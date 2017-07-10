عقلنة الاستقطاب

أعتقد أن المحافظين المخلصين والجمهوريين المسؤولين ينبغي أن يشعروا بالحرج من بعض اليمينيين من أنصار إدارة ترامب بتفكيرهم وفق نظريات المؤامرة، وخطابهم الشعبوي، غير المستساغ. وفي الجانب الآخر هناك أيضاً يساريون مخبولون على رغم أنهم أقل حضوراً ونفوذاً، وعلى الليبراليين أيضاً إدانتهم، وأخذ مسافة أمان منهم. فهذا اليسار يبرر منع الخطب التي يلقيها محافظون خاصة في الحرم الجامعي. والتهجم على الرئيس ترامب تجاوز أحياناً حد النقد المقبول. ونشطاء هذا اليسار، ومن بينهم مسؤولون منتخبون، يوجهون سهام نقدهم إلى الرئيس قبل أن يكلفوا أنفسهم عناء إقامة حجج مقنعة على ما يقولون.
وعلى سبيل المثال، أشار تيم كانوفا، أستاذ القانون في جامعة «نوفا» بفلوريدا -الذي خسر انتخابات التجديد النصفي في مجلس النواب في أغسطس الماضي- إلى أن شاباً من العاملين في الحزب الديمقراطي يدعى «سيث ريتش» قُتل العام الماضي ربما لأنه، وليس مقرصنون روس، هو من سرب معلومات خطيرة من اللجنة القومية للحزب الديمقراطي قد تكون هي التي دمرت الحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون. وقلل كانوفا من شأن نتائج وكالات الاستخبارات الأميركية التي تشير إلى تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية، بل أشار إلى احتمال تعرضها للاختراق من خصوم سياسيين. وما فعله كانوفا كان إعادة إنتاج لقصة تآمرية بلا أساس من صنع الجناح اليميني تشير إلى أن «ريتش» قتل العام الماضي بسبب تسريبه رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية. ولكن الشرطة توصلت إلى أن «ريتش» قُتل بعد محاولة سرقة فاشلة.
وفي هذا السياق كتب «مكاي كوبينز» في صحيفة «أتلانتك» في الأيام القليلة الماضية عن أصحاب العقلية التآمرية الذين يرون عالماً «من المعقول فيه أن يكون مئات السياسيين والصحفيين الأميركيين والمسؤولين في الحكومة عملاء روس سريين في الواقع»! وكثير من التقدميين أصبحوا شديدي الانتقاد لكل شيء، وبشكل مفرط، تدفعهم إلى ذلك مناهضتهم لإدارة ترامب، وحرصهم على الاعتقاد بأن هناك علاقات بين ترامب وبوتين. والشعور المعادي لترامب يغري الليبراليين بتبرير جنون المتشددين تماماً، كما تغاضى كثير من أفراد التيار الرئيس للحزب الجمهوري أيضاً عن تشدد بعض رموز تيارهم. وكي يكون الليبراليون في موقف أفضل عليهم التصدي للجنوح نحو إثارة الكراهية والتشدد الخطابي والسعي لعقلنة الخطاب بغض النظر عن حدة الاستقطاب الحزبي، وعليهم أيضاً إدانة مثيري الكراهية والتطرف في اليسار بالذات.
ألبرت هانت
كاتب أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»