احتلال العقل تاريخ النشر: الجمعة 07 يوليو 2017 لعل الكثير من الصراعات والحروب الأهلية التي شهدتها الدول العربية خلال السنوات الماضية الأخيرة، والتي لا يزال بعضها مندلعاً حتى الآن، كان نتيجة مباشرة لأمرين أساسيين: الأول: تطبيق حرفي لما جاء في الوثيقة البحثية المنشورة في عام 1982 للصحفي والدبلوماسي الإسرائيلي المختص بشؤون العالم العربي، «أوديد يينون»، بعنوان «استراتيجية إسرائيلية للثمانينيات»، والتي أوضح فيها بعض الأهداف التي تمس العالم العربي، من تفكيك وتفتيت وبلقنة لدوله، ومن تشجيع لروح الكراهية والطائفية بين شعوبه، بغية التوسع والنمو تماشياً مع مشروع «دولة إسرائيل العظمى». وكان جدعون ليفي، الكاتب والصحفي والإسرائيلي، واضحاً في مقاله «خمسون سنة.. خمسون كذبة»، عندما قال: «إن الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن جمعية مبنية على الأكاذيب، فالكذب مكنه من خداع العالم وتخديره». وتابع: «لم تقل إسرائيل كلمة واحدة صادقةً، ولولا أكاذيبها لانهارت منذ زمن بعيد». لذلك من الطبيعي أن تكثف إسرائيل هجومها ضد العقل العربي، وأن تستهدف الشباب العربي لإزالة ما علق في الذهن عن صورة الصراع العربي الإسرائيلي وتحويل صورة إسرائيل إلى صورة صديق، خاصة بعد اتساع دائرة استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث بدأ يظهر العديد من الصفحات الإسرائيلية المختصة، ولعل أخطرها صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وهي صفحة ناطقة بالعربية، وقد وُضِعت بعناية لتخدم الهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو أن يظهر الجيش الإسرائيلي كجيش مسالم صاحب أخلاق، كجيش إنساني يهرع لنجدة الدول الأخرى، وكجيش مقاتل لا يقهر، جاهز لأسوأ الظروف الطبيعية والبشرية.. حتى يراه الشباب العربي بمثابة «الجيش المثالي». إسرائيل، التي قال بن غوريون إنه يندر أن يوجد أكاديمي أو سياسي منها لم يتعلم على أيدي «الموساد»، تحاول احتلال العقل العربي واستغلال الظروف السياسية لبعض الدول العربية، لتغيير صورتها في ذهن النخب والجمهور العربيين، وترسيخ صورة جديدة مفادها أن إسرائيل دولة مثالية يجب الاحتذاء بها. ويقول الدكتور رفعت سيد أحمد في كتابه «الاختراق الإسرائيلي للعقل المصري»، إن أهم وأخطر المؤسسات التي أنشئت في العالم العربي هو «المركز الأكاديمي الإسرائيلي»، الذي تولى رئاسته باحثون تربوا على أيدي «الموساد». وبنظرة سريعة على النشاطات السياسية والثقافية والاجتماعية التي قام بها المركز منذ إنشائه، يتضح دوره كأداة متقدمة لاستهداف العقل العربي، فهو مثلاً يبحث في الأصول العرقية للمجتمع المصري، وفي كيفية تفتيت مصر طائفياً، وفي الوحدة الثقافية والعقائدية بين اليهودية والإسلام، وفي حياة البدو وكيفية السيطرة عليهم. ويتساءل الدكتور سيد أحمد: لماذا يهتمون بهذه الجوانب بالذات؟ ولماذا يحاولون التغلغل في أحشاء المجتمع العربي؟