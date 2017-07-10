قطر تحت الوصاية الدولية تاريخ النشر: الإثنين 10 يوليو 2017 ما زالت الأزمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر من جانب، والنظام الحاكم في قطر من جانب آخر، مستمرة، ولم تفلح الدوحة في نزع فتيلها بالاستجابة لمطالب الدول الأربع. والمتفحص لتلك المطالب، يجدها من أولويات العلاقات الدولية حالياً، إذ تسود دول العالم قاطبة سياسة موحدة إزاء مكافحة الإرهاب وتمويل منظماته، إلا تلك الدول التي تسعى بمواردها كافة إلى دعم الإرهاب، غير عابئة بما ينتج عن ذلك من أضرار وأزمات لدى الدول الأخرى. وبالطبع تأتي إيران وقطر في صدارة تلك الدول التي لا تدعم الإرهاب فقط، بل تقوم بتصديره وممارسة أشكاله كافة على الدول الأخرى. وعلى الرغم من أواصر الأخوة والتاريخ والدين والمصاهرة التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن النظام الحاكم في قطر لم يحفل بذلك مطلقاً طيلة أكثر من عقدين من الزمن، ومارس صور الإرهاب كافة ودعم جماعاته، ولم يهتم بآثار تلك السياسة على إخوته في العالم العربي بشكل عام، وفي مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. لم يهتم نظام الحكم في الدوحة، بصرف النظر عن شخصية من يديره الآن، بالنتائج الاقتصادية الكارثية على المواطن القطري بسبب عدم الاستجابة لمطالب تغيير سياساته الخارجية الداعمة للإرهاب، بل جاء رده على مطالب الدول الأربع سلبياً، ويعكس تهاوناً وعدم جدية في التعاطي مع جذور المشكلة، وإعادة النظر في السياسات والممارسات، بما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف. وقد جاء تأكيد الدول الأربع على المبادئ التي أعلنتها ضمن ما أسميه «إعلان القاهرة ضد الإرهاب»، بمثابة ترسيخ جديد لما يجب أن تكون عليه سياسات مواجهة الإرهاب في منطقة تزخر بالأزمات والحروب والجماعات الإرهابية. فقد التزمت الدول الأربع بمكافحة التطرف والإرهاب بصورهما كافة، ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، ودعت إلى‏‭ ‬إيقاف ‬أعمال ‬التحريض كافة ‬وخطاب ‬الحض ‬على ‬الكراهية ‬أو ‬العنف ‬ضمن‭ ‬الالتزام ‬الكامل ‬باتفاق ‬الرياض ‬لعام ‬2013 ‬والاتفاق ‬التكميلي ‬وآلياته ‬التنفيذية ‬لعام ‬2014 ‬في ‬إطار ‬مجلس ‬التعاون ‬لدول ‬الخليج ‬العربية، ‬ومخرجات ‬القمة ‬العربية ‬الإسلامية ‬الأميركية ‬التي ‬عقدت ‬في ‬الرياض ‬في ‬مايو ‬2017. ولعل أبرز مكتسبات الأزمة الحالية ليس فقط في نجاح الدول الأربع في تسليط الضوء على دور النظام الحاكم في قطر في مساندة الإرهاب، بل في دعم ذلك أيضاً بالأدلة والبراهين المكتوبة والمسجلة، ما سمح للمواطن العربي باستيعاب مدى الصدع الذي أحدثته الدوحة في الصف العربي. وقد جاء تأكيد الدول الأربع على أن قراراتهم كافة إزاء الدوحة ستأتي ضمن القانون الدولي، وفي رأيي الشخصي فإن هذا يعني انتقال الأزمة من محيطها المحلي الخليجي العربي إلى المستوى الدولي. وبالتالي فإن الدوحة التي لم ترتض بالحل ضمن المحيط الخليجي قد تسببت في انتقال الأزمة للمستوى التالي، وهو وضعها تحت الوصاية الدولية باعتبارها دولة راعية للإرهاب، وهو ما سيحدث لا محالة.