عقلنة الاستقطاب تاريخ النشر: الإثنين 10 يوليو 2017 أعتقد أن المحافظين المخلصين والجمهوريين المسؤولين ينبغي أن يشعروا بالحرج من بعض اليمينيين من أنصار إدارة ترامب بتفكيرهم وفق نظريات المؤامرة، وخطابهم الشعبوي، غير المستساغ. وفي الجانب الآخر هناك أيضاً يساريون مخبولون على رغم أنهم أقل حضوراً ونفوذاً، وعلى الليبراليين أيضاً إدانتهم، وأخذ مسافة أمان منهم. فهذا اليسار يبرر منع الخطب التي يلقيها محافظون خاصة في الحرم الجامعي. والتهجم على الرئيس ترامب تجاوز أحياناً حد النقد المقبول. ونشطاء هذا اليسار، ومن بينهم مسؤولون منتخبون، يوجهون سهام نقدهم إلى الرئيس قبل أن يكلفوا أنفسهم عناء إقامة حجج مقنعة على ما يقولون. وعلى سبيل المثال، أشار تيم كانوفا، أستاذ القانون في جامعة «نوفا» بفلوريدا -الذي خسر انتخابات التجديد النصفي في مجلس النواب في أغسطس الماضي- إلى أن شاباً من العاملين في الحزب الديمقراطي يدعى «سيث ريتش» قُتل العام الماضي ربما لأنه، وليس مقرصنون روس، هو من سرب معلومات خطيرة من اللجنة القومية للحزب الديمقراطي قد تكون هي التي دمرت الحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون. وقلل كانوفا من شأن نتائج وكالات الاستخبارات الأميركية التي تشير إلى تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية، بل أشار إلى احتمال تعرضها للاختراق من خصوم سياسيين. وما فعله كانوفا كان إعادة إنتاج لقصة تآمرية بلا أساس من صنع الجناح اليميني تشير إلى أن «ريتش» قتل العام الماضي بسبب تسريبه رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية. ولكن الشرطة توصلت إلى أن «ريتش» قُتل بعد محاولة سرقة فاشلة. ألبرت هانت كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»