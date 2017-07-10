الغرب وما بعد الاستعمار تاريخ النشر: الإثنين 10 يوليو 2017 عندما كان الرئيس دونالد ترامب يلقي كلمته في بولندا الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إن الغرب الذي أصبحت قيمه وتراثه وحريته، كلها مهددة بسبب اختفاء الحدود بين دوله والافتقار للثقة المتبادلة بينها، كنت أطالع كتاباً يحكي قصة الأيام الأخيرة التي سبقت نهاية الإمبراطوريات الأوروبية التي حكمت العالم. وكانت أحداث تلك السنوات التي شهدت نهاية العهود الاستعمارية والتي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، تشكل الموضوع الأساسي لهذا الكتاب الذي ألّفه عالم الأجناس البشرية والمؤرخ «جاري وايلدير» تحت عنوان «زمن الحرية: الحركة السوداء، ونهاية الاستعمار، ومستقبل العالم». وتبنى وايلدير في كتابه نفس المنهج الذي اتبعه المفكران والسياسيان الأسودان الشهيران إيميه سيزار من جزيرة مارتينيك الكاريبية المنعزلة، وليوبولد سيدار سينجور من السينغال، وهما اللذان تبنيا موقفين مشتركين إلى حد كبير يتلخصان بمناهضة الاستعمار والرغبة في الإبقاء على التبعية السياسية لبلديهما مع الجمهورية الفرنسية. لقد كان الرجلان متشرّبين بالثقافة الغربية الفرانكوفونية، وقد تعمّقا في دراسة الفكر الأوروبي، وكانا مؤمنين بـ«معجزة الحضارة اليونانية»، وقد انبهرا خصوصاً بفلسفة أفلاطون وفيرجيل وباسكال وغوته. وفي الوقت ذاته، كانا يتغنّيان بالعبقرية الحضارية للعرق الأسود الذي انحدرا منه، ويفتخران بحركات السود التحررية التي تمكنت من تحويل هذه «التسمية المهينة» إلى رمز معبر عن التميز الثقافي للأفارقة. ثم يتوصل هذان المفكران الكبيران إلى الاعتقاد الراسخ بأن تلاقح أجزاء من التقاليد الفكرية الغربية بعضها مع بعضها، ومنها التمسك بالمثل العالمية وبالأبعاد الفلسفية التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية، وبالمبادئ الماركسية الأصيلة.. يمكن أن يخلق «مظلة سياسية» أو «اتحاداً عالمياً»، يكون فيه العالم «أكثر وحدة وتنوعاً وتعدداً ثقافياً وتوازناً هارمونياً من أي وقت مضى»، وفقاً لما قاله سيزار. واتضح فيما بعد أن هذه الرؤيا كانت مرفوضة من كلا الطرفين: المستعمِرين والمستعمَرين على حد سواء. إلا أن هذا الطرح ذاته استعاد روحه على أيدي نخب من المثقفين العالميين عقب نهاية الحرب الباردة، بعد أن استبدلوا التعاليم الماركسية بفكرة «التحررية المحدثة» neoliberalism التي ظهرت أواخر عقد الستينيات، والدعوة إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع في دول العالم المختلفة، وتأسيس الاتحاد الأوروبي، وحركة «السلام الأميركي» اللاتينيةPax Americana التي حلت محل فكرة اتحاد الأعراق والثقافات تحت الراية الفرنسية التي نادى بها سيزار وسينجور. وبمرور الوقت، ظهر وكأن هذا المشروع الجديد ذاته بات يواجه نفس الصعاب التي جعلت منه مشروعاً يستحيل تحقيقه على أرض الواقع. واتضح أيضاً أن الاختلافات الحضارية بين الشعوب والأعراق هي ظاهرة واقعية وحقيقية وقوية وباقية، وهي التي تفعل فعلها في إجهاض الأفكار التي تهدف إلى تحقيق الوحدة السياسية التي دافعا عنها بقوة. ومع ظهور التناقضات الراهنة في المجتمع الأوروبي، يكون من العسير على الاتحاد السياسي أن يتجاهل الأصول المختلفة لشعوب الغرب، مثل الفرق بين الألمان وشعوب البحر الأبيض المتوسط أو بين الفرنسيين والأنجلوساكسون. ويزداد الأمر صعوبة عندما يحاول هذا الاتحاد ذاته أن يتحكم في هذا المجتمع التعددي (مثلما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي تحت ضغط الهجرة الكثيفة). ويعود ذلك لأسباب متعددة ومهمة، مثل غياب الأرضية المشتركة للتعايش ضمن المجتمع الواحد من النواحي الدينية واللغوية والتاريخية. ويمكن لهذا الطرح أن يفسر سبب الغضب الشديد الذي ينتاب أصحاب التوجهات القومية ضد مبدأ العولمة، وهو شبيه بالنداء الذي يدعو إلى تكريس الوطنية والذي يرفض أطروحات سينجور وسيزار لتأسيس الوحدة الكونية لأنها سطحية ولا أمل يرتجى منها. ولقد طلع أحد القوميين الأفارقة بفكرة مهمة عندما قال بأنه لن يكون في وسعك إقامة حضارة أفريقية لو كان مركز الثقل السياسي للسلطة الحاكمة يقع في أوروبا. ويرى القوميون الغربيون أيضاً أن العديد من الخصوصيات التي تميز الثقافة الأوروبية ليس من المتوقع أن تحتفظ بوجودها لو أن الدول الوطنية الأوروبية تعاني من الضعف والهجرة الكثيفة، أو إذا سمحنا للإسلام بأن يحل محل المسيحية! روس داوثات كاتب أميركي متخصص في القضايا الثقافية والدينية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»