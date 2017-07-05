ترامب والحرب التجارية تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017 أتتذكرون حين أعلن الرئيس ترامب أن «أحداً لم يكن يعرف أن الرعاية الصحية معقدة إلى هذا الحد»؟ لقد كانت لحظة وعي بالذات. والواقع أن الرعاية الصحية ليست بهذا التعقيد، بل كل ما في الأمر أن خطط «الإصلاح» التي تقدم بها الجمهوريون كانت مخلة في تبسيطها. وربما يكون بعضهم لا يستوعب جوهرها الذي يتمثل في سحب التأمين الصحي من عشرات الملايين حتى يستطيعوا تقليص الضرائب على الأغنياء. وبعض الموضوعات السياسية على الجانب الآخر معقدة بالفعل. ومن بين هذه الموضوعات: التجارة الدولية. والخطر الكبير لا يتمثل ببساطة في عدم فهم القضايا. لكن الأسوأ من ذلك هو أن لا يعرف المرء بأنه لا يعرف. وقد ذكر موقع «أكسيوس» للأنباء أن الرئيس ترامب، المدعوم من دائرته الداخلية من مؤيدي فكرة «أميركا أولا»، يبدي إصراراً كبيراً على فرض رسوم جمركية عقابية على واردات الصلب، وربما على منتجات أخرى أيضاً، رغم وجود معارضة من جانب الحكومة. وكما نعلم فقد كانت المزاعم بأن دولا أخرى تستغل أميركا لصالحها، فكرةً محوريةً في حملة الانتخابات الرئاسية السابقة. لنفترض أن الإدارة فرضت رسوماً على طائفة واسعة من البضائع، لنقل نسبة 10% على طائفة واسعة من البضائع التي طرحت قبل توليها الحكم. وهذا يفيد مباشرة الصناعات التي تتنافس مع الواردات، لكن هذا ليس نهاية القصة. وحتى إذا تجاهلنا الضرر الذي يلحق بالصناعات التي تستخدم مدخلات مستوردة، فإن أي خلق مباشر للوظائف من الرسوم الجديدة سيقضي عليه التدمير غير المباشر للوظائف. والاحتياط الاتحادي سيرفع سعر الفائدة مخافة الضغط التضخمي. وهذا يضغط على قطاعات مثل الإسكان ويعزز قيمة الدولار ويضر بالصادرات الأميركية. وهناك مبالغة في أن المزاعم بأن الحمائية ستتسبب في كساد لا مفر منه، لكن هناك أسبابا كثيرة للاعتقاد بأن هذه التأثيرات غير المباشرة ستزيل أي زيادة صافية في الوظائف. ثم هناك استجابة الدول الأخرى. فالتجارة الدولية تحكمها قواعد ساعدت أميركا في وضعها. وإذا بدأنا انتهاك هذه القواعد، فسوف ينتهكها الآخرون أيضاً كرد فعل ومحاكاة بسيطة. وهذا ما يعنيه الناس حين يتكلمون عن حرب التجارة. ومن الغرابة أن نتخيل فوز أميركا بمثل هذه الحرب. وهذا لأننا، نحن الأميركيين، لسنا قوة عظمى مهيمنة وحيدة في مجال التجارة العالمية. فالاتحاد الأوروبي يضاهينا في هذا المجال، وهو قادر على القيام برد فعل قوي مثلما واجهت ذلك إدارة بوش حين فرضت رسوماً على الصلب في عام 2002. على أي حال، التجارة لا تتعلق بالفوز والخسارة بل تجعل بصفة عامة كلا الجانبين في الصفقة أكثر ثراءً، أما حرب التجارة فتضر بكل الدول المشاركة فيها. وأنا لا أقيم هنا حجة أصولية لصالح التجارة الحرة. فقد أضر النمو السريع للعولمة ببعض العمال الأميركيين. وتصاعد الواردات بعد عام 2000 أضر ببعض الصناعات والجماعات. لكن حرب التجارة التي يدعو إليها البعض لن تؤدي إلا إلى المزيد من الأضرار، وذلك لسببين، وهما أن العولمة أصبحت واقعاً بالفعل، والصناعات الأميركية منتشرة حالياً في شبكة من التعاملات الدولية. ولذا فإن حرب التجارة ستعرقل المجتمعات بالطريقة نفسها التي فعلها تعزيز التجارة في الماضي. والرسوم المقترحة الآن تدعم الصناعات التي تحتاج إلى رأسمال كبير وتوظف عدداً قليلاً نسبياً من العمال مقابل كل دولار من المبيعات. وهذه الرسوم لن تؤدي إلا إلى ميل في توزيع الدخل لغير صالح العمال. لكن هل سيمضي ترامب فعلياً في هذا المضمار؟ قدم ترامب نفسه عبر خطاب شعبوي أثناء حملته الانتخابية، لكن قائمة أولوياته الاقتصادية حتى الآن تمثل عملاً معيارياً للحزب الجمهوري، يكافئ الشركات والأغنياء ويضر بالعمال. لذا، يروق لقاعدة تأييد ترامب أن ترى من الرئيس ما يُظهر أنه الشخص الذي اعتقدوا أنهم صوتوا له. لكن وعوده في التجارة، رغم عدم تقليديتها، تشبه وعوده في مجال الرعاية الصحية. بول كروجمان* ------------------- *كاتب أميركي حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد ---------------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»