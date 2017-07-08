العيد وأوضاع الخليج تاريخ النشر: السبت 08 يوليو 2017 جاءنا عيد الفطر المبارك ومضى، وقدمت مطالب دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى جانب جمهورية مصر العربية، إلى قطر التي ظلت تراوح مكانها دون ما استجابة حقيقية أو حتى مجرد إشارات إلى مثل هذه الاستجابة، تحت أعذار ومبررات وشعارات حول الاستقلال والسيادة! وبعيداً عن الرد المتعمق على مثل تلك الأعذار والتبريرات، يكفينا القول هنا إن مسائل السيادة والشرعية والاستقلال في اتخاذ القرارات تنتفي عندما يتم المس بأمن وسلامة الآخرين عبر دعم الإرهاب وتمويله، وإيواء فلول من لفظتهم دولهم الأم من «الإخوان» و«طالبان» وغيرهم، والتعامل مع إيران بما يهدد مصالح الإخوة والأشقاء في دول مجلس التعاون.. فقطر هي البادئة والبادئ أظلم. المهم أن العيد جاء ومضى وقطر متمسكة بعلاقاتها الحميمة مع «شقيقتها إيران»، متناسية أن إيران كانت ولازالت مكشرة عن أنيابها ونواياها التوسعية وأطماعها في دول المجلس منذ أمد طويل بدءً باحتلالها لجزر دولة الإمارات الثلاث أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وهي ماضية في ذلك إلى هذه اللحظة، وانتهاءً بعهد أصحاب العمائم الحاليين حيث تخيم في سماء الخليج العربي ظلال كثيفة وغيوم سوداء ثقيلة لماض وحاضر غير تعاوني نتجت عنه أوضاع مبدئية صعبة جداً تتناساها قطر بطرق شتى وبأساليب متعمدة لا يمكن فهمها أو تبريرها. وإلى ذلك فإن بنية مؤسسية إقليمية هشة جعلت إمكانية التعاون غائبة، ولم يظهر حتى الآن ما يفصح عن أن خطوات في عكس الاتجاه قد تظهر قريباً على أسس أكثر حصافة ومتانة.. والأمر سيان بالنسبة لقطر وإيران هذه الأيام. نعم قد تحمل محاولات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بعض مفاتيح الأمل، لكن لا يبدو أن التحركات الحالية ستفتح أبواباً أكثر اتساعاً. حرصاً عليها وعلى شعبها، ورغبة في عودتها إليهم، فهم يحبونها حب الشقيق لشقيقه. وبوجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض ومواقفه الصريحة والمعلنة من إيران ورفضه دعمَ قطر للإرهاب، من المحتمل أن تزيد المسائل في الخليج والعالم العربي تعقيداً وتشابكاً. إن منظوراً تعاونياً جديداً وقريباً بين دول المنطقة ليس متوقعاً على ضوء التغيرات الأخيرة التي طرأت على المشهد في سوريا والعراق واليمن وقطر، وفي الولايات المتحدة بإدارتها الجديدة، لذلك فالمطلوب من قطر الآن هو أن تستجيب أولاً للمطالب المقدمة إليها دون تأخير أو مماطلة، وأن تبتعد ثانياً بقدر ما تستطيع عن إيران، لأن موقف الولايات المتحدة منها مستقبلا لا يمكن التنبؤ به، وقد يحمل الكثير من الأخبار غير السارة لها، والتي قد تجر معها قطر بالرجلين، وهو أمر لا نرجوه لقطر. وإلى ذلك فإن إيران ذاتها ستكون مقبلة على تغييرات قد تكون هائلة وحاسمة، فالمرشد الأعلى كبير في السن ويعاني صحياً، وزواله من المشهد السياسي سيحمل معه تغييرات زلزالية في الداخل الإيراني. كل عام وأنتم بخير أيها العرب جميعاً.