذا كان الغرب الذي بني في الأساس لمعارضة الشرق التوتاليتاري ما زال قائماً، أم لا. لقد حان الوقت للتوقف عن الكلام عن أي قيم غربية أو حتى شرقية، من أجل الوضوح، وعدم التباس الأمور. رانكاج ميشرا كاتب ومحلل سياسي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»