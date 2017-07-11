ثورة قادمة في القطاع الصحي تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017 ليس الابتكار وما يدور في فلكه من مصطلحات ومفاهيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجرّد شعارات رنانة أو كلمات جاذبة، بل إن الابتكار نهج استراتيجي عملي إماراتي قائم بحذ ذاته، تصرّ قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما تمتلكه من بصيرة نافذة وطموح لا يعرف الحدود، على مواصلته وتطويره ورفده بكل حديث وجديد، عبر دعمه بما لا يحصى من السياسات والمبادرات والبرامج والمشروعات، على نحو يسهم في تسريع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، وصولاً إلى تتويجها في صدارة أفضل دول العالم في المجالات كافة، تجسيداً لـ«رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071». ولا يختلف اثنان على أن ثقافة الابتكار والتحديث والتطوير المستمر باتت جزءاً أساسياً من التكوين الإماراتي، بل هي الأساس الذي تنطلق منه استراتيجيات وسياسات الارتقاء بحياة أبناء الإمارات في مختلف فضاءات العلم والعمل والريادة والسعادة، إذ تحرص قيادتنا الرشيدة كل الحرص على إحاطة المواطنين بأرقى الخدمات العامة المواكبة لأفضل المعايير والممارسات العالمية في شتى مجالات الحياة، وعلى رأسها التعليم والصحة والإسكان، انطلاقاً من إيمانها العميق بأن المواطن هو أغلى ثروات الوطن، وأن توفير الحياة الكريمة السعيدة له هو الهدف الأول لمسيرة الاتحاد المباركة، وأن الاستثمار في أبناء الإمارات هو خير استثمار في مستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة، وذلك في امتداد لعقيدة إماراتية خالصة، أرسى قواعدها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ولا شك في أن هذه الخطوة الرائدة، هي إضافة نوعية إلى جهود التطوير المستمر للقطاع الصحي، بما تنطوي عليه من منافع اقتصادية واجتماعية تتقاطع مع حرص القيادة الرشيدة ليس فقط على ترجمة طموحاتها التنموية في هذا الميدان، وإنما أيضاً مع حرصها على أن يكون مجتمع الإمارات من أكثر مجتمعات العالم صحة وإيجابية، وفي هذا السياق جاء تأكيد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تدوينات لسموّه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن الإمارات تخطو خطوات واثقة نحو استخدام الذكاء الصناعي في مجال الصحة، لافتاً سموه الانتباه إلى أن الابتكارات التكنولوجية الحديثة تدشن طريقاً جديداً لمجتمع أكثر صحة. إن إدخال «علم الذكاء الصناعي» المختص بتشخيص وعلاج معظم الأمراض بطرق ذكية، وفق أحدث الممارسات التقنية، من شأنه إحداث ثورة مهمة في القطاع الصحي ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي كذلك، بما يعزز المشهد الإماراتي المتطور في هذا المجال من جهة، ويبرهن من جديد على أن الإمارات دولة رائدة في استشراف المستقبل وصناعته من جهة أخرى. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية