لحظة الاختيار الصعبة تاريخ النشر: الإثنين 10 يوليو 2017 تنفس طلاب «الثانوية» الصعداء، بعد معركة الامتحانات التي يخوضها الطالب وهو بين القلق والرجاء في مواجهة حوافز النجاح والتفوق والتألق أو هواجس عدم النجاح. ولتبدأ الآن المعركة الأصعب، وهي اختيار التخصص الذي سيرتبط به الطالب طوال عمره مهنياً، سواء فشل أو نجح في اجتياز عتبة الاختبار والاختيار. ولا شك في أن الدولة ملأى بالجامعات وتعدد التخصصات، ولكن تظل الجودة هي المطلب الرئيس التي يتطلع إليه الشاب القادم للمستقبل خلال عملية البحث والاختيار عن الوجهة الجامعية المقبلة بالنسبة له. وقد يكون هناك أحياناً عدم وضوح لدى الطالب بشأن حقيقة المجال الذي يرغب فيه، وربما تناط المسؤولية هنا بالمدرسة التي يعتمد عليها في مساعدته على تحديد حقيقة اهتماماته والمجالات التي يمكن أن يبدع فيها. ومع هذا فدور المعلم كملهم ومؤثر ربما تراجع بعض الشيء مقارنة بعقد مضي، قلم يعد بعض المعلمين يهتم كثيراً بالتأثير في اختيارات طلابه للتخصصات، ومساعدتهم على اجتياز أصعب اختبار يمكن أن يمر عليهم وهو تحديد مجال تخصصهم الجامعي الأنسب، والأكثر ملاءمة لقدراتهم ورغباتهم. وربما أن كثرة الأعباء التدريسية لدى المعلمين هي التي جعلت بعضهم يغيب عن هذا الدور المهم في تحديد خيارات ومسارات الطلبة المستقبلية، وربما يكون لجو العمل في المدارس أيضاً دخل في ذلك، بحكم كونه مليئاً بضغوط العمل التعليمي نفسه، والطلبات والأعباء الإدارية والتدريسية، مما يشكل عائقاً حقيقياً عن الاهتمام ببعض مهام المعلم الأخرى كمواكبة عملية تحديد مسارهم الدراسي اللاحق، وهو ما ينعكس بالضرورة على الطالب واختياراته الجامعية. فإذا كنا نطالب الطلبة بتحديد ما يريدون خلال السنوات الدراسية الأخيرة، علينا أولاً أن نسأل المعلم كيف له أن يساعدهم، ونذكره بأنه المسؤول الأول عن مستقبلهم القريب. وهذا ليس عبئاً مضافاً للمعلم بقدر ما هو مسؤوليته الأهم والأخطر والتي ينبغي أن يدركها الطاقم التدريسي، ومن ثم فإن علينا العمل على مساعدة المعلم ليحقق هذا الهدف الأهم على الإطلاق. فغالبية الطلاب اليوم لا يعرفون حقيقة مستواهم، وفي ماذا يمكن أن يبدعوا ويطوروا مهاراتهم وقدراتهم، وهي مشكلة فعلية يواجهها اليوم سوق العمل حين يكون خريج الجامعة عاطلاً عن العمل بسبب تخصص لم يعد مطلوباً أو مرغوباً فيه في سوق العمل، أو حتى أنه حصل على شهادة جامعية لا تعترف بحقيقة إمكاناته سواء كانت أقل أو أكثر من الشهادة. وهذا المنعطف الصعب الذي يواجه شباب المستقبل اليوم يجعل من الأهمية بمكان أن نعيد النظر في السؤال: لماذا لا يعرف الطالب ماذا يريد أن يدرس؟ ولماذا لا يقوم المعلم والمدرسة بدورهما الرائد للدفع بطلبتهم نحو الاتجاه الصحيح؟!