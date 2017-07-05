عودة الجيش العراقي! تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017 ما يُحققه الجيش العراقي من انتصارات في الموصل ـ طال انتظارها ـ بغض النظر عن القوى الداعمة ـ يَشِي بتغيُّر في موازين القوى في المنطقة، أهمها: توحيد العراق من جديد، وبداية انهيار جبهة الإرهاب في المنطقة كُلها، صحيح أن البعض يتخوّف من تمدد إيران في المنطقة وتحكّمها في مصير العراق، وتحقيقها لمشروعها الجغرافي من طهران إلى بيروت، وهي مخاوف مشروعة ومؤسسة وحقيقية، لكن يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن العراقيين في تجارب حروبهم السابقة أثبتوا ـ بما فيها حرب الثماني سنوات مع إيران ـ عروبتهم ووطنيتهم، والأمة العربية اليوم في هذه اللحظة الصعبة من تاريخها، في حاجة إلى عودة العراق موحّداً وقويّاً، بعد أن تأكّد لها أن سقوطه واحتلاله في كل مراحل التاريخ أدَّيا إلى احتلال باقي الوطن العربي، بل وانهيار الأمة الإسلامية، وفي المرة الأخيرة انهارت معه البشريّة جميعها. لقد استفحلت إيران في المنطقة بعد احتلال العراق، وحلّ جيشه، ولن تتراجع عن مشروعها إلا بصحوة عسكريَّة عراقية أراها باتت وشيكة بعد انتصار الجيش العراقي في الموصل، ولذلك هي تسعى اليوم لتقديم نفسها للعراقيين وللعالم شريكاً في القضاء على «داعش»، مع أنها في حقيقة الأمر كانت مستفيدة من وجودها لأنها من خلالها حققت ثلاثة أهداف، الأول: توسيع الهوة بين أطياف المجتمع العراقي وتقسيمه على أساس مذهبي، والثاني: إغراق العراق في مزيد من الدماء، والثالث: التأكيد على أن مواجهة الإرهاب تقتضي الوجود العسكري والأمني الإيراني في العراق. عودة الجيش العراقي، بعد انتصاره في الموصل، تساعد على تصالحه مع نفسه نتيجة هزيمته في حرب 2003، وانسحابه أمام «داعش» في الموصل، وعلينا دعمه لتحقيق تلك المصالحة، وإذا كانت إيران ترى أن استقرار العراق في المستقبل على المدى البعيد بالصيغة التي تريدها يمثل هدفاً استراتيجياً لها، فإن عدم استقراره وإشغاله في حروب داخلية على غرار ما تواجهه اليوم معظم الجيوش العربية هدفاً مرحلياً وحالياً لها، فإن مصلحة العرب هي استقرار العراق، وقد حل زمانه، ومن غير المعقول أن نكرر نفس الأخطاء ونتركه للغير.. عودة الجيش العراقي تعني بداية تثوير المنطقة ضد الدخلاء، حتى لو كانت الأوضاع الراهنة لصالحهم. خالد عمر بن ققه* * كاتب وصحفي جزائري