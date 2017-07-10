العلاقات الأميركية الروسية من الصراع للتهدئة تاريخ النشر: الإثنين 10 يوليو 2017 التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى على هامش قمة الدول العشرين، لقاء كان مقرراً له رسمياً من الكرملين والبيت الأبيض أن يستغرق ثلاثين دقيقة، ولكنه استغرق في النهاية أكثر من ساعتين، واستأثر بالأضواء والمتابعة بأضعاف ما استأثرت به القمة نفسها. وجرى اللقاء فيما لا يزال التحقيق مستمراً في مسألة العلاقات بين مكتب ترامب الانتخابي والمسؤولين في روسيا، ولا يزال الكونجرس الأميركي يبحث كيفية تشديد العقوبات الأميركية ضد روسيا. وانعكست النتيجة المباشرة للقاء على اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا دخل حيز التنفيذ يوم أمس الأحد. وقد شهدت العلاقات الأميركية الروسية تواترات عدة فبالإضافة إلى التوترات المتعارف إليها دولياً أصبح الحديث عن صلات مفترضة بين الرئيس الروسي وإدارة ترامب أثناء فترة حملته الانتخابية يثير التساؤل، ويستدعي التحقيق. فيما بقيت مسألة خفض العقوبات ضد روسيا معلقة، واليوم يبذل الكونغرس كل ما في وسعه لإجبار البيت الأبيض على تشديد العقوبات ضد روسيا. فالتوترات التي تنشأ بشكل دوري بين الولايات المتحدة وروسيا ليست ظاهرة جديدة، ومما لاشك فيه أن ثمة عوامل رئيسة تلعب دورها في تسعير المجابهة بين القوتين، وكلا البلدين، وعلى مدى أكثر من 100 عام مارس كل طرف، ولو بدرجات متفاوتة، سياسة الردع بحق الآخر. ولكن شهدت العلاقات بين الدولتين إبان تولي ترامب للسلطة تطورات سياسية غير مسبوقة، إذ تتهم وكالة الاستخبارات الأميركية الرئيس الروسي بوتين بالتدخل في الانتخابات الأميركية بمحاولة ترجيح كفة الانتخابات لصالح دونالد ترامب، ومحاولة اختراق المنظمات السياسية الأميركية. وقد يصعب التثبت من الحقائق في هذا السياق في ظل دوامة المزاعم والاتهامات والأجندات السياسية المتعارضة حول نتائج تورط روسيا في الاختراق أو التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية، على رغم أن أعداداً متزايدة من المعلومات تشير إلى أن روسيا اخترقت الانتخابات، فحروب القرصنة الإلكترونية والتسريبات هي تطور جديد وحقيقي في العلاقات الأميركية الروسية بشكل خاص، والعلاقات الروسية الغربية بشكل عام. وترتبط روسيا بمصالح استراتيجية مع أميركا ومن ثم فهي أكثر ميلاً إلى احتواء الخلافات التي تنشب من آن لآخر مع واشنطن، وتسويتها على النحو الذي يضمن لروسيا حماية مصالحها وأمنها القومي. وبالتالي فإن روسيا حريصة على ألا تتجاوز هذه الخلافات حد الخلاف بين الشركاء، وليست على استعداد للتضحية بشراكتها مع الولايات المتحدة. وعلى الدوام كانت للعلاقات الأميركية الروسية خصوصية، إذ تؤثر روسيا في مصالح الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم. ولروسيا أيضاً كما للولايات المتحدة مصالح حيوية في العالم أجمع، وتكثيف التعاون بين الجانبين سيفيد القطبين الدوليين إضافة إلى بقية دول العالم قاطبة وخاصة في ملفات مثل محاربة الإرهاب ومشكلة الاحتباس الحراري وانتشار السلاح النووي. وسينعكس تقليل التوتر على الملفات الساخنة في الشرق الأوسط ومناطق تماس المصالح الأميركية الروسية. فهل العلاقات الروسية- الأميركية مقبلة إذن على مرحلة جديدة؟