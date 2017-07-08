إبداع في خدمة المواطنين تاريخ النشر: السبت 08 يوليو 2017 تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومة وشعباً بأنها باتت محط أنظار العالم أجمع بوصفها إحدى أكثر الدول اهتماماً بأبنائها وحرصاً على الارتقاء بهم في مختلف عوالم الريادة والسعادة، ونموذجاً عالمياً مبهراً نجح خلال وقت قياسي في حجز مكانة متقدمة في العديد من مؤشرات التنمية البشرية والرضا والسعادة الإقليمية والدولية، ما جعل العديد من الشعوب، ولاسيما فئة الشباب منها، تنظر إلى الإمارات على أنها الوجهة المفضلة للعيش والإقامة من جهة، وتتطلع إلى أن تسير أوطانها الأم على خطى التجربة الإماراتية المتفردة في الاهتمام بالمواطنين وتوفير العيش الكريم لهم جيلاً بعد جيل من جهة ثانية. ولا شك في أن هذه الصورة الإماراتية المشرقة هي ثمرة عقود من التخطيط والعمل والاجتهاد بدأت مع إطلاق مسيرة الاتحاد المباركة وتأسيس الدولة، إذ إن فلسفة الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة تتبلور منذ نشأتها حول وضع المواطنين والمواطنات كافة في صدارة أولويات الدولة وجعل خدمتهم الهدف الأسمى لملحمة الاتحاد ومسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة وبمختلف أبعادها. كيف لا؟ ومؤسس الدولة وباني نهضتها الوالد القائد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو من آمن دائماً بأن الإنسان الإماراتي هو أغلى ثروات الوطن، وترجم إيمانه العميق هذا نهجاً أصيلاً تتشبث به قيادتنا الرشيدة اليوم، يقوم على تسخير جميع موارد وإمكانات الدولة بغية بناء المواطن علمياً وثقافياً وتمكينه في مختلف مواقع العمل الوطني، وتحصينه بأسمى القيم والأخلاق المنبثقة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات العربية الأصيلة، وصون حقوقه كافة، وضمان أمنه وأمانه، وترسيخ استقراره اجتماعياً واقتصادياً، وتوفير بيئة نموذجية له تزخر بأفضل مقومات السعادة والرضا والتسامح والتعايش المتناغم، وتقديم أرقى الخدمات له في مختلف جوانب الحياة، وعلى رأسها التعليم والصحة والإسكان، وتذليل العقبات كافة أمامه بغية تحقيق سائر طموحاته، وتحفيزه باستمرار على انتهاج الإيجابية والإبداع والابتكار أسلوب حياة يومي بما يضمن استدامة المستقبل المشرق الذي تنشده قيادتنا الرشيدة للأجيال الإماراتية المتعاقبة. واللافت للنظر في التجربة الإماراتية الرائدة في توفير العيش الكريم الرغيد للمواطنين، أنها تجربة وطنية شاملة تسهم فيها مختلف جهات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى ما يقوم به القطاع الخاص من دور متميز في هذا الصدد. كما تتميز هذه التجربة بأنها متطورة وعصرية، توظف مختلف أدوات الإبداع والابتكار وفق أرقى المعايير العالمية. وضمن هذا الإطار، جاء توقيع بلدية مدينة أبوظبي ومجموعة بريد الإمارات مؤخراً، عقداً من شأنه أن يتيح عبر «إمبوست» و«خدمة عميل» توصيل السلع الغذائية المدعمة إلى بيوت المواطنين في أبوظبي برسوم رمزية، ابتداءً من شهر أغسطس المقبل، حيث يتضمن العقد كذلك توفير خدمة توصيل المعاملات المقدمة عن طريق الخدمات الإلكترونية بالبريد السريع من خلال «إمبوست»، وكذلك «خدمة عميل» وهي عبارة عن خدمة استلام المعاملات البلدية عن طريق مكاتب مجموعة بريد الإمارات المنتشرة في إمارة أبوظبي وإرسالها إلى البلدية لإنجاز المعاملة، ومن ثم توصيلها إلى المتعامل بهدف توفير منافذ متعددة لإنجاز المعاملات. وتأتي هذه المبادرة الجديدة لتمثل انعكاساً جديداً لثقافة الإبداع في خدمة المواطنين ولتؤكد أن الابتكار المتجدد بغية الارتقاء بحياة المواطنين هو نهج إماراتي لا حياد عنه. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية