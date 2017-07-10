باتولغا: وعود تصارع الفقر والعزلة في منغوليا! تاريخ النشر: الإثنين 10 يوليو 2017 في سابقة تعد الأولى في تاريخ منغوليا منذ دخولها عصر الديمقراطية البرلمانية مطلع التسعينيات، تم الذهاب إلى جولة ثانية من انتخابات الرئاسة بعد ما تعذّر الحسم في الجولة الأولى يوم الـ26 من يونيو المنصرم. وفي جولة الإعادة، المنظمة يوم الجمعة الماضي، فاز رجل الأعمال «خالتاما باتولغا» بمنصب الرئاسة، متغلباً على منافسه «مييجومبو أنخبولد»، رئيس البرلمان ومرشح حزب «الشعب المنغولي» الحاكم. فمن هو باتولغا؟ وكيف خاض طريقه إلى أسمى منصب في بلاده؟ باتولغا خالتما سياسي ورجل أعمال منغولي، أصبح رئيساً لجمهورية منغوليا إثر إعلانه فائزاً بانتخابات الرئاسة أول أمس السبت بنسبة 50.6%، وقد ولد عام 1963 في منطقة «يارماغ جير»، لوالديه المنحدرين من قبيلة «جير»، وحين بلغ الثالثة من عمره، اضطرت أسرته لمغادرة المنطقة، إثر فيضانات وسيول أتت على مزرعتها، والتوجه نحو العاصمة أولانباتار. وهناك التحق باتولغا بمدرسة حكومية، وفي نهاية المرحلة الثانوية لفت بمواهبه الفنية مدرسيه الذين أوصوا بنقله إلى كلية الفنون. وأثناء دراسته في الكلية، كان يبيع لوحاته للسياح في محيط فندق بايانجول، وفي الأثناء تعلم مبادئ اللغة الإنجليزية ليستطيع بيع أعماله الفنية. ولباتولغا أيضاً نجاحاته في مجال التجارة والأعمال، فقد سمحت له مشاركاته الرياضية وأسفاره إلى الخارج، في سنوات كان يحظر خلالها على كثير من المنغوليين السفر خارج بلادهم، بملاحظة فرص وإمكانيات التسويق التجاري، ففتح في عام 1990 محلاً للخياطة وبيع الجينز وتصديره إلى المجر، ثم قام بتوسيع نشاطه ليشمل تجارة الإلكترونيات، وليبدأ التصدير والاستيراد بين سنغافورة وروسيا وأوروبا الغربية. وأسس باتولغا أول شركة له باسم «جينكو» في منتصف التسعينيات، لتستحوذ على مصالح وأنشطة عديدة خلال خصخصة الأصول المملوكة للدولة آنذاك، بما فيها فندق بايانجول عام 1997 ومعمل «ماخ-إمبكس» لتجهيز اللحوم عام 1999. وفي مطلع العقد التالي أسست مجموعة «جينكو» أول شركة لسيارات الأجرة في منغوليا، كما أسست سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة وسلسلة مطاعم ونوادي ليلية، ومصنعاً للدقيق والمعجنات. وإلى جانب نشاطه في مجال التجارة والأعمال، كان لباتولغا أنشطة وأدوار سياسية، فهو أحد مؤسسي «الحزب الديمقراطي المنغولي» في عام 2000، الحزب الذي فاز بالانتخابات العامة وترأس الحكومة في عام 2004، لكنه فقد السلطة في عام 2006، ليشارك في عدة تحالفات حكومية منذ ذلك الوقت. ورغم فوز مرشحه بانتخابات الرئاسة عام 2009 والتجديد له في عام 2013، وهو الرئيس الحالي «تساخياغوين البجدورجي»، فقد مني الحزب بهزيمة ساحقه في الانتخابات التشريعية لعام 2016، إذ لم يفز سوى بـ9 مقاعد مقابل 35 مقعداً له في انتخابات 2004. وكان باتولغا أحد أعضائه الفائزين في تلك الانتخابات للمرة الأولى، عن مقاطعة بايانخونغور، ثم أعيد انتخابه للمقعد ذاته في عامي 2008 و 2012. وقد عرف عن باتولغا صراحتُه ومجاهرتُه بآرائه السياسية والاقتصادية، وهو يعتقد أن لكل مواطن منغولي أن يستفيد من ثروته المعدنية وفقاً لدستور البلاد الذي يطالب بتطوير الموارد المعدنية لضمان الازدهار الاقتصادية وتحقيق أعلى مستويات التنمية الاجتماعية لصالح السكان. ولأن منغوليا بلد حبيس لا يتمتع بأي إطلالة بحرية، يرى باتولغا أن شبكة واسعة من السكك الحديدية فقط يمكنها أن تعزز القدرة التنافسية العالمية لصناعة التعدين الوطنية، بإنشاء نقاط وصول متعددة يمكن من خلالها استهدف أسواق التصدير في الخارج. كما يرى أنه نظراً لتقلبات أسواق السلع الأولية، يتعين على منغوليا إنشاء مجمعات صناعية تساعد على خلق مزيد من فرص العمل، وعلى تحقيق القيمة المضافة في المجال المنجمي، وعلى إدخال التكنولوجيات الصناعية في المراحل النهائية، علاوة على تنويع الاقتصاد، وتعزيز القدرة الشرائية لخلق اقتصاد قوي ذي تأثير فعال في حياة الناس. ويعتقد باتولغا بأهمية القطاع الزراعي لتنويع الاقتصاد، رغم قلة الأراضي الصالحة للزراعة في منغوليا، وأن البلاد غنية بالثروة الحيوانية، لكنها لم تنجح دولياً في تسويق منتجاتها من اللحوم والألبان والجلود. ويرى باتولغا أن التعويض عن محدودية الموارد البشرية (2.9 مليون نسمة) والمالية (20% من السكان يعيشون تحت خط الفقر) لمنغوليا، يتطلب مشاركة دولية متعددة الأطراف في تنمية اقتصادها، بدلاً من الاكتفاء بترتيبات ثنائية مع الجارين الروسي والصيني، لاسيما أن تاريخ العلاقة مع الصين التي تحد منغوليا من الجنوب والشرق والغرب اتسم بفترات طويلة من الغزو والاستتباع المتبادل. كما سبق للجار الروسي أن فرض وصايته على الأيديولوجية والسياسية على منغوليا طيلة الحقبة السوفييتية، فلم تتحرر من أحادية الحزب الشيوعي المنغولي إلا في عام 1991 حين أُطيح به في ثورة ديمقراطية أقرت التعددية الحزبية والنظام البرلماني. ويعارض باتولغا السيطرة على الموارد المعدنية من قبل نخبة من رجال الأعمال المرتبطين سياسياً بالسلطة، قائلاً: إن ذلك يخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. وقد ساهم باتولغا، سواء كنائب في البرلمان أو كعضو في الحكومة، في إقرار وتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية، لاسيما «سياسة السكك الحديدية» التي أقرها البرلمان في 2010، لبناء 5600 كم من خطوط السكك الحديدية، بغية الوصول إلى عدة موانئ بحرية في الصين وروسيا، وخلق ثلاثة ممرات برية أخرى مع أوروبا. وحين كان وزيراً مسؤولاً عن تطوير البنية التحتية والمشاريع الصناعية، شجع مساهمة الشركات الدولية في تطوير الأعمال ودراسات الجدوى الهندسية، وقد أعرب العديد منها عن رغبته في الاستثمار وتوفير التكنولوجيات وخدمات البناء في منغوليا. كما ساهم في وضع عدد من خطط الاستثمار الصينية والروسية واليابانية لصالح السكك الحديدية المنغولية. ويعتقد باتولغا أن الاستثمار الأجنبي المباشر ومتعدد الأطراف، في ظل شروط شفافة ومتوازنة، يمثل حافزاً مهماً للتنمية الاقتصادية ولخلق فرص العمل في منغوليا. وكثيراً ما انتقد سياسة اعتماد الاقتصادي المنغولي على شريك تجاري واحد، مطالِباً بتعزيز التجارة العادلة والشفافة بين منغوليا وشركائها التجاريين. بتلك الأفكار التي شكلت عماد برنامجه الانتخابي وما حمله من وعود بالتغيير والتطوير، خاض باتولغا حملته الانتخابية وصولاً إلى سدة الرئاسة. بيد أن خبرته في مجالات التجارة والأعمال والنشاط البرلماني وعقد الصفات والاتفاقات، فضلاً عن علاقاته المتوازنة مع الجارين العملاقين، الصين وروسيا.. كل ذلك يؤهل باتولغا لإحداث نقلة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحية في منغوليا. إن صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام شبه البرلماني المنغولي، رمزية إلى حد ما، لكن بإمكانه تعطيل قرارات البرلمان، والتدخل في سياسات الحكومة، وتعيين القضاة وتسمية السفراء في الخارج، كما يقوم بتسمية رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات العامة. ولعل هذا التوازن الملحوظ بين سلطة الرئيس وباقي السلطات الأخرى هو أحد الضمانات المكينة للتجربة الديمقراطية الناشئة في بلد نامٍ ومحدود الموارد كمنغوليا، ولما يعِدُها به باتولغا من نقلات تنموية تصارع الفقر وتقهر معضلات العزلة الجغرافية لبلد حبيس! محمد ولد المنى