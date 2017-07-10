ما ‬بعد ‬قطر تاريخ النشر: الإثنين 10 يوليو 2017 الدولة ‬التي ‬تخطئ ‬قراءة ‬التاريخ ‬تصبح ‬مثل ‬السفيه ‬والجاهل ‬والصبي ‬الصغير ‬تحتاج ‬وصاية ‬عاقلٍ ‬ورعاية ‬راشدٍ، ‬والمجتمع ‬الدولي ‬هو ‬الوصي ‬على ‬سفاه ‬الدول ‬وجهلها، ‬هذا ‬أحد ‬الأدوار ‬الموكلة ‬للمؤسسات ‬الدولية ‬وعلى ‬رأسها ‬منظمة ‬الأمم ‬المتحدة ‬ومجلس ‬الأمن ‬الدولي. دور ‬الدول ‬الأربع ‬المقاطعة ‬لدولة ‬قطر، ‬السعودية ‬والإمارات ‬ومصر ‬والبحرين، ‬هو ‬التنبيه ‬على ‬سياسات ‬السفه ‬وحماقات ‬الغرور ‬السياسي، ‬بالمعلومة ‬والوثيقة ‬قبل ‬القراءة ‬والتحليل، ‬وهدفها ‬هو ‬كف ‬أذى ‬هذه ‬الدولة ‬أن ‬يطال ‬مصالحها ‬وشعوبها. إعادة ‬توازن ‬القوى ‬يغير ‬المعادلات ‬الخاطئة ‬ويعيدها ‬لمسارها ‬الصحيح، ‬لتستقيم ‬الأمور ‬على ‬الشكل ‬الذي ‬يحكي ‬الواقع، ‬ويعبر ‬عن ‬الحجم ‬الحقيقي ‬للقوى ‬المتنازعة، ‬يجري ‬هذا ‬مع ‬قطر ‬اليوم ‬وسيكون ‬لمن ‬يدعمها ‬من ‬الدول ‬نصيبه ‬في ‬المستقبل، ‬ولكن ‬لكسب ‬أي ‬معركةٍ ‬سياسيةٍ ‬فالأفضل ‬حصرها ‬في ‬خصمٍ ‬محددٍ ‬وعدم ‬التشتت، ‬وتحقيق ‬المطلوب ‬على ‬مراحل. مرحلة ‬تحجيم ‬دعم ‬قطر ‬للإرهاب ‬وإيقاف ‬تمويلها ‬له ‬بدأ ‬يؤتي ‬أكله ‬في ‬اليمن ‬وفي ‬ليبيا ‬فقد ‬أصبحت ‬نجاحات ‬التحالف ‬العربي ‬لدعم ‬الشرعية ‬هناك ‬واضحةً ‬وجليةً، ‬وأصبحت ‬ميليشيا ‬الحوثي ‬وأتباع ‬المخلوع ‬صالح ‬يخسرون ‬المناطق ‬واحدةً ‬تلو ‬الأخرى، ‬كما ‬بات ‬النجاح ‬حليف ‬الليبيين ‬ضد ‬جماعات ‬الإرهاب ‬المدعومة ‬قطرياً، ‬فتم ‬طرد ‬الجماعات ‬الإرهابية ‬من ‬بنغازي، ‬وبدون ‬الدعم ‬القطري ‬ستتساقط ‬جماعاتٌ ‬إرهابيةٌ ‬في ‬كل ‬مكانٍ، ‬فقطع ‬التمويل ‬يقضي ‬على ‬الإرهاب. تدرك ‬الدول ‬الأربع ‬المقاطعة ‬لقطر ‬أنها ‬تسير ‬في ‬طريقٍ ‬لا ‬رجعة ‬عنه، ‬وأن ‬ضمان ‬النتائج ‬يأتي ‬بالتعامل ‬مع ‬الأزمة ‬وفق ‬أجندة ‬هذه ‬الدول ‬وتوقيتها ‬ولا ‬يعتمد ‬بأي ‬حالٍ ‬على ‬ردود ‬الأفعال ‬القطرية ‬أو ‬التشويش ‬الذي ‬يمارسه ‬بعض ‬حلفائها ‬الإقليميين ‬مع ‬تحضيرٍ ‬يجب ‬أن ‬يراعي ‬مرحلة ‬ما ‬بعد ‬قطر. ما ‬بعد ‬قطر ‬يتمثل ‬في ‬استراتيجيةٍ ‬ذات ‬خطواتٍ ‬عمليةٍ، ‬تعي ‬حجم ‬المواجهة، ‬وحجم ‬القرارات ‬التي ‬سيتم ‬اتخاذها، ‬وحجم ‬المواجهة ‬الكبرى ‬التي ‬سيتم ‬بناؤها، ‬وكما ‬كتب ‬كاتب ‬هذه ‬السطور ‬من ‬قبل، ‬فإن ‬العدو ‬التالي ‬بعد ‬قطر ‬يجب ‬عليه ‬أن ‬يتحمل ‬تبعات ‬قراراته ‬وسياساته ‬ورؤيته ‬قبل ‬وأثناء ‬الأزمة ‬القطرية، ‬وهو ‬يتمثل ‬في ‬أي ‬طرفٍ ‬لم ‬يزل ‬يتلاعب ‬سياسياً ‬ليحصل ‬على ‬أفضل ‬الشروط، ‬وهو ‬يعيش ‬حالةً ‬من ‬عدم ‬الاتزان ‬في ‬المنطقة. الدعم ‬الإيراني ‬لقطر ‬أمرٌ ‬مفروغٌ ‬منه، ‬وإيران ‬تعيش ‬واحدةً ‬من ‬أسوأ ‬مراحلها ‬بعد ‬خسارتها ‬لحليفها ‬أوباما ‬داعم ‬إيران ‬و«الإخوان ‬المسلمين»، ‬ولكن ‬تدخّل ‬تركيا ‬في ‬الأزمة ‬مع ‬قطر ‬وإعلانها ‬عن ‬إنشاء ‬قاعدةٍ ‬عسكريةٍ ‬تركيةٍ ‬في ‬قطر ‬هو ‬تصعيدٌ ‬كبيرٌ ‬من ‬قبل ‬تركيا، ‬وتفريطٌ ‬في ‬مصالح ‬تركيا ‬مع ‬الدول ‬المقاطعة، ‬وانحيازٌ ‬سافرٌ ‬لا ‬يبين ‬عن ‬نوايا ‬طيبةٍ ‬لدى ‬صانع ‬القرار ‬التركي ‬تجاه ‬الدول ‬المقاطعة. لدى ‬تركيا ‬الكثير ‬من ‬المشكلات ‬السياسية ‬داخلياً ‬وإقليمياً ‬ودولياً، ‬وهي ‬بحاجةٍ ‬لخلق ‬مزيدٍ ‬من ‬الحلفاء ‬لا ‬الأعداء ‬في ‬المنطقة ‬والعالم، ‬وليس ‬من ‬مصلحتها ‬بحالٍ ‬أن ‬تظهر ‬للمجتمع ‬الدولي ‬كداعمٍ ‬للإرهاب ‬دولاً ‬وجماعاتٍ. أخيراً، ‬وكتعليقٍ ‬سريعٍ ‬فإن ‬من ‬خطل ‬الرأي ‬أن ‬يعمى ‬صانع ‬القرار ‬القطري ‬عن ‬حقيقة ‬الأزمة ‬السياسية ‬القائمة ‬مع ‬جيرانه ‬الأقربين، ‬ويلجأ ‬لخبرةٍ ‬تخونه ‬في ‬الاعتماد ‬على ‬وسائل ‬الإعلام ‬لحمايته ‬فهي ‬وسائل ‬ذهب ‬بريقها، ‬وانفضحت ‬أهدافها ‬وبان ‬عوارها، ‬وعلى ‬رأسها ‬قناة ‬«الإخوان ‬المسلمين» ‬وتنظيم «‬القاعدة» ‬وتنظيم ‬«داعش»، ‬قناة ‬«الجزيرة»، ‬هذا ‬فضلاً ‬عن ‬مواقع ‬الإنترنت ‬التابعة ‬لقطر ‬بأنواعها ‬وأشكالها، ‬فما ‬بالك ‬بحسابات ‬التفاهة ‬في ‬مواقع ‬التواصل ‬الاجتماعي!