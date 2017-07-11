هكذا تكبر الدول تاريخ النشر: الثلاثاء 11 يوليو 2017 الدول الصغيرة لا تكبر إلا بقادتها وسياساتها الداخلية والخارجية، فبقدر ما تكون الدولة إنسانية في توجهاتها وصادقة وواضحة في مساعيها وتعهداتها تجاه شعوب العالم، تكون كبيرة في وزنها وتأثيرها وتحوز احترام العالم. لا طريق غير هذه الطريق توصل الدول الصغيرة بحجمها إلى المكانة اللائقة التي تحلم أن تكونها على المسرح العالمي. وإذا ما أردنا ضرب مثال ساطع في هذا السياق نأخذ مملكة النرويج، فهي على الرغم من صغر حجمها وقلة عدد سكانها تعدُّ من الأصوات المرتفعة في منظمة الأمم المتحدة، مما دفع البعض إلى القول إن «صوت النرويج في الأمم المتحدة يوازي من حيث الوزن والتأثير صوت إحدى الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن». ووصفٌ كهذا ليس مبالغة بل هو حقيقة يعرفها جيداً من عملوا في المنظمة الأممية ومنظمات الحقوق المدنية في العالم. وأهم ما عُرفت به النرويج تاريخها الإنساني المشرق، فهي إحدى أكبر الدول المتعاطفة إنسانياً وعملياً مع قضايا الشعوب العادلة في كافة أنحاء المعمورة، ومن ضمنها القضية الفلسطينية لعدالتها، وهي ما زالت ملتزمةً بتقديم المساعدات المالية وغيرها إلى الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وخارجياً تدافع عن حقوقه في المحافل الدولية. والنرويج كانت قبلذاك مدافعاً عن اليهود حينما لجأوا إليها في الحرب العالمية الثانية هرباً من الحكم النازي في ألمانيا. والدولة الإنسانية في توجهاتها وسياساتها تجاه شعوب العالم، لا تفرق بين شعب وآخر على أساس اللون أو العرق أو المُعتقد. بمثل هذا تبني الدول صغيرة الحجم، مكانتها الكبيرة على المسرح العالمي.