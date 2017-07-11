أسئلة الهدنة السورية!

تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017

توقف القتال يوم الأحد في جنوب سوريا فيما دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة وروسيا حيز التنفيذ، إيذاناً ببدء المحاولة الأولى للتعاون بين موسكو وواشنطن منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة في شهر يناير الماضي، وقد تنفس السكان المحليون الصعداء أخيراً بعد توقف صوت إطلاق النار قبل ظهر الموعد النهائي لتنفيذ الهدنة في منطقتين جنوبيتين من الأراضي السورية، وأعربوا عن أملهم في أن هذه الهدنة ستنجح على الأقل لفترة في وقف العنف.

وكان الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا هو أول إنجاز معلن للقاء الأول التاريخي يوم الجمعة الماضي بين ترامب ونظيره الروسي بوتين. ولا تزال التفاصيل غامضة، ومع ذلك من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى تقاربات أخرى حول سبل إيجاد حل دائم للحرب الدائرة في سوريا منذ ست سنوات.

وسعت روسيا منذ ذلك الحين إلى تخفيف العنف من خلال إنشاء مناطق لعدم التصعيد بالتعاون مع القوى الإقليمية الأخرى التي تمارس النفوذ في سوريا. وثمة محاولة مستمرة لإنشاء منطقة تهدئة في الشمال بالتعاون مع إيران وتركيا، جارة سوريا الشمالية، قللت بالفعل إلى حد ما من العنف الدائر هناك.

وتؤيد الأردن، الجارة الجنوبية لسوريا، هذا الاتفاق، الذي ينطبق على محافظتي درعا والقنيطرة الجنوبيتين. وهناك توقعات بأن تمارس الولايات المتحدة والأردن نفوذاً على حلفائهما بين المعارضين لمراقبة الهدنة، بينما تقنع روسيا حليفها، النظام السوري، بوقف القتال.

أما إيران، الحليف الآخر لنظام الأسد، فليست طرفاً في الاتفاق، حيث تمارس نفوذاً في المنطقة من خلال شبكتها من الميليشيات، التي تضم منظمة «حزب الله» اللبنانية، وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن طهران قد تعمل على إفشال الاتفاق الذي قد يزيد بصورة كبيرة من نفوذ الولايات المتحدة على هذا الجزء من سوريا.

ليز سلاي

مديرة مكتب "واشنطن بوست" في بيروت

ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس "