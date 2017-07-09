محنة في طياتها منحة تاريخ النشر: الأحد 09 يوليو 2017 تأملت في المحنة التي تمر بها منطقتنا العربية بشكل عام والخليج العربي خصوصاً، وتابعت الكثير مما يُكتَب أو تبثه أجهزة الإعلام المختلفة بوسائطها التقليدية والرقمية، تألمت كثيراً للجراح التي تنزف هنا وتسيل ويلاتها هناك، والفرقة التي جعلت أجمل اتحاد عرفه العرب في تاريخهم المعاصر يمر بتجربة قاسية قد تهز أركانه، وكلما فتح لنا باب للأمل تلته أمواج من الألم.. كيف لا ونحن نعيش يومياً مجريات جعلت الحليم حيرانا، أنستنا أولوياتنا التاريخية وتكاد تعصف بخططنا الاستراتيجية. فإن غاب الأمن لن نجني سوى الهوان والذوبان في قرارات صاغها غيرنا نيابة عنا. لكن سلسلة المآسي لها جانب خفي من الإيجابية، فدولنا في المستقبل القريب لن تعود إلى الوراء لكنها تخطو خطوات مشرقة للمستقبل الذي يلوح لنا عن قرب، فالمرض يحتاجه الجسد أحياناً كي يستشعر نعمة الصحة، لعلي أرصد لكم جوانب مشرقة من أزمة المنطقة. الأمر الثاني أن جل المفكرين والمثقفين من أبناء المنطقة، وليس المرتزقة، يعرفون سر البلاء، وأن سرطان الأفكار الإرهابية الوافدة قد حان استئصاله من جسدنا كي يعود قوياً كما كان. لقد مللنا من الأفكار التي تسلطت علينا، متهمة منطقتنا بالجهالة المطبقة، وكللنا من التنظيمات العابرة للقارات التي سلطتها علينا أجهزة استخبارات دولية كي تحول بلداننا العامرة إلى بؤر مضطربة يجني غيرنا خيراتها. الأمر الثالث أن الإعلام العربي مطلوب منه أن يراجع خارطته البرامجية، كي يكون عامل بناء لا هدم، يوحد ولا يفرق، يرصد الحكمة أينما كانت وينقلها لنا بكل شفافية ومهنية. من يقارن أجهزة الإعلام العربية بوسائط الإعلام الغربية التي بنت ثقافة التميز لدى تلك المجتمعات، وعلمت تلك المجتمعات خطورة الكلمة لاسيما في وقت الأزمة، يدرك أن حرية الإعلام شعار طبق بعضنا ألفه ونسي غايته، ولن ينجح إعلام المنطقة في تلك النقلة ما لم يكن المواطن الخليجي هو معده ومقدمه وراسم سياسته، وإن لم يتمكن الإعلام من ذلك فسيهجره الناس إلى ساحات الإعلام الجديد. وأخيراً، إن مجلس التعاون الخليجي، وبعد نجاحه لأكثر من عقدين من الزمان، بحاجة إلى أن يخطط لخطوات جديدة تنقله من التعاون إلى التكامل، وهذا يتطلب تنازلا من دول المنطقة عن بعض خصوصياتها كي نحقق الأهداف الكبرى التي تنشدها قيادتنا الرشيدة. المواطن الخليجي كله ثقة بحكمة من أوليناهم أمرنا، وإن همنا همهم، وإسعادنا غايتهم، ولتحقيق ذلك لابد من التداعي لخلوة خليجية تشارك فيها أفضل عقول المنطقة لرسم خريطة طريق، تقودنا لذلك الهدف الذي يحقق ما ترنو له أجيال المستقبل. لقد عشنا نحن الأجيال المخضرمة فترة العوز والمحنة ثم استمتعنا بالنعمة التي لم تتحقق إلا بالوحدة، ونريد أن تحيا أجيال المستقبل وفي مخيلتها أمل بأن الخير قادم، وأن بالإمكان أفضل مما كان. هذا الأمر يدعونا إلى مراجعة أهداف مجلس التعاون وتطوير منظومته كي تتناسب مع التحديات، فلم يعد مقبولا أن تغرد دولة خارج السرب، أو أن تكون أرضها بوتقة، تجمع أعداء المنطقة في منظومة غير منطقية من التناقضات تحت مختلف الشعارات. إن قطر لن تستطيع الإبحار بعيداً عن جذورها، فتجارب التاريخ علمتنا أن الحكمة في الوحدة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.