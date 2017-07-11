قطر: سياسات بائسة ومناورات يائسة تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017 تسعى قطر منذ بدء أزمتها مع جيرانها، بل مع العالم أجمع، للتظاهر الكاذب بأنها متماسكة داخلياً من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن كل شيء على ما يرام، وفي الواقع أن كل المؤشرات تثبت عكس تلك الادعاءات والدعاوى الزائفة، ولعل الأقلام المأجورة والأقوال الموتورة خير برهان على تذبذب الوضع القطري وهشاشته، إلا أن الإعلام المرتزق هناك يسعى لتضليل الرأي العام عن الأوضاع القطرية المتعثرة المتبعثرة، إلى أبعد الحدود. والسؤال هنا: هل يستطيع حلفاء قطر الجدد تعويضها وسد حاجتها وتأمينها كما لو كانت في وضعها الطبيعي في البيت الخليجي وبين أشقائها؟ بالطبع لا، فلن تستطيع كل من طهران وأنقرة الوقوف بجانب الدوحة بشكل يجنبها الانهيار حتى لو كانت في أحسن حالاتها، وبكل طاقاتها. فقطر دخلت نفق الدول الفاشلة، ولن يخرجها منه حليف قديم ولا جديد، ولن تنفعها ملياراتها التي تشتري بها الصداقات الزائفة والتحالفات الشكلية وتغدقها على الجماعات الإرهابية، لتحقيق غايات سياسية رديئة، لا تخدم مصالحها ولا مصالح شعبها. وقد انخرطت قطر في مناورات سياسية فاشلة ومفضوحة طيلة الفترة الماضية لذر الرماد في العيون والتغطية على انفضاح حقيقة نظام، بل «تنظيم الحمدَين»، ومن تلك المناورات البائسة اليائسة شن حملة علاقات عامة بادعاء «المظلومية»، وفق عروض تنكرية تجوب العواصم الأوروبية وبعض الولايات الأميركية لتكسب تعاطف الغرب معها، ولكن انقلب السحر على الساحر، فمعظم تلك الدول التي وصلها العبث القطري، تأكدت أن القطيعة لم تأتِ من فراغ، وأن الأدلة التي تثبت تورط قطر واضحة وضوح الشمس للعيان، وشمس الحقيقة لا يمكن أن تغطى بغربال. وفي المقابل كثيرة هي الدول التي قامت فيها المظاهرات عارمة تطالب بضرورة محاكمة النظام القطري وتقديم رموزه للمحكمة الدولية، ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم، ليتحملوا أوزراهم التي حملوها على ظهورهم، وحملوا الشعب القطري تبعاتها. ولعل هناك حقائق لم تتكشف بعد وخبايا كثيرة من الـ20 عاماً الماضية ما زال بعضها لم ينشر للرأي العام، إلا أنه سيتم تقديمها وكشفها للعيان في الوقت المناسب، المؤامرات التي ظلت قطر تحيكها خلال السنوات الماضية ستتضح وتنفضح وتظهر للعيان. ويعرف القاصي والداني أن حمد بن خليفة يضمر الشر للمنطقة ولكل الأوطان العربية، ولم يترك مجالاً للنيل من الدول العربية إلا وكان داعماً وضالعاً فيه، فقد ساهم في إقناع الإسرائيليين بضرورة شق قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر كخطوة تمهيد للإضرار بمصالح قناة السويس والتقليل من أهميتها وتمكين إسرائيل من الدخول على خط السيطرة على أهم ممر في الملاحة البحرية في الشرق الأوسط، ولا سيما أن ذلك سيثير العديد من الخلافات والتنافسات في المنطقة، وكل هذا محاولة منه لدس السم في الدسم، وتأجيج الفتنة والشقاق لإرهاق كاهل الشعب المصري بالأزمات السياسية، كما سعت أيادي قطر الخفية أيضاً في محاولة إقناع إثيوبيا بالعدول عن قرارها ببناء سد النهضة، وذلك إبان حكم الإخواني المعزول محمد مرسي مع ضخ الودائع القطرية في البنوك المصرية، ولكن بعدما انكشفت جرائم «الإخوان» في مصر وتم عزل مرسي، تغيرت سياسة القطريين تجاه مصر، وانقلبت محاولة إقناع الإثيوبيين بعدم بناء السد إلى الضغط والإلحاح عليهم بضرورة بناء السد لتضييق الخناق على المصريين، وذلك غير موضوع سحب الودائع لإرباك الوضع الاقتصادي في مصر. وهذا غيض من فيض، وقليل من كثير، من المؤامرات والدسائس والنفخ المتواصل من قبل النظام القطري لتأجيج الفتنة في منطقة الإحساء السعودية، ودعم المعارضة البحرينية، وتمويل شخصيات إرهابية تعمل على خلق الفتن وتأجيج المحن في كل مكان من الأرض العربية.