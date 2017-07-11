هكذا تكبر الدول

الدول الصغيرة لا تكبر إلا بقادتها وسياساتها الداخلية والخارجية، فبقدر ما تكون الدولة إنسانية في توجهاتها وصادقة وواضحة في مساعيها وتعهداتها تجاه شعوب العالم، تكون كبيرة في وزنها وتأثيرها وتحوز احترام العالم. لا طريق غير هذه الطريق توصل الدول الصغيرة بحجمها إلى المكانة اللائقة التي تحلم أن تكونها على المسرح العالمي. وإذا ما أردنا ضرب مثال ساطع في هذا السياق نأخذ مملكة النرويج، فهي على الرغم من صغر حجمها وقلة عدد سكانها تعدُّ من الأصوات المرتفعة في منظمة الأمم المتحدة، مما دفع البعض إلى القول إن «صوت النرويج في الأمم المتحدة يوازي من حيث الوزن والتأثير صوت إحدى الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن». ووصفٌ كهذا ليس مبالغة بل هو حقيقة يعرفها جيداً من عملوا في المنظمة الأممية ومنظمات الحقوق المدنية في العالم.
وأهم ما عُرفت به النرويج تاريخها الإنساني المشرق، فهي إحدى أكبر الدول المتعاطفة إنسانياً وعملياً مع قضايا الشعوب العادلة في كافة أنحاء المعمورة، ومن ضمنها القضية الفلسطينية لعدالتها، وهي ما زالت ملتزمةً بتقديم المساعدات المالية وغيرها إلى الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وخارجياً تدافع عن حقوقه في المحافل الدولية. والنرويج كانت قبلذاك مدافعاً عن اليهود حينما لجأوا إليها في الحرب العالمية الثانية هرباً من الحكم النازي في ألمانيا. والدولة الإنسانية في توجهاتها وسياساتها تجاه شعوب العالم، لا تفرق بين شعب وآخر على أساس اللون أو العرق أو المُعتقد. بمثل هذا تبني الدول صغيرة الحجم، مكانتها الكبيرة على المسرح العالمي.
والمثال الثاني في سياق كيفية بناء الدول بتوجهها الإنساني سمعتها ومكانتها وتأثيرها القوي عالمياً هو دولة الإمارات العربية المتحدة. يورد تقرير «أوبك» لعام 1980 أن الإمارات تصدّرت الدول المانحة بتقديمها ما نسبته 9% من إجمالي ناتجها المحلي للمساعدات الخارجية، ونسبة كهذه وقتذاك كانت كبيرةً. في العام نفسه قدمت (750- 800 مليون دولار) للصندوق الخاص بالدول العربية الفقيرة، واسهمت بـ45 مليون دولار لإعمار لبنان. كان وراء بناء هذه النواة المبكرة للقوة الناعمة في الإمارات قائد فذ هو الشيخ زايد طيّب الله ثراه. يصفهُ رئيس الحكومة المغربية الأسبق أحمد عصمان بقوله «كان يحوز احتراماً كبيراً في الأوساط السياسية والشعبية في الشرق الأوسط، وأعرف أيضاً حجم التقدير الذي كانت تعبّر عنه العواصم الغربية من لندن إلى باريس وواشنطن وسواها لما كان يمتلكه من صفات رجل الدولة والمزايا القيادية». وإذا ما ذهبنا إلى أقدم من هذا التاريخ، ماذا سنجد؟ الهمّة العالية والرؤية المتقدمة والأحلام الكبيرة التي تحقق الكثير منها على الأرض. وفي مقابلة أجرتها معه «الرأي العام» الكويتية عام 1974 قال الشيخ زايد طيب الله ثراه إن «شعب الخليج شعب واحد، وسياسة الإمارات تقوم على ركائز ثلاث: الخليج، العالم العربي، والعالم عموماً». هكذا كان يردد طوال عقد السبعينيات حتى جاء عام 1979 فأدلى بتصريح إلى مجلة «المستقبل العربي» جاء فيه «إن أبناء هذه المنطقة -الخليج- هم إخوة ينتمون إلى جذور واحدة، يتكلمون اللغة نفسها، يدينون بدين واحد، حتى الأرض التي يقيمون عليها منذ آلاف السنين، كانت وحدة متكاملة عبر التاريخ في إشارة واضحة إلى الوحدة الخليجيّة.