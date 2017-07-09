الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 09 يوليو 2017 بين حدود «الماكرونية» السياسية.. وجديد أزمة الهجرة المتوسطية «لوفيغارو» وفي هذا السياق اعتبر ريوفول أن بعض أطروحات ماكرون تصعب قراءة الرسائل الواردة فيها، إن لم تكن ترجمتها أصلاً على أرض الواقع متعذرة عملياً، من الأساس. ومن هذا النوع من الأطروحات على سبيل المثال لا الحصر دعوته إلى إصلاحات دستورية (من قبيل تقليص عدد البرلمانيين، وإلغاء محكمة العدل الجمهورية.. إلخ). وقد بلغ التحمس ببعض أنصار ماكرون حد الحديث عن التحولات التي ستحدثها الماكرونية على أنها ثورة جديدة حقيقية! ولكن الانخداع في الماكرونية يتأكد مع مرور الوقت، في رأي الكاتب، وذلك لأن التحديث والتجديد السياسي الذي تعد به يمثل بشكل ما عودة لصور سابقة من تقاليد الممارسة السياسية الفرنسية. وكان الرئيس الجديد قد راهن بالأمس القريب على منظمات المجتمع المدني وعول عليها في كل شيء تقريباً، ولكن هذه المنظمات أيضاً لن تكتفي بالوعود ولن ترتمي في الفراغ. صحيح أن ماكرون قد اقتنص الفرصة وانتصر على الحزبين العجوزين الكبيرين معاً، وتمكن من تحييدهما في النهاية، كما يحسب له أيضاً إعادته الألق لمنصب الرئاسة في مدة شهرين فقط، وهو منصب امتهن كثيراً مع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وزاد تردي صورته أكثر مع الرئيس السابق فرانسوا أولاند، وهذا نجاح حققه ماكرون بفعل ذكائه في توظيف رموز السلطة، ولكن يبقى الكثير، وأوله اجتراح سياسات فعالة وقوية، وتجاوز ما يمكن اعتباره أيضاً نوعاً من النرجسية والتمركز حول الذات، هذا فضلاً عن ضرورة الاستماع لدواعي قلق قطاع عريض جداً من الفرنسيين تجاه الملفات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية المزمنة. «لوموند» «الهجرة: إيطاليا وحيدة»، تحت هذا العنوان نشرت صحيفة لوموند افتتاحية خصصتها للحديث عن التحديات المريرة التي تتجرعها إيطاليا الآن في مواجهة عودة دفق الهجرة السرية الآتية عبر البحر الأبيض المتوسط، دون أن تجد روما أي تضامن أو تعاون ذي بال من قبل شركائها الأوروبيين. ولا يخفى أن شهر يوليو عادة يعتبر فترة مثالية للإبحار في المتوسط، ولذلك يتوقع أن تشهد قناة صقلية خلال الأسابيع المقبلة دفقاً غير عادي لزوارق المهاجرين السريين المنطلقين من الشواطئ الجنوبية للمتوسط، وخاصة السواحل الليبية، باتجاه إيطاليا، وأوروبا ككل. وخلال الأسبوع الممتد من 26 يونيو إلى 2 يوليو وصل 1200 مهاجر سري لينضافوا إلى عشرات آلاف المهاجرين السريين الآخرين الذين وصلوا من قبل إلى السواحل الإيطالية. ويتوقع المسؤولون في روما أن يصل عدد المهاجرين القادمين هذا العام إلى ما لا يقل عن 200 ألف، بل إن أجهزة الاستخبارات الإيطالية تؤكد أن 300 ألف مرشح للهجرة السرية يستعدون الآن -أو يرغبون- للانطلاق عبر البحر من مناطق التدفق في الشمال الأفريقي. وفي مواجهة هذا التحدي الإنساني الجارف تبقى إيطاليا وحيدة في الخط الأمامي. ولذلك فقد أطلقت خلال الأيام الماضية نداءات عديدة لشركائها الأوروبيين مطالبة بإبداء قدر من التعاون كاستقبال بعض السفن الحاملة للمهاجرين في موانئهم، باعتبار ذلك لفتة تضامن واستجابة لتحديات هذه الأزمة الإنسانية الملحة، ولم يتأخر الرد كثيراً فقد رفضت كل من فرنسا وإسبانيا هذا الاقتراح، في حين هددت النمسا، وتوعدت بإرسال الدبابات إلى الحدود الإيطالية لوقف تدفق المهاجرين. واعتبرت «لوموند» أن كثيراً من العيون تتجه الآن إلى ردود فعل ماكرون المتحمس لإعطاء دفعة قوية جديدة للمشروع الأوروبي؛ ولذا فإن أي فتور في مساعدة الإيطاليين في احتواء تحدي الهجرة يمكن أن يفهم على أنه نقص أو محدودية في جهد التضامن الأوروبي. وهنا لفتت الصحيفة أيضاً إلى أن اجتماع دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لم تحصل منه إيطاليا على أي مساعدات ملموسة، وإن كانت حصلت على كثير من الكلام الجميل! والمشكلة أن تداعيات ترك روما وحيدة في مواجهة تفاقم أزمة المتوسط هذه من شأنه أن يقوي أسهم اليمين الإيطالي البرلسكوني المتشدد، على حساب الأغلبية الهشة التي يقودها الحزب الديمقراطي. وفي الأخير أكدت «لوموند» أن التصدي لتحدي الهجرة لا بد أن يكون أوروبياً جماعياً، بحيث تتحمل كل الدول جانباً من العبء، كما لا بد أيضاً من التعامل مع المشكلة في المنبع بدعم استعادة أجواء الاستقرار في ليبيا. «ليبراسيون» تحدثت صحيفة ليبراسيون عن اللقاء الأول بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماعات قمة مجموعة «العشرين»، مبرزة وصف ترامب لهذا اللقاء بأنه كان «رائعاً»، وكذلك حديث وزير خارجيته ريكس تيلرسون عن «الكيمياء الإيجابية» التي سادت بشكل واضح بين الزعيمين. وقد جرى هذا اللقاء في ظل كثرة الاتهامات في الولايات المتحدة للجانب الروسي بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة من خلال ما يُزعم أنه أعمال قرصنة إلكترونية، وهو ما أشار تيلرسون إلى أنه قد أثير في اللقاء بحزم. وعلى رغم كل شيء، تقول الصحيفة، فقد كان اللقاء طويلاً إذ استغرق ساعتين ونصف ساعة، وأثير خلاله كثير من الملفات والقضايا الدولية. وكان ترامب قد ألمح في بولندا قبل مجيئه للقمة إلى أن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية الأخيرة قد يكون وقع بالفعل، ولكن إدارة أوباما السابقة هي من يتحمل مسؤولية التقصير في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية تدخلات أو قرصنات خارجية. وحول الملف السوري قالت الصحيفة إن الزعيمين يسعيان لإيجاد تقارب وأرضية مشتركة على رغم شدة تباعد موقف البلدين تجاه الأزمة السورية منذ البداية وحتى الآن. والشيء ذاته يصدق أيضاً على الأزمة الأوكرانية واستمرار العقوبات الأميركية والأوروبية ضد موسكو على خلفية تلك الأزمة. وكذلك سعى الزعيمان أيضاً إلى تقريب المواقف حول أزمة كوريا الشمالية التي يستمر تحديها للقرارات الدولية، وتحتاج واشنطن إلى تكثيف الضغط الصيني والروسي عليها لردها وردعها عن سياساتها الاستفزازية. إعداد: حسن المختار