أشعة الشمس: تأثيرات بيولوجية ونفسية تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017 كما هو معتاد في مثل هذا الوقت من السنة، تتعرض دول المنطقة لمستويات مرتفعة جداً من درجات الحرارة، هي من بين الأعلى حول العالم على الإطلاق، حيث كثيراً ما تلامس حرارة الطقس 50 درجة مئوية وقت الظهيرة. وتنتج هذه الحرارة في غالبيتها العظمى من أشعة الشمس، والتي تصنف ضمن نطاق أو أنواع «الإشعاع الكهرومغناطيسي». وتقسم الأشعة الصادرة عن الشمس إلى ثلاثة أنواع: الأشعة فوق البنفسجية غير المرئية، والضوء المرئي، والأشعة تحت الحمراء، غير المرئية هي الأخرى. وغني عن الذكر هنا، أن جميع أشكال وأصناف الحياة على الأرض، تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على ضوء الشمس للاستمرار والبقاء، باستثناء بعض أنواع البكتيريا التي تعيش حول فوهات البراكين المنبثقة من الأعماق السحيقة للمحيطات. مؤخراً اكتشف الأطباء أن التعرض لأشعة الشمس لا يخفض مستوى ضغط الدم من خلال إنتاج فيتامين (D) فقط، وإنما أيضاً من خلال إنتاج «أحادي أكسيد النيتروجين»، وهو مادة معروف عنها تسببها في ارتخاء جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم، ويحقق الوقاية من أمراض القلب والشرايين. ويرتبط التعرض لأشعة الشمس وإنتاج فيتامين (D)، بإفراز الجسم لمادة «السيروتينين»، وهي أحد أنواع الموصلات العصبية - الكيميائية التي تؤثر في الحالة المزاجية وفي السلوك، حيث يعتقد أن السيروتنين يخلق حالة من السعادة، والغبطة، والسكينة، ويخفض حالة التوتر والقلق، كما يعتقد البعض أيضاً أنه يرتبط بوظائف الأمعاء، وبكثافة العظام، وبالنشاط الجنسي. وبخلاف السيروتنين، يمتد التأثير النفسي للتعرض لأشعة الشمس من خلال تنظيم توقيت إفراز مادة «الميلاتونين»، والتي تقوم بدروها بتنظيم الساعة البيولوجية للجسم، أو الدورة النهارية الليلية لوظائف الجسم، كما تحقق قدراً من الوقاية من الإصابة بالاضطرابات النفسية الموسمية، خصوصاً الاكتئاب، والذي تتزايد معدلته في فترات الشتاء بالتزامن مع تراجع عدد ساعات إشراق الشمس، وامتداد طول فترة الليل والظلام. ويرتبط أيضاً التعرض لأشعة الشمس بإنتاج صبغة «الميلانين»، والمسؤولة عن لون الجلد. وتتمتع هذه الصبغة بأهمية فائقة في حماية الحمض النووي الأميني «دانا» في خلايا الجلد، من التلف المباشر أو غير المباشر التي تتعرض له المادة الوراثية نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية بأنواعها المختلفة. ومؤخراً، زاد استخدام الأشعة فوق البنفسجية في المجال الطبي، من خلال الأسلوب المعروف بالعلاج الضوئي (Phototherapy)، والمستخدم في علاج أمراض الصدفية، والإكزيما، والبهاق، والتهابات الجلد التحسسية، وعدداً من الأمراض الجلدية الأخرى.