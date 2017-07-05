«الحمد لله على نعمة العقل» تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017 تمر علينا ونسمع عن معتقدات وطقوس الديانات الأخرى، كما في اغتسال الهندوس في نهر الغانغ المقدّس في مواسم معينة، ليتطهّروا من كل شرّ ورجس، ومشي البوذيين حول معابدهم في اتجاه عقارب الساعة، وهم يحملون الزهور وعيدان البخور، تعبيراً عن احترامهم للمعبد، وطقوس الجنازة عند الهندوس، حيث تُحرق خلالها جثة المتوفى، لتطهير روحه والبدء برحلة جديدة. في البداية نحن كمسلمين لدينا عباداتنا وشعائرنا، كما في الوضوء، والغسل، والطواف، والسعي، ورمي الجمرات، وغسل وتكفين ودفن الموتى.. إلخ، ونحن نرى أنه ثمة حكمة ومنفعة وراء كل عبادة وكل شعيرة، فضلاً عن إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى هو من أمرنا بالالتزام بهذه العبادات وأداء تلك الشعائر.. فلِمَ نستبعد أن يكون لدى الآخرين فلسفة وراء كل طقس من طقوسهم، وحكمة يرونها كامنة في كل معتقد من معتقداتهم، وأنهم ليسوا مجانين يؤدون طقوساً لا يرون لها أي معنى؟! ولمَ نستبعد أيضاً ألا يكون لديهم إيمان بأن اعتقاداتهم وطقوسهم ليست من وضع بشر أو فراغ أو هوى؟! والأمر الثاني، والذي يثبت أن المسألة ليست في تمام العقل أو غيابه، أن من يردد عبارة «الحمد لله على نعمة العقل» لو كان قد وُلد في تلك البيئات، لفعل مثلهم على الأرجح، والقول بعكس ذلك يعني أن الطفل الذي يولد في بيت مسلم يمتاز بالضرورة بعقل أفضل من عقل الطفل الذي يولد في بيت غير مسلم، أي أن ثمة خاصية في عقل المسلم غير موجودة في عقول بقية البشر، وهو يخسر هذه الخاصية بشكل آلي لو ضعف اعتقاده بالإسلام أو انحسر، ولا أعتقد أن هذا المعنى قد يرد على عقل سليم. وقلت إنه سيفعل مثلهم على الأرجح لو ولُد في بيئاتهم، لكن ليس بالضرورة، لأننا نرى أشخاصاً من تلك البيئات لا يؤمنون بتلك الاعتقادات، ولا يمارسون تلك الطقوس، بل بعض من أولئك يعتنقون الإسلام، وإذا كان تركهم لدين البيئات التي وُلدوا فيها دليل على تمام عقولهم، وصار من حقهم أن يقولوا «الحمد على نعمة العقل»، فهذا يعني أن المليارات من البشر، بل مئات المليارات، إذا أخذنا في الاعتبار الأقوام الغابرة أيضاً، كانوا جميعهم بلا عقل، لذنب لم يقترفوه في الحقيقة! الاعتقاد بأن غير المسلم لو جلس مع نفسه، وأخذ يُعمل عقله، فإنه سيخرج من بيته معلناً إسلامه على الملأ من قومه، ومندداً باعتقاداتهم وطقوسهم، اعتقاد يستحق أن يقال لصاحبه «الحمد لله على نعمة العقل»! ------------------ *كاتب إماراتي