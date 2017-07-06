من التطرف إلى السلام تاريخ النشر: الجمعة 07 يوليو 2017 لم أدهش عندما طالعت بعض تسريبات المصادر الإسرائيلية وهي تتحدث عن قيام نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل وزعيم حزب «الليكود»، بتقديم مشروع للسلام للرئيس ترامب على أساس مبادرة السلام العربية من حيث الجوهر. طبعاً ما زالت التسريبات بحاجة إلى من يؤكد مضمونها، سواء من جانب الحكومة الإسرائيلية أو القيادات العربية التي تقول التسريبات إن ترامب حول إليها مشروع نتنياهو لدراسته وإبداء ملاحظاتها عليه. كان المفروض أن تتولانا الدهشة من أن يصدر هذا الموقف المعتدل من سياسي إسرائيلي اشتهر بالدفاع عن أطماع اليمين الإسرائيلي التوسعية ويسمي الضفة الغربية «قلب أرض إسرائيل»، وهو الذي قاد حملة تحريض شرسة عندما كان في المعارضة عام 1995 ضد رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين. سبب حملة التحريض كما هو معلوم أن رابين سبق نتنياهو في إدراك أن أمن إسرائيل لا يتحقق إلا بتطبيق معادلة الأرض مقابل السلام، فوقع مع منظمة التحرير اتفاقية أوسلو وسلّمها أجزاء من الضفة الغربية تمهيداً لمفاوضات التسوية النهائية. لقد تعارض موقف رابين من حيث الجوهر مع معتقدات نتنياهو الذي كان يؤمن بشعار أن الضفة الغربية جزء عضوي من «أرض إسرائيل». قاد نتنياهو حملة التحريض ووضع لنفسه شعاراً يقول إن رابين سلّم «أرض إسرائيل» لأعدائها، وبلغ به هوس التطرف أنه ألقى خطاباً في حشد من أنصار اليمين الديني والعلماني قال فيه: لقد فشلت في إيقاف رابين بالطرق السياسية في الكنيست فأوقفوه أنتم. بعد ذلك تم اغتيال رابين بيد الشاب يجآل عامير في ميدان عام بعد أن ألقى خطاباً في مؤتمر لأنصار السلام مع الفلسطينيين وتبين من التحقيقات أن الشاب قد تأثر بحملة التحريض السياسي ضد رابين، كما تأثر بفتاوى حاخامات اليمين الديني المتطرف الذين كفروا رابين وأصدروا فتاوى دينية تعتبره خارجاً عن الملة اليهودية بسبب تسليمه بعض مدن الضفة لمنظمة التحرير وأحلوا سفك دمه لأي يهودي يستطيع الوصول إليه وقتله. الأول: أن هذه ليست السابقة الأولى في تاريخ الساسة الإسرائيليين، فكلنا نتذكر معلم نتنياهو مناحيم بيجين مؤسس حزب «الليكود». كان الرجل منذ وقعت الأرض العربية تحت الاحتلال عام 1967 يقود حملة شعارها «ولا شبر واحد»، أي لا انسحاب من شبر واحد من الأراضي المحتلة، وكان يردد أن سيناء جزء عضوي من «أرض إسرائيل»، وأنه سيبني فيها قبره ويتخذها مرقداً أبدياً له. ورغم موقفه المتطرف هذا كان بيجين هو الرجل الذي عقد معاهدة السلام مع مصر عام 1979 وأمر الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من سيناء وهدم مستعمرة ياميت التي أقامها المستوطنون اليهود فيها، وأمر شارون بتولي إجلائهم من سيناء بالقوة إن قاوموا. الثاني: أن سابقة بيجين تفيد بأن أطماع التوسع الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يمكن أن تنحسر في عقول الساسة الإسرائيليين بأسلوب العصا والجزرة. كانت العصا العربية في السبعينيات ممثلة في حرب أكتوبر وفي قدرة الرئيس المصري محمد أنور السادات على إقناع الرئيس الأميركي كارتر بأن المصالح العليا للولايات المتحدة تتطلب منها الضغط على إسرائيل للموافقة على الانسحاب من سيناء. أما الجزرة فتمثلت في حصول إسرائيل على حلم السلام والتطبيع مع أكبر دولة عربية وهي مصر، قياساً على هذا يمكننا القول بأن العصا اليوم في عام 2017 ممثلة في قدرة دول القيادة العربية على إقناع الرئيس ترامب بأن المصالح العليا الأميركية تتطلب الضغط على إسرائيل لقبول المبادرة العربية وتحقيق التسوية مع الفلسطينيين على أساس الانسحاب إلى خط الرابع من يونيو عام 1967، وأن العصا ممثلة في وعد السلام والتطبيع مع جميع الدول العربية إذا ما لبت إسرائيل متطلبات السلام العادل. نحن في انتظار علامات تؤكد أو تنفي صحة التسريبات عن تحول نتنياهو إلى قبول السلام على أساس جوهر مبادرة السلام العربية.