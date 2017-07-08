تحدي كوريا الشمالية النووية تاريخ النشر: السبت 08 يوليو 2017 عندما قامت كوريا الشمالية باختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع كانت استجابة إدارة ترامب تقليدية نوعاً ما، فقد وصف وزير الخارجية ريكس تيلرسون ذلك بشكل سليم بأنه «تصعيد»، وأعلن عن نية أميركا عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي، وأردف قائلاً: «إننا لن نقبل كوريا الشمالية مسلحة نووياً». وإذا كان هذا يبدو مألوفاً، فذلك لأن عدم التسامح مع كوريا الشمالية النووية كان بمثابة ركيزة من ركائز السياسة الأميركية منذ حدوث أول أزمة نووية في شبه الجزيرة الكورية في مطلع تسعينيات القرن الماضي. وإبقاء الأسلحة النووية في غير متناول ذلك النظام هدف مثير للإعجاب. وقبل سنوات قليلة، ربما كانت أيضاً هدفاً قابلاً للتحقيق. وقد قامت بيونج يانج بتفجيرات نووية في خمس مناسبات. وكان أول هذه الاختبارات عام 2006، وآخر اثنين في العام الأخير من إدارة أوباما. واستمرت كوريا الشمالية أيضاً في إحراز تقدم بشأن الصواريخ الباليستية. وكان آخر اختبار لها أبعد وأعلى من الاختبارات السابقة. ويبدو أنها فقط مسألة وقت حتى يتمكن نظام «كيم جونج أون» من استكمال هذه التكنولوجيا، جنباً إلى جنب مع مهمة أسهل نسبياً تتمثل في تقليص منتج نووي لكي يتم تركيبه على رأس حربية، وبعد ذلك ستصبح لدى كوريا الشمالية أسلحة نووية. وتسلح كوريا الشمالية نفسها بأسلحة نووية، لأن النظام يعرف أن بقاءه يعتمد على ذلك. وفي الجولة الأولى من المفاوضات النووية، كان هناك تهديد موثوق باستخدام القوة ضد كوريا الشمالية، وكان الاتفاق المعروض هو في الأساس: سنمكنكم من البقاء إذا ما تخليتم عن طموحاتكم النووية. واليوم، لم يعد هذا العرض ذا مصداقية، فقد أوصل الكوريون الشماليون هذه الرسالة مؤخراً في الشهر الماضي إلى مجموعة من الخبراء الغربيين أثناء لقاء معهم في السويد فيما يعرف بـ«دبلوماسية المسار الثاني»، وقد أوضحت «سومي تيري»، وهي محللة سابقة في وكالة الاستخبارات الأميركية وخبيرة في شؤون كوريا الشمالية، ذلك لنظرائها في لقاء الشهر الماضي في جمعية آسيا. وقالت: «إن الكوريين الشماليين يؤكدون مراراً وتكراراً أن نزع السلاح النووي غير مطروح تماماً»، وأضافت: «نكون واهمين إذا اعتقدنا أن هذا شيء يمكن تحقيقه. إنهم يقولون إنه غير قابل للتفاوض، انتهى الأمر، هذا أمر لا يمكننا الحديث عنه». وأكدت «تيري» أن نظراءها في كوريا الشمالية قالوا: «إننا قريبون جداً من استكمال البرنامج النووي، وقريبون جداً من إكمال هذه الترسانة النووية، إننا لم نصل إلى هذا الحد لكي نتخلى عنه». وأضافت أنهم أشاروا إلى ليبيا والعراق باعتبارهما مثالين على أنظمة تخلت عن أسلحتها النووية لتواجه تغييراً في النظام بعد ذلك. وليست «تيري» فقط هي الوحيدة المقتنعة في هذه المرحلة بأن هدف نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية لا يمكن تحقيقه، فقد ذكر «ويليام بيري»، وزير الدفاع السابق في إدارة بيل كلينتون، لمجموعة من الصحفيين الشهر الماضي في واشنطن، أن أقصى آمال الولايات المتحدة في الوقت الراهن هو تجميد برنامج كوريا الشمالية، على غرار الاتفاق الذي تفاوضت إدارة أوباما بشأنه مع إيران. ولكن مرة أخرى، فهذا لن يؤدي إلى التراجع عن التقدم الذي أحرزه النظام. وقال إنه لا يوصي اليوم بتوجيه ضربة استباقية ضد ترسانة بيونج يانج. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن كوريا الشمالية لديها آلاف قطع المدفعية القادرة على ضرب سيؤول، وأيضاً لأن الضربة العسكرية لن تكون قادرة على تدمير البنية التحتية النووية بأكملها في البلاد. وعلى مدى ربع قرن، كانت بيونج يانج تستغل المفاوضات لشراء الوقت والحصول على تنازلات من الغرب. ومن بين هذه التنازلات رفع اسمها من قائمة الولايات المتحدة للأنظمة الراعية للإرهاب، والحصول على شحنات من الوقود والغذاء. إيلي ليك محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «بلومبيرج نيوز سيرفس»