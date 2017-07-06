الخط الأحمر!

تاريخ النشر: الجمعة 07 يوليو 2017

بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، حذّر رئيس كوريا الجنوبية الجديد «مون جاي- إن» نظيره الكوري الشمالي «كيم جونج أون» من «عدم تجاوز الخط الأحمر»، وتعهد برد صارم إذا ما تم تخطي هذا الخط.

والمشكلة هي أنه من غير الواضح أين هو هذا الخط. وقد ذكر مسؤول رئاسي كوري جنوبي أن تحرك كوريا الشمالية نحو التوصل إلى صاروخ قادر على الوصول إلى البر الرئيس للولايات المتحدة من شأنه أن يبرر فرض عقوبات أكثر قسوة بعد إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة. لكنه أضاف أن الخط الأحمر الذي ذكره الرئيس «مون» هو «مفهوم مجرد» في الوقت الراهن.

وسيلتقي «مون» مع قادة آخرين خلال قمة «مجموعة العشرين» في ألمانيا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع صدور إدانات جماعية بشأن تصرفات «كيم»، فيما اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات صاروخية مشتركة يوم الأربعاء.

وعلي الرغم من ذلك، فإن محاولات «مون» لكي يبدو قوياً ضد كوريا الشمالية، فيما هو يحث على الحذر حيالها، وكذلك عدم وضوحه فيما يتعلق بـ«الخط الأحمر».. كل ذلك يجعله يبدو مفتقراً إلى الإرادة السياسية.

ولعل مون سينتهي به الحال إلى «لا شيء» إذا ما تمسك بنهجه المزدوج من العقوبات والحوار. وقال 1% فقط ممن أيدوه، في استطلاع أجراه مركز «جالوب كوريا»، الأسبوع الماضي: «إنهم يؤيدون سياساته حيال كوريا الشمالية، بينما ذكر 1% أنهم يوافقونه على دبلوماسيته. ومن الذين لا يؤيدونه، قال 16% إنهم لا يقرون سياسته الخاصة بكوريا الشمالية».

وقبل يومين من الاختبار الصاروخي، عاد «مون» من واشنطن بعد اجتماعه بالرئيس ترامب، وقال: «إن الأخير سلّمه المفاتيح لقيادة الدفع ضد طموحات كيم النووية!».

كانجا كونج

محلل سياسي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»